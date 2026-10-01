Salud

Pediatras actualizan las directrices sobre ITU en bebés y niños

Healthday Spanish

Imagen SD2HXLQMIVCYBGF2IV3S4FFF2E
Guardar

MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Como muchos padres saben,  las infecciones urinarias (ITU) pueden afectar también a bebés y niños pequeños.

Esta semana, el principal grupo de pediatras del país ha publicado su primera actualización desde 2011 sobre el diagnóstico y tratamiento de estas infecciones.

PUBLICIDAD

Las nuevas directrices de la Academia Americana de Pediatría (AAP) instan a que cualquier niño entre 2 meses y 5 años se haga pruebas para detectar una infección urinaria en un plazo de 72 horas tras desarrollar fiebre sin causa aparente.

"Las infecciones urinarias son una de las infecciones bacterianas más comunes en bebés y niños pequeños, pero llegar a un diagnóstico puede ser complicado", dijo el Dr. Brian Alverson, presidente del panel de guías, en un comunicado de prensa de la AAP.

"La guía actualizada pretende ofrecer a los clínicos una dirección más clara y actualizada para la atención basada en la evidencia", afirmó.

A los 6 años, hasta un 7% de las niñas y el 2% de los niños experimentarán una infección urinaria, y en el 30% de los casos la infección reaparecerá, según la AAP. Las infecciones suelen detectarse mediante análisis de orina, y los antibióticos suelen poder eliminar una infección urinaria pediátrica.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las infecciones urinarias en la infancia y la infancia pueden tener consecuencias graves, incluyendo daños en los riñones, señaló la AAP.

La nueva guía amplía el enfoque clínico de las ITU en niños de 8 días a 5 años de edad. La guía anterior iba de 2 meses a 2 años de edad.

En cuanto al diagnóstico, las directrices recomiendan que los médicos utilicen una combinación de herramientas, como evaluar los síntomas y realizar análisis de orina. Si las ITU reaparecen, los médicos deberían considerar el estreñimiento y la disfunción vejiga-intestinal como posibles factores que contribuyen.

Para el tratamiento, se recomienda un tratamiento más corto de antibióticos (siete días o menos). Se recomiendan tratamientos más largos solo para lactantes, casos difíciles de tratar o para niños considerados de alto riesgo.

Las nuevas directrices subrayaban que no existe una solución universal para el cuidado de las ITU pediátricas.

"Reconocemos que los médicos deben tomar decisiones sobre las necesidades y síntomas únicos de cada paciente individual", dijo el Dr. David Hains, vicepresidente del panel de guías, en el comunicado de prensa. "Esta toma de decisiones idealmente se realiza a través de un proceso compartido que tenga en cuenta los valores y preferencias del paciente y del cuidador."

Más información

En Johns Hopkins Medicine hay más información sobre el tratamiento de las ITU en jóvenes.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 28 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las admisiones en urgencias por lesiones de patinetas eléctricas se duplicaron en dos años

Healthday Spanish

Las admisiones en urgencias por lesiones de patinetas eléctricas se duplicaron en dos años

Cómo vivir más y mejor: las claves de un especialista para cuidar la autonomía y atravesar la vejez

El médico Diego Bernardini planteó en Infobae A las Nueve que el aumento de la expectativa de vida obliga a repensar el retiro laboral, los cuidados y los prejuicios por edad

Cómo vivir más y mejor: las claves de un especialista para cuidar la autonomía y atravesar la vejez

Por qué el azúcar podría agravar el efecto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal y reducir su diversidad, según un estudio

Un análisis con pacientes oncológicos relacionó la ingesta elevada de alimentos dulces con una caída mayor de diversidad bacteriana intestinal durante tratamientos contra infecciones

Por qué el azúcar podría agravar el efecto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal y reducir su diversidad, según un estudio

Qué ocurre cuando la casa deja de ser un refugio para la salud mental de los niños

El consumo problemático, el duelo, la enfermedad y otras crisis familiares pueden quebrar las funciones de cuidado. Muchos chicos crecen en estado de alerta, pendientes de los adultos y obligados a sostener cargas que no les corresponden, cuyas marcas pueden persistir durante años

Qué ocurre cuando la casa deja de ser un refugio para la salud mental de los niños

Cuando el cortisol no es el único culpable: las razones detrás de la hinchazón y la distensión abdominal

Especialistas en bienestar y digestión aclaran que ambos términos no son intercambiables. Instituciones médicas detallan las señales que requieren una consulta clínica sin demoras

Cuando el cortisol no es el único culpable: las razones detrás de la hinchazón y la distensión abdominal

DEPORTES

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

Marcelo Gallardo sufrió su segunda derrota en Ecuador: perdió por penales un amistoso ante Japón

El misterio sobre la herencia multimillonaria que dejó una figura del boxeo tras su muerte: “Mi familia sigue completamente a oscuras”

Esteban Ocon sembró la polémica sobre los motivos de su salida de Haas: el equipo de Fórmula 1 en el que podría recalar

Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

TELESHOW

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

El llamativo video de Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó tras la polémica con La Joaqui: “Yo lo amo a él”

En fotos: la presentación de Mafalda Inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

INFOBAE AMÉRICA

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cárcel o exilio: Austin Llerandi, periodista cubano huye a Brasil con su esposa embarazada tras ultimátum del régimen

Cyber-trafficking: la trampa digital que lleva extranjeros a combatir por Rusia

Rendirse para sobrevivir: el video que revela la captura de combatientes entre ellos latinoamericanos en Ucrania

Guatemala aplica la exención temporal de impuestos a los combustibles: así se refleja en las facturas

Prevén lluvias para hoy y mañana e incremento de la nubosidad en El Salvador