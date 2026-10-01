Jubilaciones y AUH de ANSES: de cuánto serán en octubre 2026

ANSES actualizará jubilaciones, pensiones y asignaciones en octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre una actualización de 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con ese ajuste, la jubilación mínima pasará a $435.748,51 y la AUH tendrá un valor general de $156.588 por hijo.

La actualización fue formalizada mediante las resoluciones 283 y 284/2026 de ANSES, publicadas en el Boletín Oficial. La movilidad toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de agosto, de acuerdo con el mecanismo vigente.

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De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

El haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85, según la Resolución 284/2026 de ANSES.

Además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo. Por lo tanto, quienes cobren la jubilación mínima recibirán $505.748,51 en octubre, sin considerar descuentos que pudieran corresponder.

Para los beneficiarios que superen el haber mínimo, el refuerzo será el necesario para alcanzar el tope de $505.748,51. El Decreto 1108/2026 establece que el bono no es remunerativo, no tiene descuentos y se liquida por titular.

La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $199.335,05. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y, para quienes cumplan las condiciones del bono, el total ascenderá a $418.598,81.

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La AUH tendrá un nuevo monto tras el aumento de 1,66% dispuesto para octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la AUH de ANSES en octubre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un monto general de $156.588 por cada hijo. ANSES paga mensualmente el 80% de esa suma, por lo que el depósito habitual será de $125.270,40. El 20% restante, equivalente a $31.317,60, queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor general que la AUH. En tanto, la AUH por hijo con discapacidad será de $509.863.

En la zona diferencial integrada por La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, la AUH será de $203.565. La actualización de los montos y de los rangos de ingresos fue establecida en la Resolución 283/2026.

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Jubilados y pensionados de menores ingresos recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán los planes sociales en octubre

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima. En octubre, el haber será de $305.023,96 y llegará a $375.023,96 con el bono extraordinario de $70.000, siempre que el titular reúna las condiciones previstas por el decreto.

La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más tendrá un haber de $435.748,51. Con el refuerzo completo, el monto alcanzará $505.748,51.

El bono también comprende a titulares de pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo de ANSES. El pago se realizará durante octubre y corresponde a beneficios vigentes en ese mensual, conforme al Decreto 1108/2026.

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