León XIV celebrará una misa en los Campos Elíseos para más 500.000 fieles tras advertir sobre el avance de la IA

El papa León XIV asiste a una reunión sobre los desafíos contemporáneos relacionados con la inteligencia artificial, la integridad de la información, la educación y la creación artística en la era de la IA, en la sede de la UNESCO en París, como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

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El papa León XIV celebrará este sábado una misa al aire libre para cerca de 600.000 fieles en la Plaza de la Concordia de París y en los Campos Elíseos, durante el segundo día de su primera visita oficial a Francia. El pontífice dirigirá la oración desde las 15:00 (13:00 GMT), tras una jornada en la que unas 300.000 personas salieron a las calles de la capital francesa para verlo durante su recorrido en papamóvil hacia la catedral de Notre Dame.

El sumo pontífice realiza una visita de cuatro días a Francia, en un contexto previo a las elecciones presidenciales del próximo año. El presidente Emmanuel Macron no asistirá a la misa, aunque la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el centrista Édouard Philippe confirmaron su presencia.

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Antes de la celebración, el Papa se reunirá con seis migrantes en la Maison Bakhita, una asociación creada tras el llamado de su predecesor, el papa Francisco, para apoyar la acogida y protección de extranjeros. Las personas que recibirán al pontífice, de confesión cristiana y musulmana, proceden de Argelia, Bielorrusia, Irak y Costa de Marfil.

La visita incluye mensajes sobre inteligencia artificial, la paz en Europa, la situación de los migrantes y los abusos dentro de la Iglesia. El viernes por la noche, ante jóvenes reunidos en un estadio de las afueras de París, el líder de la Iglesia católica les dijo que eran los “santos de Francia” y afirmó que la Iglesia los necesita.

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León XIV recorre en el papamóvil el trayecto entre los fieles a su llegada al Stade de France, en Saint-Denis, para presidir una vigilia de oración con los jóvenes como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

Francia cuenta con unos 69 millones de habitantes, pero alrededor del 5% asiste con regularidad a servicios religiosos católicos, de acuerdo con una encuesta publicada el año pasado. La cantidad de bebés bautizados descendió en los últimos años, aunque creció el número de adolescentes y adultos que deciden recibir ese sacramento.

Después de la misa en París de este sábado, el Papa viajará a Lourdes, en el sudoeste del país, donde la tradición católica sitúa una aparición de la Virgen María en una gruta ante la campesina Bernadette Soubirous en 1858. El domingo, León XIV se reunirá en esa ciudad con siete víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Una investigación de 2021 estimó que integrantes del clero y laicos de la Iglesia abusaron de cerca de 330.000 menores de edad en Francia durante siete décadas. El viaje concluirá el lunes en Metz, donde el pontífice pronunciará un discurso sobre la paz en Europa.

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El papa adviertió que un “paraíso de máquinas” podría socavar a la humanidad

El papa León XIV alertó este viernes sobre el riesgo de que la humanidad pierda su condición esencial ante el avance de la inteligencia artificial y reclamó una formación ética para enfrentar el uso cotidiano de estas tecnologías.

“Si queremos evitar perder nuestra humanidad en medio de un paraíso de máquinas que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético”, declaró el pontífice tras ser recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La advertencia abrió la primera visita oficial de un papa a Francia en 18 años. El viaje de cuatro días se desarrolla en un país que mantiene la separación entre Iglesia y Estado desde 1901.

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León XIV también se refirió al concepto de laicidad y sostuvo que la “auténtica laicidad” no debe expulsar a la religión de la vida pública ni de la educación. “No consiste en excluir la religión de la esfera pública o de la educación, sino en esforzarse por garantizar que el Estado y las instituciones religiosas mantengan el diálogo y unan sus fuerzas al servicio del bien común”, afirmó el líder de la Iglesia católica.

En los últimos años, dirigentes políticos franceses invocaron el modelo de laicidad para respaldar restricciones a símbolos religiosos, entre ellas las aplicadas a determinadas prendas utilizadas por mujeres musulmanas en espacios públicos y centros educativos.

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(Con información de AFP)