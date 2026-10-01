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José Antonio Kast presentó la Ley de Presupuestos 2027 con un aumento en el gasto público

“El Congreso es capaz de llegar a acuerdos. Les pido (a los legisladores) que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera”, pidió el presidente de Chile respecto al tratamiento que tendrá el proyecto en el Parlamento

José Antonio Kast, hablando en cadena nacional, en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile) (EFE/ Presidencia de Chile)
José Antonio Kast, hablando en cadena nacional, en el palacio de La Moneda, en Santiago (Chile) (EFE/ Presidencia de Chile)
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este miércoles los lineamientos del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que prevé un aumento del gasto público del 1,5% y concentra recursos en obras públicas, empleo, seguridad, educación, salud y reconstrucción. El mandatario sostuvo que las proyecciones iniciales situaban el alza del gasto entre 0% y 1%. “Decidimos hacer un esfuerzo adicional de medio punto para acelerar la reactivación, la inversión y el trabajo”, afirmó.

El Presupuesto 2027 crece un 1,5 % respecto de este año y, al mismo tiempo, cumple con nuestro compromiso fiscal”, señaló Kast en una cadena nacional desde el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar.

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Kast fijó como prioridades la reconstrucción, la seguridad y la protección de la niñez, aunque indicó que educación y salud concentran las mayores partidas. El presupuesto educativo alcanzará 17,3 millones de millones de pesos, equivalentes a USD 17.777 millones, y crecerá un 4,7%. “La educación es una de las mayores inversiones de este presupuesto, 17,3 billones de pesos (17.777 millones de dólares), el segundo más grande en el Estado y solo superado por salud”, indicó el mandatario y sumó: “No se trata solo de poner más recursos, sino de que esos recursos se conviertan en atención a tiempo”.

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Kast anunció que el Servicio de Migraciones incrementará su presupuesto en un tercio para financiar expulsiones de personas que no tengan derecho a permanecer en Chile (Archivo)

El jefe de Estado señaló que más de 600 de cada 1.000 pesos del gasto estatal irán a pensiones, salud y educación. “Esa es la parte que este presupuesto protege”, expresó, al referirse a los recursos destinados a esas áreas. El Ejecutivo anunció además una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones del país. Kast sostuvo que los proyectos buscarán crear puestos de trabajo y se ejecutarán con mano de obra local. “Son obras de conservación que se construyen con mano de obra de la zona”, dijo. Respecto a este área, señaló que hay 980.000 personas buscando empleo en Chile sin encontrarlo y confirmó la continuación de un plan anunciado el lunes para crear más de 100.000 empleos.

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El Gobierno también incorporará recursos para la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa destinada a atender zonas afectadas por catástrofes, incendios y temporales.

En materia de seguridad, el proyecto contempla 7 millones de millones de pesos, equivalentes a USD 7.224 millones, un aumento del 9,1% frente a este año. El mandatario indicó que esos fondos se destinarán a efectivos desplegados en las calles, controles fronterizos y resguardo de cárceles.

Kast anunció que el Servicio de Migraciones incrementará su presupuesto en un tercio para financiar expulsiones de personas que no tengan derecho a permanecer en Chile. También informó la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial, orientada a investigar a organizaciones criminales con actividad en varias regiones.

La partida para niñez aumentará un 4,1%, mientras que la Pensión Garantizada Universal alcanzará a más de 2,2 millones de personas mayores. El proyecto ingresó el miércoles al Congreso, donde diputados y senadores tendrán 60 días para revisar y discutir las partidas propuestas para 2027.

Interior de una sala legislativa en Chile con legisladores sentados en escritorios, equipados con monitores y micrófonos. Se observa una gran pantalla y la bandera chilena
Miembros del cuerpo legislativo chileno participan en una sesión (Archivo)

“El Congreso es capaz de llegar a acuerdos. Les pido que el debate sea exigente, pero que no sea desde una trinchera. Las urgencias de los chilenos, la urgencia de volver a vivir mejor, no tienen color político”, afirmó Kast.

El gasto público de Chile en educación, desde el nivel primario hasta el terciario, aumentó del 4% al 4,4% del producto interno bruto (PIB) entre 2015 y 2023, mientras el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendió del 4,4% al 4,2% durante el mismo período.

La educación inicial presenta una brecha frente al promedio del bloque. En 2024, el 79% de los niños chilenos de entre tres y seis años estaba matriculado, frente al 90% registrado en el conjunto de la OCDE. La diferencia también aparece en la formación de la población adulta. El 37% de los adultos en Chile contaba con estudios terciarios en 2024, seis puntos porcentuales por debajo del promedio de 43% entre los miembros de la organización. En sentido contrario, el 42% de los adultos chilenos tenía educación secundaria superior o estudios postsecundarios no terciarios, una proporción superior a la media de la OCDE.

(Con información de EFE)

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