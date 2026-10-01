Cuánto sale el boleto de colectivo en CABA en octubre 2026

El boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 3,7 % desde el 1 de octubre (Créditos: argentina.gob.ar)

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Desde este jueves 1 de octubre, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires aumenta 3,7 %. La actualización también alcanza al subte y a los peajes de las autopistas porteñas, dentro del esquema de revisión mensual que toma como referencia la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El ajuste alcanza a las líneas reguladas por la administración local. De ese modo, viajar en colectivo dentro del distrito porteño cuesta más según el tramo de distancia recorrido. En paralelo, la provincia de Buenos Aires aplica su propia actualización para las líneas provinciales.

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Cuánto cuesta el boleto de colectivo en CABA

El pasaje mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, sube de $ 887,99 a $ 920,48 con la tarjeta SUBE registrada.

Las tarifas vigentes para cada tramo de distancia son las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $ 920,48 .

De 3 a 6 kilómetros: $ 1.022,81 .

De 6 a 12 kilómetros: $ 1.101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.180,44.

El sistema mantiene diferencias según el medio de pago. Los pasajeros que utilizan la SUBE abonan el valor correspondiente a la distancia recorrida, mientras que quienes pagan con tarjetas bancarias, billeteras digitales o tecnología NFC acceden a una tarifa promedio establecida para esa modalidad.

La suba responde al mecanismo de actualización automática que estableció el Gobierno porteño. El índice combina la variación mensual de precios que difunde el Indec con un adicional de 2%, destinado a acompañar la evolución de los costos operativos del sistema.

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El pasaje mínimo de colectivo en CABA subió a 920,48 pesos para trayectos de hasta 3 kilómetros con la tarjeta SUBE registrada (FOTO NA: DAMIAN DOPACIO)

La medida alcanza a las líneas que son reguladas por la administración de la Ciudad. Las nacionales, que atraviesan diferentes jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuentan con un esquema tarifario distinto y dependen de decisiones del Gobierno nacional.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el aumento, la actualización busca reducir el desfasaje entre la tarifa que abonan los usuarios y el costo del servicio. El Gobierno de la Ciudad sostiene que los subsidios aún cubren una parte relevante de la operación del transporte público.

Cuánto cuestan peajes y subtes en CABA

La actualización de octubre también impacta sobre el subte de Buenos Aires, cuyo pasaje general sube de $1.753 a $1.817.

Sigue vigente el beneficio para pasajeros frecuentes. Quienes realizan entre 21 y 30 viajes mensuales tienen un descuento de 20%; para quienes acumulan entre 31 y 40 viajes, la rebaja es de 30%; y desde el viaje número 41, el descuento llega a 40%.

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Con esos beneficios, los valores son de $1.453,60 entre el viaje 21 y el 30; $1.271,90 entre el 31 y el 40; y $1.090,20 desde el viaje 41. Además, continúan las tarifas sociales y los pases para jubilados y pensionados, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por regímenes especiales.

El pasaje general del subte porteño subió a 1.817 pesos y mantiene bonificaciones para pasajeros frecuentes

El Premetro tiene una tarifa de $635,95 para los usuarios con SUBE registrada. En cambio, el valor asciende a $1.011,16 para quienes viajan con una tarjeta sin nominalizar, según el cuadro difundido para octubre.

Los peajes de las autopistas porteñas tienen un incremento de 3,7 %. Para vehículos livianos en hora pico, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cuesta $6.785,16. En la Autopista Illia, la tarifa pico es de $2.820,85.

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Fuera de la franja de mayor demanda, los autos pagan $4.787,85 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y $1.994,73 en Illia, Sarmiento y Salguero. Las autopistas están administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) y operan con el sistema de cobro electrónico TelePASE.

Cuál es el precio del boleto en provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de los colectivos provinciales es de $1.206,39 para los recorridos de hasta 3 kilómetros. El incremento alcanza a las líneas numeradas desde el 200 en adelante, que se encuentran bajo regulación bonaerense.

El boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires pasó a costar 1.206,39 pesos para las líneas provinciales (Luciano González)

El cuadro de tarifas con SUBE registrada queda conformado de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58 .

Más de 27 kilómetros: $2.127,47.

Así, la diferencia entre el boleto mínimo en la Ciudad y el de la Provincia es de $285,91. La brecha responde a que cada jurisdicción define sus propios cuadros tarifarios y mecanismos de actualización para los servicios que controla.

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Los pasajeros deben verificar si la línea que utilizan se encuentra bajo jurisdicción nacional, porteña o provincial, ya que esa condición define el cuadro tarifario aplicable.