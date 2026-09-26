El consejo de los nutricionistas para frenar el picoteo nocturno sin pasar hambre

Hacer una pausa antes de buscar un tentempié nocturno ayuda a identificar si el impulso responde a hambre física, estrés o aburrimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tomarse unos segundos antes de buscar un tentempié nocturno puede ayudar a identificar si el impulso responde a hambre física, aburrimiento, estrés o una rutina asociada al final del día.

La nutricionista Lainey Younkin, con maestría en ciencias y citada por EatingWell, propuso una pregunta inicial: “Una simple pausa te permite detenerte y preguntarte por qué sientes la necesidad de comer”. El objetivo es apartarse del automatismo antes de abrir la heladera o pedir comida.

PUBLICIDAD

El hambre física puede presentarse con sensación de vacío estomacal, falta de energía o ruidos en el estómago. En cambio, el deseo de comer por emociones o costumbre puede surgir mientras se mira una pantalla, tras una jornada estresante o como respuesta al cansancio.

El apetito suele aumentar al final del día

El ritmo circadiano del organismo provoca un incremento natural del apetito durante la tarde y la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de hambre nocturna no depende solo de la fuerza de voluntad. El organismo sigue un ritmo circadiano, un ciclo de cerca de 24 horas que organiza funciones como el sueño, la temperatura corporal, la secreción de hormonas y el apetito.

Una revisión publicada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos señala que el hambre tiende a elevarse durante la tarde y la noche. Además, la falta de sueño puede alterar las señales biológicas que regulan el deseo y facilitar los antojos de productos con alto contenido de azúcar, grasa o sal.

PUBLICIDAD

Un ensayo clínico publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos cruzado con 16 adultos con sobrepeso u obesidad comparó 2 horarios con las mismas comidas, actividad física, descanso y exposición a la luz.

La dietista Lainey Younkin aconseja revisar el consumo de alimentos durante el día para descartar un déficit de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las comidas se retrasaron 4 horas, los participantes registraron el doble de probabilidad de sentirse hambrientos frente al horario temprano. Ese resultado no convierte cualquier alimento nocturno en un problema por sí mismo.

El estudio examinó horarios de ingesta bajo condiciones controladas y no permite atribuir por sí solo un efecto a una merienda ocasional. La frecuencia, el tamaño de las porciones, la dieta de todo el día, el descanso y las necesidades individuales también importan.

PUBLICIDAD

La pausa permite revisar lo que ocurrió durante el día

Un ensayo clínico evidenció que retrasar las comidas cuatro horas duplica la probabilidad de sentir hambre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de decidir, Younkin sugiere reconstruir la jornada. Saltarse una comida, cenar menos de lo habitual o hacer ejercicio más intenso puede explicar una necesidad real de energía al final de la noche.

“Si tienes hambre física, hacer una pausa puede ayudarte a preparar un tentempié equilibrado en lugar de coger lo primero que encuentres en la despensa”, indicó la dietista registrada. Desde esa perspectiva, el recurso no busca ignorar las señales corporales, sino elegir una respuesta adecuada.

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda preguntarse cuándo, por qué, qué y cuánto se come entre comidas. Su guía explica que un aperitivo debe aliviar ese deseo sin reemplazar la siguiente comida ni aportar calorías en exceso. También aconseja comer despacio y prestar atención al sabor, la textura y la saciedad.

PUBLICIDAD

La Escuela de Salud Pública de Harvard sugiere preguntas clave sobre cuándo, por qué y cuánto se come entre horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona que efectivamente tiene hambre, una opción puede combinar fibra y proteína, ya que estos nutrientes suelen prolongar la sensación de saciedad.

Algunas alternativas mencionadas por la institución incluyen fruta fresca con frutos secos, yogur natural con menor contenido de azúcares añadidos, verduras con hummus o galletas integrales con una fuente de proteína.

Dormir y comer suficiente durante el día forman parte de la estrategia

Los antojos nocturnos pueden prevenirse desde varias horas antes. Younkin aconsejó: “Asegúrate de comer lo suficiente durante el día, especialmente en el desayuno”. Reducir en exceso las comidas diurnas puede concentrar el apetito al anochecer.

La combinación de fibra y proteína en una colación nocturna prolonga la sensación de saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista también advirtió que “tanto la falta de sueño como la mala calidad del mismo pueden aumentar el hambre”. La guía de Harvard sobre antojos vincula el descanso insuficiente con cambios en leptina y grelina, hormonas relacionadas con la saciedad y el apetito.

PUBLICIDAD

Cuando la pausa muestra que el impulso no es una necesidad física de comer, puede ser útil cambiar de actividad durante unos minutos. Caminar, llamar a alguien, escribir o alejarse de la cocina son opciones para interrumpir la asociación entre una emoción y la comida.

La respuesta, por tanto, no es idéntica para todas las noches. Reconocer la causa del impulso permite elegir entre descansar, atender una emoción o preparar una colación que responda al hambre real.