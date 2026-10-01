Cuando el cortisol no es el único culpable: las razones detrás de la hinchazón y la distensión abdominal

El estrés puede modificar la percepción de las molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hinchazón abdominal puede coincidir con períodos de estrés, pero no permite por sí sola atribuir el malestar a un aumento del cortisol. La sensación tiene causas digestivas, hormonales y funcionales que conviene diferenciar antes de buscar soluciones.

El estrés puede modificar la experiencia digestiva

El cortisol es una hormona que participa en la respuesta del organismo ante el estrés. Su liberación forma parte de un mecanismo normal. El problema no se resuelve con la idea de “eliminarlo”, sino con la evaluación de síntomas persistentes y de los factores que afectan el bienestar cotidiano.

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El cortisol participa en la respuesta normal del organismo ante situaciones de tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre cerebro e intestino ayuda a explicar por qué algunas personas perciben más pesadez, gases o cambios en el ritmo intestinal en épocas exigentes.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describe que el estrés psicológico puede asociarse con alteraciones de la motilidad intestinal y con síntomas como náuseas, dolor abdominal o cambios en las deposiciones. Aunque la relación no permite diagnosticar una causa única en cada caso.

En el artículo de Vogue, Irene Vilches, especialista en drenaje linfático y bienestar femenino, plantea que “muchas veces sentirse más ligera empieza también por poder parar”. La profesional advierte, sin embargo, que la hinchazón no equivale necesariamente a inflamación. También puede corresponder a distensión abdominal o retención de líquidos.

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La hinchazón abdominal no siempre implica una inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hinchazón y distensión no son términos intercambiables

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, define la hinchazón como sensación de llenura o inflamación en el abdomen. Cuando el abdomen aumenta de tamaño, se habla de distensión.

La Mayo Clinic establece la misma distinción. Según el NIDDK, solo cerca de la mitad de las personas que refieren hinchazón presentan también distensión. Por lo que la percepción corporal y el cambio físico no siempre coinciden.

La conexión entre el cerebro y el intestino influye en el ritmo intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIDDK enumera varios factores que pueden producir gases o agravar sus síntomas. Tragar aire al comer o beber, el consumo de determinados carbohidratos que no se digieren por completo y algunas afecciones digestivas. Entre estas últimas figuran el estreñimiento, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca y síndrome del intestino irritable.

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La farmacéutica especializada en menopausia Marta Masi, también citada por Vogue, recomienda no atribuir al cortisol toda hinchazón.

Su explicación se centra en el vínculo constante entre el cerebro y el intestino. Una situación de estrés prolongada puede influir en el ritmo intestinal y en la manera de percibir las sensaciones digestivas, pero cada caso exige valorar qué ocurre detrás del síntoma.

El estreñimiento, la intolerancia a la lactosa y la celiaquía pueden favorecer la hinchazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos cotidianos pueden acompañar, pero no reemplazan una consulta

Dormir, realizar actividad física y disponer de pausas durante el día forman parte de medidas generales que pueden favorecer el manejo del estrés. Vilches propone caminar a diario y levantarse con frecuencia después de períodos prolongados en posición sentada.

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La experta en nutrición Klau Gago señala que el cansancio persistente, dificultades para dormir o hinchazón pueden aparecer en personas que sostienen una exigencia continua, aun cuando consideran que comen bien y hacen ejercicio.

Para su abordaje, conviene evitar respuestas universales o restricciones alimentarias sin orientación. Una observación útil es registrar cuándo aparece el malestar, si se relaciona con comidas, estreñimiento, menstruación, cambios de rutina o momentos de mayor tensión. Ese registro puede aportar información al profesional de salud, sin convertir un síntoma aislado en un diagnóstico.

Caminar y hacer pausas durante el día puede acompañar el manejo del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas señales requieren evaluación médica

El NIDDK aconseja consultar cuando los síntomas de gases o hinchazón son frecuentes, interfieren con las actividades diarias o cambian de forma repentina. También recomienda atención médica si se acompañan de:

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Dolor abdominal

Estreñimiento o diarrea

Pérdida de peso

La presencia de estas señales orienta la consulta hacia una causa concreta. En ese marco, tratar el estrés puede ser parte del cuidado general, pero no debe sustituir la valoración clínica de una hinchazón abdominal persistente o preocupante.