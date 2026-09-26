“Puede ver, pero puede necesitar ayuda”: la creadora del Bastón Verde explica qué implica tener baja visión y cómo nació la iniciativa

La baja visión se caracteriza por un remanente visual funcional que no puede corregirse mediante anteojos o cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 26 de septiembre se conmemora el Día del Bastón Verde, una efeméride que busca poner en foco a millones de personas que viven con baja visión en todo el mundo. Esta condición, que no equivale a ceguera total, afecta la vida cotidiana de quienes conviven con ella y, durante décadas, fue incomprendida por la sociedad. Detrás del bastón hay una historia concreta: la de una profesional que convirtió una necesidad diaria en una herramienta de identidad y derechos.

La iniciativa nació en Argentina en la década de 1990 de la mano de Perla Catherine Mayo (MN 76388), profesora uruguaya de educación especial radicada en el país. Hoy, más de dos décadas después de su reconocimiento legal, el Bastón Verde continúa su expansión internacional como símbolo de autonomía, inclusión y comprensión social para quienes ven de otra manera.

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Qué significa tener baja visión y por qué no es lo mismo que la ceguera

Una persona con baja visión conserva un remanente visual, es decir, una porción funcional de la visión que permanece activa y que le permite realizar algunas actividades, como reconocer rostros, leer con determinadas estrategias o usar un teléfono.

La Ley 25.682 oficializó el uso del bastón verde en Argentina en 2002, una iniciativa que se extendió a más de 15 países. (Gentileza: Perla Mayo)

Sin embargo, ese remanente no alcanza para desenvolverse sin dificultades en el entorno cotidiano, y no se corrige con anteojos convencionales, lentes de contacto, medicamentos ni cirugía, explica MedlinePlus, la biblioteca médica de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

La confusión con la ceguera total tiene consecuencias concretas. Perla Mayo relató a Infobae el caso de una de sus pacientes, Analía, quien usaba el bastón blanco —destinado a personas ciegas— y se enfrentaba a situaciones contradictorias: alguien la ayudaba a cruzar la calle y, minutos después, se sorprendía al verla usar un celular. “Sin embargo, durante mucho tiempo, cuando utilizaban un bastón blanco, la sociedad interpretaba que eran personas ciegas”, describió la profesora.

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La profesora Perla Mayo desarrolló el bastón verde en Argentina como un instrumento de orientación y movilidad. (Gentileza: Perla Mayo)

La distinción es técnicamente precisa. Según la organización sin fines de lucro American Foundation for the Blind (AFB), la baja visión se define como una pérdida irreversible de la visión con una agudeza visual (la nitidez con que se perciben los detalles) de 20/70 o menos en el ojo con mejor capacidad, que no mejora con corrección convencional. En cambio, la ceguera legal implica una agudeza de 20/200 o menos, o un campo visual de 20 grados o menos. La AFB señala además que el 85% de las personas con trastornos oculares conserva algún resto visual, y solo el 15% tiene ceguera total sin ninguna percepción de luz.

Las causas que pueden derivar en baja visión son diversas. Mayo mencionó la degeneración macular, el glaucoma, la retinosis pigmentaria, retinopatías, la enfermedad de Stargardt y las neuropatías ópticas, entre otras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide en señalar esas patologías como las principales responsables de la discapacidad visual a nivel global, y agrega que al menos 2.200 millones de personas presentan algún deterioro de la visión en el mundo, de los cuales 1.000 millones de casos podrían haberse evitado o aún no recibieron tratamiento.

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El bastón verde nació de una observación clínica y se convirtió en ley

Perla Mayo comenzó a desarrollar la idea del Bastón Verde en Argentina durante los años 90, a partir de su trabajo directo con pacientes con baja visión. La propuesta apuntaba a crear una señal visual diferenciadora: que la sociedad pudiera comprender, sin necesidad de palabras, que esa persona ve pero de una manera distinta. “El verde permitió construir una señal clara: esta persona tiene baja visión, puede ver, pero puede necesitar ayuda para desplazarse”, explicó.

La norma establece al Bastón Verde como instrumento de orientación y movilidad para personas con baja visión en todo el territorio nacional, y contempla su cobertura como elemento de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa obtuvo reconocimiento oficial en Argentina mediante la Ley 25.682, sancionada el 27 de noviembre de 2002. La norma establece al Bastón Verde como instrumento de orientación y movilidad para personas con baja visión en todo el territorio nacional, y contempla su cobertura como elemento de apoyo. También dispone la necesidad de difundir su significado para que la sociedad pueda comprenderlo.

