Los 5 hábitos silenciosos del fin de semana que afectan los triglicéridos

Los hábitos del fin de semana también influyen en los triglicéridos y en el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los triglicéridos son una forma de grasa que circula en la sangre y, cuando superan los valores recomendados, se asocian con mayor riesgo cardiovascular.

La American Heart Association considera elevado un nivel a partir de 150 mg por decilitro, una referencia que ayuda a entender por qué ciertos hábitos del fin de semana merecen atención.

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Cinco conductas habituales concentran ese riesgo. Esa advertencia coincide con recomendaciones de instituciones de referencia internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS), American Heart Association (AHA) y National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos. Vinculan la salud cardiometabólica con la alimentación, actividad física, descanso y consumo de alcohol.

Ajustar alcohol, colaciones y horarios de sueño ayuda a sostener una salud cardiometabólica más estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Alcohol

El consumo de alcohol figura entre los factores asociados a triglicéridos altos en documentos de la American Heart Association. La entidad también sostiene que, para proteger la salud cardiovascular, conviene limitar las bebidas con azúcares agregados. Si una persona no consume alcohol, no empezar a hacerlo. En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel de consumo de alcohol que resulte inocuo para la salud.

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El problema no se limita a la bebida. En muchos casos, el alcohol se combina con comidas de alta densidad calórica, productos fritos o preparaciones con exceso de sal, grasas saturadas y harinas refinadas. Ese patrón de consumo suma calorías y desplaza opciones de mejor perfil nutricional.

Expertos consultados por EatingWell señalan que esa combinación puede favorecer un aumento de triglicéridos, una relación consistente con la evidencia citada por la AHA sobre dieta y riesgo cardiovascular.

El consumo de alcohol se asocia con triglicéridos elevados y con peor salud cardiometabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con el alcohol

La primera sugerencia es revisar la cantidad y frecuencia de consumo. La OMS sostiene que reducir o evitar el alcohol aporta beneficios para la salud. Mientras que la American Heart Association incluye la moderación entre las pautas para el cuidado cardiovascular.

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Eso puede traducirse en reemplazar parte de las bebidas alcohólicas por agua, soda o alternativas sin alcohol durante reuniones sociales.

La combinación de bebidas y comidas densas en calorías desplaza opciones de mejor calidad nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Snacks con azúcares agregados y grasas saturadas

La segunda conducta apunta a las colaciones típicas del fin de semana, como golosinas, galletitas, papas fritas o productos ultraprocesados. La American Heart Association recomienda minimizar la ingesta de azúcares agregados y reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas dentro de un patrón alimentario cardioprotector.

Los National Institutes of Health y la biblioteca médica MedlinePlus explican que los triglicéridos altos pueden relacionarse con el exceso de calorías, azúcares simples y sobrepeso.

También describen que una alimentación con más frutas, verduras, legumbres, granos integrales y otras fuentes de fibra puede ayudar a mejorar el perfil lipídico. Ese marco coincide con la idea central de EatingWell: no todos los snacks tienen el mismo efecto y la elección importa.

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Los snacks ultraprocesados concentran azúcares agregados, sal y grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué elegir al momento de picar

La segunda recomendación es cambiar colaciones con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas por opciones con mejor calidad nutricional.

La AHA y los NIH respaldan una alimentación basada en frutas, verduras, frutos secos, legumbres y granos integrales. Dentro de ese esquema, snacks con fibra y grasas insaturadas pueden encajar mejor que productos ultraprocesados. Estos ayudan a ordenar la ingesta total del día y a reducir el exceso de calorías.

Las frutas, verduras, legumbres y granos integrales aportan fibra y mejoran el perfil lipídico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Dormir de más y desordenar el reloj biológico

La tercera costumbre es la variación marcada en los horarios de sueño entre la semana y el fin de semana. Aunque dormir lo suficiente forma parte de una vida saludable, los organismos de salud subrayan la importancia de la regularidad. Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan sostener rutinas de sueño consistentes, con horarios similares para acostarse y levantarse.

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Esa estabilidad se relaciona con el ritmo circadiano, que influye sobre múltiples funciones metabólicas. El National Heart, Lung, and Blood Institute, dependiente de los NIH, indica que dormir mal o sostener hábitos irregulares puede afectar la salud del corazón y el metabolismo. El planteo de EatingWell sobre los cambios bruscos del descanso durante el fin de semana se apoya en ese mismo principio.

Desordenar los horarios de sueño durante el fin de semana afecta el ritmo circadiano y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ordenar el descanso

La tercera propuesta consiste en sostener horarios de sueño más parecidos entre días laborables y fines de semana. Los CDC recomiendan una rutina regular de descanso, y el National Heart, Lung, and Blood Institute vincula ese hábito con una mejor salud general y cardiovascular. Si hace falta recuperar sueño, se sugiere adelantar la hora de acostarse antes que atrasar mucho la de levantarse.

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La irregularidad del sueño del fin de semana desordena el reloj biológico y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mucho tiempo sentado y abandonar la actividad física

Más tiempo frente a pantallas, traslados en auto y largas sobremesas reducen el gasto energético. La OMS advierte que la inactividad física aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. La AHA y CDC también recomiendan incorporar actividad aeróbica regular como parte del cuidado cardiometabólico.

Aunque un solo fin de semana no define el cuadro general, la repetición del patrón sí puede influir en el peso, sensibilidad a la insulina y manejo de las grasas en sangre.

Pasar más tiempo sentado reduce el gasto energético y la actividad física protege la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostener algo de movimiento

Caminar, andar en bicicleta, nadar o sumar bloques cortos de ejercicio cuenta. Las guías internacionales proponen al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, una meta que también puede repartirse entre sábado y domingo.

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La actividad aeróbica regular ayuda a sostener la salud cardiometabólica y puede repartirse entre sábado y domingo para alcanzar la meta semanal de al menos 150 minutos moderados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Comer porciones grandes y saltearse la estructura habitual de comidas

El fin de semana suele traer almuerzos tardíos, cenas abundantes y repeticiones. Ese desorden puede traducirse en un exceso calórico, uno de los factores asociados a triglicéridos altos, según los NIH y Mayo Clinic. A eso se suma que muchas comidas sociales concentran bebidas azucaradas, postres y harinas refinadas.

No se trata solo de qué se come, sino de cuánto. Cuando la ingesta total del día se dispara, el organismo transforma parte de ese excedente en triglicéridos.

Porciones grandes y comidas sin estructura aumentan calorías y favorecen la conversión de excedentes en triglicéridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ordenar horarios y porciones

La Mayo Clinic y NIH recomiendan moderar el tamaño de las comidas y evitar los excesos repetidos. Priorizar preparaciones con verduras, proteínas magras, legumbres, cereales integrales y grasas insaturadas. Una estrategia útil consiste en no llegar con hambre extrema a encuentros o salidas, para evitar comer de manera impulsiva.

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