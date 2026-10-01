Videos virales de TikTok sobre skincare: qué riesgos pueden causar en la piel, según un nuevo estudio

Un estudio presentado en la Academia Europea de Dermatología reveló que casi el 95% de los videos virales sobre "glass skin" contiene afirmaciones potencialmente engañosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Casi el 95% de los videos virales de TikTok sobre skincare coreano y la búsqueda de la llamada glass skin contienen, al menos, una afirmación potencialmente engañosa, según dos estudios presentados este martes en el Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) 2026.

Los trabajos alertaron sobre la ausencia de advertencias de seguridad y los posibles daños de combinar activos sin una indicación individual realizada por un profesional de la salud.

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La popularidad de contenidos que prometen una piel tersa, luminosa y sin imperfecciones impulsó rutinas con múltiples pasos y productos. Sin embargo, los especialistas consultados por Infobae señalaron que los efectos de esos protocolos pueden variar de acuerdo con el tipo de piel, sus patologías previas y la forma de uso de cada cosmético.

Afirmaciones engañosas en casi el 95% de los videos sobre “glass skin”

La investigación determinó que ninguno de los contenidos analizados sobre cosmética coreana fue realizado por dermatólogos y el 82% provino de influencers no médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer estudio revisó 38 videos populares vinculados con la cosmética coreana y la glass skin. La evaluación se realizó en mayo de 2026 mediante una cuenta nueva y sin historial de interacción, con el objetivo de disminuir el impacto del algoritmo en los resultados. Los investigadores analizaron las afirmaciones dermatológicas, las referencias a riesgos, la calidad y la confiabilidad de los contenidos.

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Los resultados indicaron que casi el 95% de los videos incluyó una afirmación potencialmente engañosa. Además, el 84% no contemplaba las diferencias entre tipos de piel; el 45% sugería combinaciones excesivas de ingredientes activos sin explicar sus riesgos, y el 32% prometía efectos inmediatos.

La doctora Maria Lúcia Paysano, del Instituto de Dermatología de la Santa Casa da Misericórdia de Rio de Janeiro y autora principal de la investigación, señaló que las advertencias de seguridad fueron escasas. Solo uno de los 38 videos mencionó la posibilidad de irritación y apenas dos hicieron referencia a la protección solar. Ninguno abordó el riesgo de dermatitis de contacto ni aconsejó recurrir a un dermatólogo.

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Todos los contenidos fueron clasificados como poco fiables o de baja fiabilidad y carecían de fuentes externas. El 82% había sido producido por influencers no médicos, el 11% por marcas de belleza y el 8% por otros creadores del rubro. Ningún video fue realizado por dermatólogos.

El riesgo de copiar rutinas estandarizadas, no de la cosmética coreana

La médica Cristina Sciales afirmó que los poros y la textura forman parte de la fisiología normal, por lo que una apariencia lisa no define la salud cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores aclararon que las advertencias no se dirigen contra los productos coreanos ni contra prácticas como la limpieza suave, la hidratación y el cuidado de la barrera cutánea. El foco está puesto en la transformación de esas pautas en fórmulas universales, con múltiples capas de cosméticos y sin información suficiente sobre la seguridad.

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El médico dermatólogo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y director de Concepto Estético Christian Sánchez Saizar (MN 97.895) explicó a Infobae que “no todas las pieles son iguales y necesitan lo mismo”.

“Tal vez, algo que le resulta bien a una persona a otra le puede causar una irritación. A veces, por sumar activos, terminan arruinando la piel. No es que cuantos más productos se pongan, mejor va a estar”, sostuvo.

Por su parte, la médica cirujana y especialista en medicina del estrés y bioregenerativa, Cristina Sciales (MN 66.744) coincidió en que las redes sociales impulsaron un interés positivo por el cuidado de la piel, aunque advirtió sobre el intento de reproducir tendencias de manera idéntica. “Que un producto o una determinada rutina funcione en una persona no significa que vaya a tener el mismo resultado en otra”, afirmó ante la consulta de este medio.

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Para Sánchez Saizar, la glass skin puede definirse como una piel hidratada y luminosa, pero el objetivo requiere ajustes según cada caso. “No puede recomendarse en general ‘tenés que hacerte esto para tener la piel así’”, señaló. Sciales agregó que una piel real tiene poros, textura y pequeñas imperfecciones, por lo que una apariencia completamente lisa no debería tomarse como parámetro de salud.

La mezcla de varios activos y el daño a la barrera cutánea

Los exfoliantes químicos con alfa o beta-hidroxiácidos se posicionaron como los productos cosméticos más asociados a reacciones adversas tras la difusión de rutinas en redes. (Freepik)

Un segundo estudio observacional presentado en el congreso incluyó a 94 pacientes que desarrollaron o agravaron una afección cutánea después de usar productos promocionados en redes sociales. El 48% había adoptado una rutina completa inspirada en esos contenidos y el 63% utilizaba más de tres ingredientes activos de forma simultánea.

