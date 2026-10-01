Salud

Cuando el cortisol no es el único culpable: las razones detrás de la hinchazón y la distensión abdominal

Especialistas en bienestar y digestión aclaran que ambos términos no son intercambiables. Instituciones médicas detallan las señales que requieren una consulta clínica sin demoras

Ilustración de un hombre sentado en un sofá que se sujeta el abdomen con gesto de malestar.
El estrés puede modificar la percepción de las molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La hinchazón abdominal puede coincidir con períodos de estrés, pero no permite por sí sola atribuir el malestar a un aumento del cortisol. La sensación tiene causas digestivas, hormonales y funcionales que conviene diferenciar antes de buscar soluciones.

El estrés puede modificar la experiencia digestiva

El cortisol es una hormona que participa en la respuesta del organismo ante el estrés. Su liberación forma parte de un mecanismo normal. El problema no se resuelve con la idea de “eliminarlo”, sino con la evaluación de síntomas persistentes y de los factores que afectan el bienestar cotidiano.

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Infografía con texto, esquemas del cerebro y el sistema digestivo, dos siluetas humanas, iconos de alimentos, agenda, reloj y un médico.
El cortisol participa en la respuesta normal del organismo ante situaciones de tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre cerebro e intestino ayuda a explicar por qué algunas personas perciben más pesadez, gases o cambios en el ritmo intestinal en épocas exigentes.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describe que el estrés psicológico puede asociarse con alteraciones de la motilidad intestinal y con síntomas como náuseas, dolor abdominal o cambios en las deposiciones. Aunque la relación no permite diagnosticar una causa única en cada caso.

En el artículo de Vogue, Irene Vilches, especialista en drenaje linfático y bienestar femenino, plantea que “muchas veces sentirse más ligera empieza también por poder parar”. La profesional advierte, sin embargo, que la hinchazón no equivale necesariamente a inflamación. También puede corresponder a distensión abdominal o retención de líquidos.

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Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
La hinchazón abdominal no siempre implica una inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hinchazón y distensión no son términos intercambiables

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, define la hinchazón como sensación de llenura o inflamación en el abdomen. Cuando el abdomen aumenta de tamaño, se habla de distensión.

La Mayo Clinic establece la misma distinción. Según el NIDDK, solo cerca de la mitad de las personas que refieren hinchazón presentan también distensión. Por lo que la percepción corporal y el cambio físico no siempre coinciden.

Una mujer sentada a un escritorio se toca los ojos frente a un monitor que muestra una videollamada.
La conexión entre el cerebro y el intestino influye en el ritmo intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIDDK enumera varios factores que pueden producir gases o agravar sus síntomas. Tragar aire al comer o beber, el consumo de determinados carbohidratos que no se digieren por completo y algunas afecciones digestivas. Entre estas últimas figuran el estreñimiento, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca y síndrome del intestino irritable.

La farmacéutica especializada en menopausia Marta Masi, también citada por Vogue, recomienda no atribuir al cortisol toda hinchazón.

Su explicación se centra en el vínculo constante entre el cerebro y el intestino. Una situación de estrés prolongada puede influir en el ritmo intestinal y en la manera de percibir las sensaciones digestivas, pero cada caso exige valorar qué ocurre detrás del síntoma.

Una mujer sentada en un sillón de cuero se presiona el abdomen con las manos y mantiene los ojos cerrados con gesto de malestar.
El estreñimiento, la intolerancia a la lactosa y la celiaquía pueden favorecer la hinchazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos cotidianos pueden acompañar, pero no reemplazan una consulta

Dormir, realizar actividad física y disponer de pausas durante el día forman parte de medidas generales que pueden favorecer el manejo del estrés. Vilches propone caminar a diario y levantarse con frecuencia después de períodos prolongados en posición sentada.

La experta en nutrición Klau Gago señala que el cansancio persistente, dificultades para dormir o hinchazón pueden aparecer en personas que sostienen una exigencia continua, aun cuando consideran que comen bien y hacen ejercicio.

Para su abordaje, conviene evitar respuestas universales o restricciones alimentarias sin orientación. Una observación útil es registrar cuándo aparece el malestar, si se relaciona con comidas, estreñimiento, menstruación, cambios de rutina o momentos de mayor tensión. Ese registro puede aportar información al profesional de salud, sin convertir un síntoma aislado en un diagnóstico.

Mujer sentada en sillón de cuero, zapatillas en el suelo, plato con salmón, espárragos, grano y aguacate en mesa de madera, botella de agua con limón, ventana.
Caminar y hacer pausas durante el día puede acompañar el manejo del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas señales requieren evaluación médica

El NIDDK aconseja consultar cuando los síntomas de gases o hinchazón son frecuentes, interfieren con las actividades diarias o cambian de forma repentina. También recomienda atención médica si se acompañan de:

La presencia de estas señales orienta la consulta hacia una causa concreta. En ese marco, tratar el estrés puede ser parte del cuidado general, pero no debe sustituir la valoración clínica de una hinchazón abdominal persistente o preocupante.

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