Salud

Las admisiones en urgencias por lesiones de patinetas eléctricas se duplicaron en dos años

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MIÉRCOLES, 30 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La creciente popularidad de los patinetas eléctricas se traduce en más huesos rotos y fracturas de cráneo en los departamentos de urgencias de EE. UU., según dos nuevos informes.

Estos casos se duplicaron entre 2021 y 2023, y en el 88% de los casos el conductor del patinete eléctrico no llevaba casco, según un estudio.

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Otro estudio encontró muchas lesiones entre niños y adolescentes: en dos tercios de los casos de personas menores de 16 años, las lesiones se consideraron "graves" -- a veces requiriendo atención en UCI.

"Un patinete eléctrico no es un juguete. Sabemos que son prácticos y muchas familias lo disfrutan, pero un niño puede hacerse daño mucho peor con uno que con una bicicleta normal", advirtió la autora principal de ese estudio, la Dra. Cornelia Griggs. Es cirujana pediátrica y especialista en cuidados críticos quirúrgicos en Mass General Brigham for Children en Boston.

Ambos estudios se presentaron esta semana en la reunión anual del  American College of Surgeons (ACS) en Washington, D.C.

En un estudio, un equipo de la Universidad Howard analizó datos de más de 10.000 ingresos relacionados con traumas en hospitales estadounidenses. Encontraron que las admisiones relacionadas con lesiones por patinetes eléctricos aumentaron un 92% entre 2021 (2.311 ingresos) y 2023 (4.430 ingresos).

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La mayoría (85%) de las lesiones fueron etiquetadas como leves o moderadas, pero el 16,2% de los pacientes requirió atención en UCI y el 11,3% cirugía. Casi tres cuartas partes de los lesionados eran hombres adultos.

El uso del casco se vinculó a una menor probabilidad de ingresar en la UCI tras un accidente de patinete eléctrico, pero solo alrededor del 12% de los heridos dijo haber estado usando uno, señaló el equipo de Howard.

"Es importante reconocer que los patinetes eléctricos no son vehículos inocuos; existen un peligro", dijo el profesor de cirugía Howard, Dr. Quyen Chu y autor principal del estudio.

"Debemos aconsejar a los pacientes que, cuando conduzcan estos vehículos, deben reducir la velocidad, respetar las normas de tráfico y llevar casco", dijo en un comunicado de prensa de la ACS. "Las lesiones pueden tener consecuencias graves, incluyendo una probabilidad superior al 10% de necesitar una operación."

El segundo estudio, liderado por Griggs, utilizó una base de datos nacional de vigilancia de lesiones para rastrear lesiones por patinetes eléctricos entre personas menores de 19 años.

Al analizar un total de 2.185 casos, encontraron que los jóvenes lesionados tenían una edad media de unos 13 años, y que las lesiones eran más graves para menores de 16 años.

Los niños más pequeños tendían a usar patinetes eléctricos a velocidades más bajas que los mayores de 16 años, según el informe, pero aun así tenían mayores probabilidades de sufrir una lesión grave.

"El cuerpo de un niño aún se está desarrollando, y eso -- más que la velocidad del scooter -- es lo que parece determinar cuán gravemente se lesionan", dijo Griggs en el comunicado de prensa de la ACS.

Como estos estudios se presentaron en una reunión médica, sus hallazgos deben considerarse preliminares hasta su publicación en una revista revisada por pares.

Más información

Descubre más sobre el uso seguro de los patinetes eléctricos en la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Surgeons, 25 de septiembre de 2026

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