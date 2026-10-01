Pediatras actualizan las directrices sobre ITU en bebés y niños

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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Como muchos padres saben, las infecciones urinarias (ITU) pueden afectar también a bebés y niños pequeños.

Esta semana, el principal grupo de pediatras del país ha publicado su primera actualización desde 2011 sobre el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones.

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Las nuevas directrices de la Academia Americana de Pediatría (AAP) instan a que cualquier niño entre 2 meses y 5 años se haga pruebas para detectar una infección urinaria en un plazo de 72 horas tras desarrollar fiebre sin causa aparente.

"Las infecciones urinarias son una de las infecciones bacterianas más comunes en bebés y niños pequeños, pero llegar a un diagnóstico puede ser complicado", dijo el Dr. Brian Alverson, presidente del panel de guías, en un comunicado de prensa de la AAP.

"La guía actualizada pretende ofrecer a los clínicos una dirección más clara y actualizada para la atención basada en la evidencia", afirmó.

A los 6 años, hasta un 7% de las niñas y el 2% de los niños experimentarán una infección urinaria, y en el 30% de los casos la infección reaparecerá, según la AAP. Las infecciones suelen detectarse mediante análisis de orina, y los antibióticos suelen poder eliminar una infección urinaria pediátrica.

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Sin embargo, las infecciones urinarias en la infancia y la infancia pueden tener consecuencias graves, incluyendo daños en los riñones, señaló la AAP.

La nueva guía amplía el enfoque clínico de las ITU en niños de 8 días a 5 años de edad. La guía anterior iba de 2 meses a 2 años de edad.

En cuanto al diagnóstico, las directrices recomiendan que los médicos utilicen una combinación de herramientas, como evaluar los síntomas y realizar análisis de orina. Si las ITU reaparecen, los médicos deberían considerar el estreñimiento y la disfunción vejiga-intestinal como posibles factores que contribuyen.

Para el tratamiento, se recomienda un tratamiento más corto de antibióticos (siete días o menos). Se recomiendan tratamientos más largos solo para lactantes, casos difíciles de tratar o para niños considerados de alto riesgo.

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Las nuevas directrices subrayaban que no existe una solución universal para el cuidado de las ITU pediátricas.

"Reconocemos que los médicos deben tomar decisiones sobre las necesidades y síntomas únicos de cada paciente individual", dijo el Dr. David Hains, vicepresidente del panel de guías, en el comunicado de prensa. "Esta toma de decisiones idealmente se realiza a través de un proceso compartido que tenga en cuenta los valores y preferencias del paciente y del cuidador."

Más información

En Johns Hopkins Medicine hay más información sobre el tratamiento de las ITU en jóvenes.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 28 de septiembre de 2026