Qué alimentos conviene evitar en el desayuno, según nutricionistas

Los alimentos con elevado contenido de azúcar y harinas refinadas provocan variaciones bruscas de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desayuno suele concentrar decisiones rápidas, condicionadas por el tiempo disponible y la costumbre. Sin embargo, los alimentos elegidos a primera hora pueden aportar energía sostenida o favorecer cambios bruscos en los niveles de azúcar en sangre, con hambre y cansancio poco después de comer.

Una planificación que combine cereales integrales, fuentes de proteína y alimentos con fibra puede ayudar a prolongar la saciedad y a moderar esos altibajos. En cambio, varias opciones habituales, sobre todo las muy procesadas o con azúcares añadidos, ofrecen una gran cantidad de calorías, sodio o grasas saturadas sin el mismo aporte nutricional. De acuerdo con la Cleveland Clinic, la elección puede influir en la energía durante la mañana y en la calidad general de la alimentación.

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El punto central no está en clasificar un alimento como prohibido, sino en reconocer qué componentes predominan y con qué frecuencia aparecen en la mesa. Los expertos coinciden en señalar el exceso de azúcar añadido, sodio, grasas saturadas y carbohidratos refinados como factores para considerar al organizar la primera comida del día.

Los alimentos menos convenientes para desayunar

Las tortas aportan entre 15 y 30 gramos de azúcar por porción, lo que puede provocar caídas posteriores de glucosa e intensificar el hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortas figuran entre las opciones menos favorables por su concentración de azúcar. La dietista Kate Patton, especialista de Cleveland Clinic, indicó que una porción puede aportar entre 250 y 550 calorías y entre 15 y 30 gramos de azúcar. Según explicó la profesional, el aumento de glucosa que sigue a ese consumo puede dar paso a una caída posterior que intensifica el hambre y el deseo de comer más carbohidratos refinados.

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Los cereales azucarados presentan una situación parecida. La clínica estadounidense advirtió que suelen aportar azúcares y calorías con bajo valor nutricional. La Universidad de Florida Central añadió que muchos cereales, tostadas y panqueques se elaboran con harina blanca procesada, un ingrediente que se absorbe con rapidez y puede generar picos de glucosa e insulina, seguidos de fatiga y menor concentración.

En esta lista también aparecen las carnes procesadas del desayuno. Patton señaló que combinan grasas saturadas y sodio. El gastroenterólogo Saurabh Sethi también ubicó a la panceta entre los productos que evitaría a primera hora. Según New York Post, el médico explicó que se trata de un alimento altamente procesado, con grasas y nitratos.

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Los cereales azucarados elaborados con harina blanca generan picos de insulina que derivan en fatiga y menor concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del sodio cobra especial relevancia en quienes tienen enfermedad renal. Melanie Betz, dietista especializada en nutrición renal, afirmó en EatingWell que limitar su exceso contribuye a controlar la presión arterial y reduce la carga de trabajo de los riñones.

También conviene revisar productos que suelen proyectar una imagen saludable. Sethi advirtió que la granola puede contener altos niveles de azúcar y grasas, mientras que Courtney Smith, dietista registrada, explicó a New York Post que el azúcar añadido suele utilizarse para formar sus agrupaciones. EatingWell incluyó los yogures saborizados y los jugos con azúcar añadido entre los alimentos que requieren atención por su carga de azúcar.

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Qué alimentos priorizar para un desayuno con energía más estable

La preparación de los alimentos en el hogar facilita un mayor control sobre la calidad de los ingredientes y el consumo de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avena y otros cereales integrales. La Universidad de Florida Central lo recomendó porque aporta fibra y, al tratarse de un cereal integral, puede contribuir a una mayor sensación de saciedad. La institución sugirió reemplazar productos de harina blanca por opciones integrales para evitar variaciones marcadas de azúcar en sangre. Huevos acompañados de verduras y pan integral. La misma universidad destacó a los huevos como una fuente de proteína y propuso combinarlos con carbohidratos complejos, como el pan integral, además de vegetales frescos. El objetivo de esa combinación es sumar proteína, fibra y vitaminas en una misma preparación. Yogur griego natural con fruta. La institución educativa indicó que aporta casi el doble de proteína que la variedad común y recomendó acompañarlo con fruta. También aconsejó evitar las variedades saborizadas por su contenido de azúcar. EatingWell señaló que preparar en casa una mezcla de yogur natural, fruta fresca o congelada y semillas de chía o frutos secos permite controlar mejor los ingredientes. Legumbres, frutos secos y semillas. Betz explicó a EatingWell que las proteínas vegetales presentes en legumbres, lentejas, soja, semillas, frutos secos y cereales integrales aportan fibra. La Universidad de Florida Central incluyó a los porotos como una opción de desayuno por su contenido de proteína y fibra. Fruta entera en lugar de jugo con azúcar añadido. EatingWell indicó que conserva fibra, a diferencia de gran parte de los jugos, y que esa fibra ayuda a regular la absorción. Betz recomendó priorizar frutas y verduras por su aporte de agua, vitaminas, minerales y fibra.

La planificación previa puede facilitar estas elecciones. Lindsay Ducharme, dietista especializada en nutrición clínica, afirmó en EatingWell que cocinar en casa permite un mayor control del sodio, los aditivos y la calidad de los ingredientes, un criterio que puede orientar el armado de desayunos cotidianos.