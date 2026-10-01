Salud

Dos acusados en un esquema para vender Ozempic falsificado -- Cómo detectar medicamentos falsos

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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los fiscales federales han acusado a dos personas en un supuesto esquema para traer versiones falsas del medicamento para la diabetes tipo 2 Ozempic desde China y venderlas a distribuidores estadounidenses.

Swapnadip Roy, de 33 años, y Vicky Ramancha, de 37, son ambos ciudadanos indios. Se enfrentan a cargos federales de conspiración y contrabando, anunciaron el martes el Departamento de Justicia de EE. UU. y fiscales federales en Florida.

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La Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ayudó en el caso, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

Los documentos judiciales alegan que entre julio de 2023 y abril de 2024, la pareja compró Ozempic falso a proveedores no autorizados en China.

Las falsificaciones venían con cajas falsas, etiquetas de bolígrafo, agujas y folletos de empaquetado (las hojas impresas que vienen con un medicamento). Todas estaban diseñadas para engañar a farmacias y pacientes haciéndoles creer que tenían el producto real.

Los rotuladores falsificados se revendieron luego a distribuidores estadounidenses con grandes descuentos.

La FDA advirtió por primera vez al público sobre la falsificación de Ozempic en diciembre de 2023, tras incautar miles de unidades. La acusación alega que ambos siguieron vendiendo las falsificaciones incluso después de esa incautación y la advertencia.

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Una acusación formal es solo una acusación, y ambos acusados se presumen inocentes salvo que se demuestre lo contrario en el tribunal.

Los medicamentos falsos pueden contener el ingrediente equivocado, demasiado o muy poco del fármaco activo o ninguno, advierte la FDA. En su alerta de 2023, la agencia también indicó que las agujas de los bolígrafos incautados eran falsificadas, por lo que no había forma de confirmar que fueran estériles. Eso aumenta el riesgo de infección.

Desde el periodo cubierto por la acusación han surgido falsificaciones. En diciembre de 2025, la FDA advirtió sobre los bolígrafos falsos de Ozempic de 1 miligramo etiquetados con el lote número PAR1229.

Eso también es un número real de lote, lo que hace que las falsificaciones sean más difíciles de atrapar.

Así es como distinguirlos: En los bolígrafos falsos, el texto "EXP/LOT" está a la izquierda del código de fecha y lote. En los bolígrafos reales, ese texto aparece justo encima de ellos.

La FDA recomienda que los pacientes surjan recetas de Ozempic solo en farmacias con licencia estatal y revisen cada bolígrafo antes de usarlos.

Otras señales de advertencia de medicamentos falsificados o inseguros incluyen:

Experimentar efectos secundarios nuevos o inusuales tras tomar el medicamento Envases que parecen inusuales, están dañados, están en un idioma extranjero o no tienen fecha de caducidad ni fecha de caducidad pasada Una farmacia que no pide receta para medicamentos que normalmente la necesitan Precios bajos o descuentos profundos que parecen demasiado buenos para ser verdad No hay ningún farmacéutico titulado disponible para responder preguntas sobre el medicamento

Cualquiera que piense haber encontrado medicamentos falsificados o inseguros debe informarlo a la FDA.

Más información

Visita la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para obtener más información sobre medicamentos falsificados.

FUENTES: Declaraciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 29 de septiembre de 2026; 5 de diciembre de 2025; 8 de diciembre de 2025; 21 de septiembre de 2020

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