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Existen diferencias entre los tres bastones reconocidos en Argentina según el tipo de discapacidad visual: el bastón blanco para personas ciegas, el bastón verde para personas con baja visión y el bastón rojo y blanco para personas con sordoceguera, la combinación de discapacidad visual y auditiva.

Desde la sanción de la ley, el concepto comenzó a extenderse más allá de las fronteras argentinas. La iniciativa tiene presencia documentada en más de 15 países, con referencias normativas en Perú, donde el CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) emitió una norma de promoción del Bastón Verde en 2024.

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Rehabilitación visual: qué pasa después del diagnóstico

Para Mayo, el Bastón Verde es una herramienta de orientación y movilidad, pero no un tratamiento en sí mismo. “El bastón no es el tratamiento de la baja visión. Es una herramienta de orientación y movilidad que puede formar parte de un proceso mucho más amplio”, sostuvo.

La rehabilitación visual incluye el entrenamiento en dispositivos de aumento y la adaptación de entornos para preservar la autonomía. (Gentileza: Perla Mayo)

Ese proceso es la rehabilitación visual, definida como un conjunto de intervenciones individualizadas que buscan aprovechar al máximo el remanente visual de cada persona.

Según la OMS, la rehabilitación visual es un componente esencial de la atención oftálmica y resulta especialmente eficaz cuando la pérdida de visión se debe a condiciones como la retinopatía diabética, el glaucoma o la degeneración macular. MedlinePlus agrega que puede incluir el entrenamiento en el uso de dispositivos de aumento, la reorganización del hogar para facilitar la movilidad, y capacitación laboral.

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Mayo describió el proceso: primero se escucha a la persona para identificar qué actividades necesita recuperar (leer, escribir, usar el celular, reconocer rostros, cocinar, desplazarse). A partir de allí se diseña un programa individual que puede incluir entrenamiento visual, ayudas ópticas y no ópticas, adaptación de iluminación y contraste, tecnología y orientación y movilidad. “Después de cuatro décadas trabajando en baja visión, sigo encontrándome con personas a quienes les dijeron: ‘No hay nada más para hacer’. Y muchas veces, justamente ahí, comienza otro camino”, señaló.

Cuando alguien se cruza en la calle con una persona que usa un Bastón Verde, la indicación de Mayo es clara: no hay que suponer hay que preguntar. La persona puede estar orientada y no necesitar ningún tipo de asistencia. Si la respuesta es que sí precisa ayuda, el paso siguiente también requiere una pregunta: cómo. Tomar del brazo sin consentimiento, empujar o decidir por la persona vulnera su autonomía. Ayudar no significa reemplazar a la persona, significa darle el apoyo que necesita para que pueda continuar haciendo las cosas por sí misma.

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Buenos Aires recibirá el primer congreso de oftalmología integrativa del país con la participación de más de 25 disertantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha elegida para el Día Internacional del Bastón Verde no es azarosa. Mayo reveló que el 26 de septiembre es el día de nacimiento de su madre fallecida, Esther Merchán de Mayo, en cuyo homenaje eligió esa fecha para la efeméride.

Buenos Aires recibe el primer congreso de oftalmología integrativa del país

El próximo 3 de octubre, el Hotel NH City de Buenos Aires recibe el primer Full Day de Oftalmología Integrativa realizado en Argentina: una jornada de 11 horas (de 9 a 20) con más de 25 disertantes, organizada por la doctora Pilar Cirimarco, médica oftalmóloga con formación en medicina ortomolecular, integrativa y antiinflamatoria, y fundadora de OftalmoHacker Academy.

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La propuesta está dirigida exclusivamente a médicos oftalmólogos y busca incorporar herramientas de la medicina integrativa (un enfoque que combina el tratamiento convencional con intervenciones sobre factores metabólicos, nutricionales e inflamatorios) a la consulta habitual, sin reemplazar el abordaje quirúrgico y estructural que sigue siendo el eje de la especialidad. Patologías frecuentes como el ojo seco, el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) tienen componentes inflamatorios y metabólicos que la consulta estándar no siempre aborda, según la gacetilla del evento.

La profesora Perla Mayo también participará como disertante: realizará una exposición sobre baja visión, lo que convierte al Full Day en un espacio de confluencia entre la rehabilitación visual y los enfoques integrativos de la oftalmología. El evento funcionará como extensión presencial del primer Experto Universitario en Oftalmología Integrativa del mundo, programa con acreditación académica y aval de sociedades científicas del que Cirimarco es directora.