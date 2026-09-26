Mundo

Tras la cumbre de Trump y Xi, EEUU y China crearán un “canal de comunicación” para incidentes relacionados con la IA

El nuevo mecanismo también reunirá a representantes de las dos potencias para tratar las posiciones sobre los beneficios y amenazas de la tecnología, a la cual el presidente estadounidense denomina “superinteligencia”. La próxima reunión de este programa está prevista para noviembre

Trump vio "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias" (Europa Press)
Trump vio "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias" (Europa Press)
Guardar

Estados Unidos y China acordaron crear un “canal bilateral de comunicación” para incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA), tras la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. La Casa Blanca informó que los dos países también pondrán en marcha un Diálogo sobre Superinteligencia entre Estados Unidos y China, destinado a intercambiar posiciones sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología. Ambos gobiernos adoptaron el término “superinteligencia”, o SI, en lugar de inteligencia artificial.

La próxima reunión de ese mecanismo está prevista para noviembre.

PUBLICIDAD

Trump anticipó antes de la cumbre que la “Super Intelligence (SI)” sería una cuestión central. “La superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente donde está”, afirmó el presidente estadounidense vía Truth Social. “Esa es también la postura de China”, añadió.

Tras la reunión del jueves en la Casa Blanca, Xi pidió a Trump que el desarrollo de la IA mantenga la supervisión humana durante su intervención ante autoridades y medios de ambos países. “La inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y utilizarse para el bienestar de la gente”, afirmó.

PUBLICIDAD

Una bandera de Estados Unidos y una bandera de China aparecen en una barrera de seguridad el día de la visita oficial del líder chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, a la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Una bandera de Estados Unidos y una bandera de China aparecen en una barrera de seguridad el día de la visita oficial del líder chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, a la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El líder chino sostuvo que Beijing y Washington comparten una responsabilidad por su posición en el sector tecnológico. La inteligencia artificial formó parte de una agenda bilateral que también incluyó comercio, seguridad y vínculos entre las sociedades de ambas potencias.

Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la residencia presidencial y destacó los canales de diálogo abiertos entre ambas administraciones. El mandatario estadounidense señaló antes de la junta que el encuentro permitiría tratar decisiones sobre tecnología y superinteligencia.

Xi sostuvo que las dos economías deben ampliar los ámbitos de acuerdo y planteó una competencia tecnológica con límites. “La cooperación de China y Estados Unidos puede solucionar la mayoría de los problemas del mundo”, declaró, aunque señaló que ese entendimiento no resolvería todos los desafíos internacionales. A su vez, solicitó un trato justo para las compañías de su país en territorio estadounidense y propuso reforzar los intercambios en diplomacia, economía, finanzas, seguridad y contacto entre ciudadanos.

El viernes, durante un té por la tarde y antes del cierre de la visita de Xi, Trump calificó como “muy productiva” las reuniones que mantuvo con su homólogo chino.

US President Donald Trump and first lady Melania Trump participate in tea with Chinese President Xi Jinping and his wife, Peng Liyuan, in the Red Room of the White House in Washington, DC, US, September 25, 2026. REUTERS/Evan Vucci
US President Donald Trump and first lady Melania Trump participate in tea with Chinese President Xi Jinping and his wife, Peng Liyuan, in the Red Room of the White House in Washington, DC, US, September 25, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Creo que hemos dado pasos enormes, hemos logrado grandes avances, algo muy positivo para ambos países”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca, durante el encuentro privado con Xi, Melania Trump y Peng Liyuan.

El mandatario estadounidense sostuvo que el diálogo entre las dos potencias derivará en nuevos resultados. “Se avecinan cosas fantásticas”, expresó. Además, abordó la inteligencia artificial y propuso denominarla “superinteligencia”, un concepto que definió como “más preciso e importante” y, según sus palabras, aceptado por los líderes tecnológicos durante la cena de Estado del jueves.

Elon Musk Brinda con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la cena de Estado con el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en la Sala Este de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington (AP/Alex Brandon)
Elon Musk Brinda con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la cena de Estado con el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en la Sala Este de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington (AP/Alex Brandon)

El inquilino de la Casa Blanca confirmó que volverá a reunirse con el líder de China, en noviembre y diciembre, después de la visita de Estado de tres días que Xi realizó en Washington. El primer encuentro está previsto para los días 18 y 19 de noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong. La segunda cita será en diciembre, en la cumbre del G20 que tendrá lugar en Miami, Florida, en el club Trump National Doral.

“Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y posteriormente en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida. Se ha logrado mucho y se logrará aún más”, detalló Trump en Truth Social. Xi extendió la invitación a Trump y a la primera dama, Melania Trump, para asistir a la reunión de APEC. “Les doy la bienvenida, señor presidente y primera dama, a su visita a China”, afirmó el mandatario chino y su par estadounidense respondió: “Nos volveremos a ver, y hablaremos mucho”.

Si los encuentros se realizan según lo previsto, Trump y Xi mantendrán cuatro reuniones presenciales en 2026, tras la visita del presidente estadounidense a Beijing en mayo y la reciente visita de Estado del líder chino a Washington.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingEEUUEstados UnidosChinaIAinteligencia artificialÚltimas noticias Américatecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó y destruyó drones de los hutíes con destino a Riad

Hezam Alasad, integrante del Buró Político hutí, afirmó este sábado que las operaciones recientes representan una etapa inicial de una ofensiva aún mayor y elevó la tensión en la región

La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó y destruyó drones de los hutíes con destino a Riad

Tensión entre Pakistán e India por la disputa por el río Indo: “Desviar las aguas será considerado un acto de guerra”

Shehbaz Sharif advirtió ante la ONU que un desvío de las aguas que corresponden a Pakistán será considerado un acto de guerra

Tensión entre Pakistán e India por la disputa por el río Indo: “Desviar las aguas será considerado un acto de guerra”

Autoridades de Irán confirmaron el plan presentado a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

La iniciativa exige liberar al menos 12.000 millones de dólares en activos, levantar sanciones petroleras y terminar el bloqueo naval antes de iniciar conversaciones nucleares al séptimo día

Autoridades de Irán confirmaron el plan presentado a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva tras los ataques de los hutíes

El encuentro siguió a la cita de los cancilleres en Nueva York y se enmarca en el pacto de La Meca, que equipara una agresión contra un miembro con una ofensiva contra los tres

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva tras los ataques de los hutíes

Pakistán afirma haber matado a 13 talibanes en un choque fronterizo: Afganistán lo niega

Se trata del segundo episodio de violencia en la misma semana, luego de una serie de bombardeos que ya habían dejado víctimas civiles según Kabul

Pakistán afirma haber matado a 13 talibanes en un choque fronterizo: Afganistán lo niega
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presidente de la Cámara pide a Ecopetrol elevar producción y frenar dependencia de importaciones

Presidente de la Cámara pide a Ecopetrol elevar producción y frenar dependencia de importaciones

Así fue la primera noche de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros: pirotecnia, mensajes en español y una visita presidencial

EN VIVO | Clima en México hoy 26 de septiembre: ¿cuál es la ruta del huracán Polo y qué estados afectará?

INE elimina voto por internet para personas en postración y cuidadores tras prueba piloto en Coahuila

“Voy a matar a todos”: la amenaza a dos docentes en un colegio de Berisso

DEPORTES

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

La historia de un grupo de hinchas de Vélez que fundó un club en Barcelona: “Arrancamos con nada y tenemos una comunidad hermosa”

El historial de clubes que obtuvieron un título nacional disputando un solo partido

Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

Challenger de Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda