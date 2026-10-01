La radioterapia en dosis bajas podría ayudar a reducir la artritis de rodilla

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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Dosis bajas de radiación dirigidas a las rodillas artríticas pueden aliviar los síntomas e incluso ralentizar la progresión de la enfermedad, sugiere una nueva investigación.

El estudio realizado en Rusia siguió a casi 300 pacientes con osteoartritis de rodilla, algunos de los cuales fueron tratados con radioterapia y seguidos durante casi 12 años.

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"Los pacientes experimentaron una mejora sostenida en el dolor y la función; [su] La resonancia magnética mostró menos deterioro articular y, años después, vimos menos discapacidad y, en pacientes con enfermedad de grado 2, menos prótesis de rodilla", dijo el coautor del estudio , el Dr. Nagendra Koneru, oncólogo radioterápico en la Universidad Loyola en Maywood, Illinois.

"En conjunto, estos hallazgos plantean la posibilidad de que el tratamiento pueda influir en el curso más largo de la osteoartritis", afirmó en un comunicado de prensa.

Los hallazgos se presentaron en Boston el martes, durante una reunión de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica.

Como explicaron los autores, muchas personas están familiarizadas con el uso de radiación dirigida y de dosis elevadas para condiciones como el cáncer. La radiación administrada en dosis más bajas es menos potente pero aún puede reducir la inflamación local alrededor de las articulaciones artríticas.

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Los investigadores explicaron que la inflamación puede empeorar y acelerar la progresión de la artritis. El ejercicio, los medicamentos o las inyecciones y mantener un peso saludable pueden aliviar los síntomas, pero hacen poco para ralentizar el curso de la enfermedad.

La radioterapia podría hacer precisamente eso, según el estudio.

El ensayo incluyó a 292 personas con artritis de rodilla sintomática en estadios iniciales 0, 1 o 2, basándose en la apariencia del hueso en radiografía o resonancia magnética.

Los participantes tenían una edad media de unos 38 años. Algunos recibieron solo medicación (glucosamina y condroitina), mientras que otros recibieron medicación además de la radioterapia.

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La radiación que se transmitía a la rodilla eran rayos X de baja energía.

Los pacientes solían informar de una disminución inmediata del dolor de rodilla tras el procedimiento de radioterapia. También reportaron mejoras significativas y duraderas en la función física y la calidad de vida en comparación con quienes solo habían tomado medicación.

No es sorprendente, ya que la radiación de baja dosis se ha utilizado rutinariamente en Europa durante décadas para aliviar la artritis en Europa.

Las resonancias magnéticas también mostraron menor deterioro óseo en las rodillas tras recibir radioterapia de baja dosis a los pacientes.

Sin embargo, la gran noticia vino de los resultados a largo plazo: durante casi 12 años, los participantes que recibieron la terapia tenían un 67% menos probabilidades que aquellos que no la recibieron de declarar discapacidad.

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Entre los que sufrieron la enfermedad en estadio 2, el 31% de quienes recibieron la terapia acabaron discapacitados, frente al 61% de los que no recibieron el tratamiento.

Se encontraron hallazgos similares para la prótesis de rodilla: solo el 14 % de quienes sufrieron artritis de grado 2 que recibieron radioterapia necesitaron una rodilla nueva en los siguientes 12 años, en comparación con el 36 % de quienes no recibieron el tratamiento, según los investigadores.

"La enfermedad de grado 2 puede representar una ventana en la que se establece la osteoartritis, pero aún no se ha producido daño articular extenso", dijo Koneru. "La combinación de menos discapacidad y menos prótesis de rodilla en estos pacientes es especialmente alentadora. Sugiere una oportunidad para estudiar si tratar la inflamación más temprano puede cambiar el curso más largo de la enfermedad."

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La terapia no parecía aumentar el riesgo de cáncer.

No se reportaron reacciones de radiación en las rodillas afectadas, ni cánceres en la zona tratada, durante los casi 12 años de seguimiento, según los autores.

Koneru señaló que el siguiente paso es un ensayo aleatorizado multicéntrico que compare a personas que reciben radiación en dosis bajas con aquellas que solo reciben un procedimiento "simulado" pero sin radiación real.

"Para la osteoartritis, tenemos tratamientos que pueden ayudar a los pacientes a sentirse mejor, pero hay mucha menos evidencia de que puedan cambiar lo que ocurre dentro de la articulación", señaló el Dr. Gopal Bajaj en un comunicado de prensa. Es copresidente del Grupo de Trabajo de Medicina Funcional de Radioterapia de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica.

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"Lo que hace interesantes estos hallazgos es que la mejora reportada por los pacientes estuvo acompañada de una diferencia medible en la resonancia magnética", dijo Bajaj, que no participó en la nueva investigación.

"Eso va más allá del solo alivio del dolor. Los datos de discapacidad a largo plazo añaden otra razón para comprobar si la radiación en dosis baja puede afectar el curso de la osteoartritis temprana en un ensayo más grande y rigurosamente controlado", añadió.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Infórmate más sobre la osteoartritis de rodilla en Mass General Brigham.

FUENTE: Sociedad Americana de Oncología Radioterápica, comunicado de prensa, 29 de septiembre de 2026