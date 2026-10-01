“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

Daniela Cardone provocó repercusión en redes sociales tras conocerse que llamó China Suárez a una de sus gatas (Video: Instagram)

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Daniela Cardone volvió a quedar en el centro de la escena después de que se conociera el nombre de una de sus gatas, China Suárez, durante un video publicado por el spa de mascotas al que llevó a dos de sus animales. La exmodelo, conocida por su vínculo de años con los felinos, generó un fuerte revuelo en las redes sociales apenas se difundió el dato.

El material fue compartido por la cuenta de Instagram de Espacio Gatos, el establecimiento especializado en el cuidado de felinos donde Cardone dejó a sus mascotas durante cuatro noches. “Hace tres años Daniela Cardone ya nos había confiado cuidar a sus seis gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez, que vinieron a pasar cuatro noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11”, detalló la voz en off del video, que también describió los cuidados personalizados que recibió cada una de las mascotas durante su estadía.

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Daniela Cardone reveló en televisión que conserva siete gatos embalsamados en una habitación de su casa en Monserrat

La elección del nombre no tardó en generar repercusión entre los usuarios, que de inmediato vincularon la decisión de Cardone con un viejo rumor de la farándula argentina. Aquella versión, instalada en 2019, había relacionado a Eugenia “China” Suárez con Gonzalo Heredia, su compañero de elenco en la ficción Argentina, tierra de amor y venganza (Eltrece). El dato cobra una dimensión particular en este caso, ya que Heredia está casado con Brenda Gandini, hija de la propia Cardone.

El rumor sobre un presunto acercamiento entre la China Suárez y Heredia había sido desmentido en su momento por ambos protagonistas y nunca trascendió más allá de los ciclos de espectáculos. Sin embargo, el nombre elegido por Daniela Cardone para su mascota volvió a poner aquella historia en circulación años después, en medio de especulaciones sobre una posible intención deliberada detrás de la decisión.

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El video del spa no se limitó a confirmar el nombre de la gata, sino que también repasó en detalle la rutina que llevaron adelante las dos mascotas durante su estadía. “Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery”, explicó la narración del establecimiento, que remarcó además los cuidados adicionales como “camita, mantita, solcito, balcón y mucho descanso”.

Luego de que falleciera una de sus mascotas, Daniela Cardone reveló cuántos gatos tiene embalsamados (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

El vínculo de Cardone con los gatos excede ampliamente el episodio actual. La exmodelo reveló en una visita a La noche de Mirtha (Eltrece) que conserva embalsamados a varios de sus animales fallecidos en una habitación de su casa, ubicada en el barrio porteño de Monserrat. “Tenía seis, pero ahora hace tres días se me fue otra, así que ya son siete, los tengo en una habitación”, había contado en aquella oportunidad, visiblemente afectada por la pérdida de una de sus mascotas.

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En esa misma entrevista, Cardone explicó el vínculo profundo que mantiene con sus animales desde hace años. “Compartieron tantos años conmigo, 16, 17 años. Yo la verdad que tengo una vida con ellos y los extraño mucho”, relató, y agregó una referencia a la profesión de su madre como posible explicación de su costumbre: “Mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso”. La exmodelo también adelantó sus planes para los gatos embalsamados que conserva en su vivienda: trasladarlos a una iglesia para que descansen “en paz”, sin que ello implique un entierro formal.

Por el momento, Daniela Cardone no realizó declaraciones públicas que confirmen o desmientan los motivos detrás de la elección del nombre de su mascota, mientras la polémica continúa generando comentarios en redes sociales.

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