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Los exfoliantes químicos con alfa-hidroxiácidos (AHA) o beta-hidroxiácidos (BHA) fueron los productos más asociados a reacciones, con el 34% de los casos. Les siguieron los retinoides de venta libre, con el 27%; los sérums de vitamina C, con el 14%, y los cosméticos con niacinamida, con el 11%.

El doctor Ouissal Hormi, del Hospital Universitario Mohammed VI en Marruecos y autor principal de este segundo trabajo, sostuvo que el punto crítico fue la manera en que se utilizaban. “Viral” no significa necesariamente seguro, validado o apto para todos, advirtió Hormi.

Sánchez Saizar explicó que una combinación inadecuada de productos puede alterar la barrera cutánea y provocar irritación. La concentración del activo, la frecuencia de aplicación, su combinación con otros productos y las características de la piel son factores que requieren una evaluación previa.

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Dermatitis, acné y manchas, las reacciones asociadas a las rutinas virales

La dermatitis de contacto irritativa figuró como la afección más frecuente entre las personas afectadas por seguir tendencias virales de cuidado facial. (Freepik)

La dermatitis de contacto irritativa fue la reacción más frecuente en el grupo de pacientes analizado: representó el 42% de los casos. Le siguieron la aparición o el empeoramiento del acné, con el 28%; los brotes de rosácea o dermatitis similar a la rosácea, con el 12%; la hiperpigmentación postinflamatoria, con el 11%, y las quemaduras químicas superficiales, con el 7%.

Según Sánchez Saizar, la irritación persistente puede derivar en enrojecimiento o en una hiperpigmentación postinflamatoria, una mancha que puede ser más compleja de eliminar. También advirtió que aplicar los productos en cantidades inadecuadas o con una técnica incorrecta puede agravar el efecto sobre la piel.

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Sciales señaló que, cuando se suman diversos cosméticos al mismo tiempo, se vuelve más difícil reconocer cuál fue el responsable de una reacción. Por eso, recomendó definir primero el problema que se busca abordar antes de incorporar un ingrediente activo solo por su popularidad en redes.

Por qué cada piel responde distinto a las rutinas virales

El dermatólogo Christian Sánchez Saizar advirtió que la combinación inadecuada de cosméticos altera la barrera cutánea y requiere un diagnóstico previo según cada tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad, el fototipo, los hábitos, la exposición solar, los antecedentes de acné, rosácea o manchas y el estado de la barrera cutánea condicionan las necesidades de cada persona. Dos pieles que aparentan tener un problema similar pueden requerir estrategias distintas.

Sánchez Saizar señaló que una piel clara con fotoenvejecimiento no necesita necesariamente la misma rutina que una piel oscura con melasma. “Hay que hacer primero un diagnóstico y ver qué tiene cada persona para indicar el principio activo, la concentración y la forma en la cual lo tiene que usar”, indicó.

Sciales añadió que una piel opaca, deshidratada o con cambios de textura puede tener causas diversas. En algunos casos, cuidar mejor la piel implica simplificar la rutina en lugar de agregar más pasos.

Protección solar, hidratación y una rutina simple, las claves para cuidar la piel

Los especialistas aconsejaron realizar una consulta profesional y simplificar los pasos cotidianos antes de sumar productos populares por modas de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coincidieron en que el cuidado cotidiano debe priorizar la protección solar, la hidratación y el uso de productos acordes a las necesidades individuales. Las promesas de resultados instantáneos o universales merecen cautela, especialmente cuando incluyen varios activos aplicados al mismo tiempo.

Sciales dijo que el objetivo debe centrarse en la salud y la calidad de la piel, antes que en reproducir un efecto inmediato. Desde la medicina bioregenerativa, explicó, se busca acompañar los procesos propios de la piel. “Más que perseguir una piel que parezca de vidrio, me interesa conseguir una piel saludable, luminosa y con buena calidad”, afirmó.

La especialista propuso una pregunta antes de incorporar un producto que ganó popularidad en redes: “¿Lo estoy eligiendo porque está de moda o porque es lo que mi piel realmente necesita?”. Ante signos como ardor, descamación, tirantez, enrojecimiento o brotes, recomendó evitar sumar nuevos cosméticos y consultar con un profesional.

Sánchez Saizar aconsejó una evaluación dermatológica antes de iniciar o modificar una rutina. “Con una evaluación y herramientas objetivas como un skin análisis que aporten precisión al diagnóstico se puede armar una rutina de skincare según cada caso y determinar si hace falta algún tratamiento complementario para alcanzar un objetivo determinado”, concluyó.