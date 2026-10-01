El brócoli, un aliado natural para la longevidad: cómo combinarlo para potenciar sus beneficios

Los nutrientes del brócoli alimentan bacterias intestinales útiles y participan en la regulación de procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El brócoli concentra fibra, vitaminas y compuestos vegetales que pueden contribuir a una alimentación asociada con un envejecimiento saludable. Sin embargo, sus posibles aportes dependen del patrón alimentario completo y de otros factores, como la actividad física, el sueño y el acceso a atención sanitaria.

La recomendación de dos nutricionistas, consultadas por EatingWell, identifica a esta verdura como una opción con nutrientes y sustancias bioactivas de interés para la salud a largo plazo.

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El brócoli aporta fibra y compuestos bioactivos

El brócoli aporta fibra y sustancias vegetales que benefician la salud durante el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aporta fibra, vitamina C, carotenoides, flavonoides, ácidos fenólicos y otros compuestos vegetales beneficiosos”, señaló la nutricionista Kelly Burgess.

Además, sostuvo que los nutrientes presentes en el brócoli pueden alimentar bacterias intestinales beneficiosas y ayudar al organismo a gestionar procesos inflamatorios.

La inflamación es una respuesta normal del sistema inmunitario ante lesiones o infecciones; cuando se mantiene durante períodos prolongados, puede relacionarse con distintas enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para elevar la ingesta de nutrientes y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

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El sulforafano y la respuesta celular

La Organización Mundial de la Salud aconseja la ingesta de 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los compuestos del brócoli, el más estudiado es el sulforafano, una sustancia que se forma a partir de glucosinolatos al cortar o masticar la verdura. Los glucosinolatos son compuestos naturales con azufre presentes en vegetales crucíferos, como el brócoli, la col y la coliflor.

“Esta es la contribución más distintiva del brócoli [a la longevidad]”, afirmó la dietista registrada Jennifer Pallian. La profesional explicó que el sulforafano activa Nrf2, una proteína involucrada en mecanismos celulares de defensa antioxidante y de procesamiento de sustancias potencialmente dañinas.

Los antioxidantes no son una garantía contra enfermedades ni neutralizan por completo el deterioro asociado con la edad. Son moléculas que participan en sistemas de protección frente al estrés oxidativo, un desequilibrio que puede dañar células y tejidos.

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Vitaminas vinculadas con funciones esenciales

El folato presente en la verdura interviene en la reparación del ADN y ayuda a regular los niveles de homocisteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli también aporta vitamina C, vitamina K y vitamina B9, conocida como folato o ácido fólico. Según Burgess, estos nutrientes intervienen en funciones que cobran relevancia a lo largo del envejecimiento.

“La vitamina C ayuda al sistema inmunitario a funcionar correctamente, es necesaria para producir colágeno y curar heridas, y protege las células de los daños”, explicó la nutricionista. El colágeno es una proteína que forma parte de la piel, los huesos, los músculos y otros tejidos.

La vitamina K participa en procesos relacionados con la salud ósea. El folato, por su parte, es necesario para la síntesis y reparación del ADN, el material genético de las células. “También ayuda al cuerpo a controlar la homocisteína, una sustancia que puede afectar la salud del corazón y del cerebro cuando sus niveles son demasiado altos”, afirmó la licenciada.

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La fibra se asocia con una mayor longevidad

La fibra dietética ralentiza la absorción de glucosa y reduce el colesterol LDL en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El consumo de fibra es uno de los indicadores dietéticos más fiables de longevidad”, expresó Pallian. Aun así, alcanzar una cantidad adecuada requiere combinar alimentos, entre ellos legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, frutas y otras verduras.

“La fibra alimenta la microbiota intestinal, que produce ácidos grasos de cadena corta antiinflamatorios, además de ralentizar la absorción de glucosa, reducir el colesterol LDL y favorecer la regularidad intestinal”, explicó la especialista.

De acuerdo con el artículo de EatingWell, aunque el brócoli no se encuentra entre las verduras con mayor aporte de nutrientes, una taza aporta cerca de 2,4 gramos y puede contribuir a la ingesta diaria recomendada.

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La variedad es clave en la alimentación

Los beneficios del brócoli se potencian cuando forma parte de una dieta variada con legumbres, frutas y cereales integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burgess sostuvo que “la conclusión más clara de las investigaciones en humanos es que el brócoli contribuye a un envejecimiento saludable cuando forma parte de una dieta variada y rica en vegetales que también incluye legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, frutas y otras verduras”.

Para incorporar esta verdura sin convertirla en una promesa de longevidad, pueden considerarse algunas pautas:

Alternarla con otras verduras de distintos colores y familias.

Combinarla con legumbres o cereales integrales en comidas principales.

Priorizar preparaciones que mantengan su presencia dentro de una dieta variada.

Consultar a un profesional de salud ante enfermedades, tratamientos o restricciones alimentarias.

Esta verdura puede incorporarse en ensaladas, sopas, guisos y platos a base de cereales. Su sabor característico, que puede resultar intenso para algunas personas, permite combinarlo con otros ingredientes sin imponerse sobre el conjunto.