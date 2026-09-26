Tras la cumbre de Trump y Xi, EEUU y China crearán un “canal de comunicación” para incidentes relacionados con la IA

Trump vio "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias" (Europa Press)

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Estados Unidos y China acordaron crear un “canal bilateral de comunicación” para incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA), tras la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping. La Casa Blanca informó que los dos países también pondrán en marcha un Diálogo sobre Superinteligencia entre Estados Unidos y China, destinado a intercambiar posiciones sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología. Ambos gobiernos adoptaron el término “superinteligencia”, o SI, en lugar de inteligencia artificial.

La próxima reunión de ese mecanismo está prevista para noviembre.

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Trump anticipó antes de la cumbre que la “Super Intelligence (SI)” sería una cuestión central. “La superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiero dejarlo exactamente donde está”, afirmó el presidente estadounidense vía Truth Social. “Esa es también la postura de China”, añadió.

Tras la reunión del jueves en la Casa Blanca, Xi pidió a Trump que el desarrollo de la IA mantenga la supervisión humana durante su intervención ante autoridades y medios de ambos países. “La inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y utilizarse para el bienestar de la gente”, afirmó.

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Una bandera de Estados Unidos y una bandera de China aparecen en una barrera de seguridad el día de la visita oficial del líder chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, a la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El líder chino sostuvo que Beijing y Washington comparten una responsabilidad por su posición en el sector tecnológico. La inteligencia artificial formó parte de una agenda bilateral que también incluyó comercio, seguridad y vínculos entre las sociedades de ambas potencias.

Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la residencia presidencial y destacó los canales de diálogo abiertos entre ambas administraciones. El mandatario estadounidense señaló antes de la junta que el encuentro permitiría tratar decisiones sobre tecnología y superinteligencia.

Xi sostuvo que las dos economías deben ampliar los ámbitos de acuerdo y planteó una competencia tecnológica con límites. “La cooperación de China y Estados Unidos puede solucionar la mayoría de los problemas del mundo”, declaró, aunque señaló que ese entendimiento no resolvería todos los desafíos internacionales. A su vez, solicitó un trato justo para las compañías de su país en territorio estadounidense y propuso reforzar los intercambios en diplomacia, economía, finanzas, seguridad y contacto entre ciudadanos.

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El viernes, durante un té por la tarde y antes del cierre de la visita de Xi, Trump calificó como “muy productiva” las reuniones que mantuvo con su homólogo chino.

US President Donald Trump and first lady Melania Trump participate in tea with Chinese President Xi Jinping and his wife, Peng Liyuan, in the Red Room of the White House in Washington, DC, US, September 25, 2026. REUTERS/Evan Vucci

“Creo que hemos dado pasos enormes, hemos logrado grandes avances, algo muy positivo para ambos países”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca, durante el encuentro privado con Xi, Melania Trump y Peng Liyuan.

El mandatario estadounidense sostuvo que el diálogo entre las dos potencias derivará en nuevos resultados. “Se avecinan cosas fantásticas”, expresó. Además, abordó la inteligencia artificial y propuso denominarla “superinteligencia”, un concepto que definió como “más preciso e importante” y, según sus palabras, aceptado por los líderes tecnológicos durante la cena de Estado del jueves.

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Elon Musk Brinda con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la cena de Estado con el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en la Sala Este de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington (AP/Alex Brandon)

El inquilino de la Casa Blanca confirmó que volverá a reunirse con el líder de China, en noviembre y diciembre, después de la visita de Estado de tres días que Xi realizó en Washington. El primer encuentro está previsto para los días 18 y 19 de noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong. La segunda cita será en diciembre, en la cumbre del G20 que tendrá lugar en Miami, Florida, en el club Trump National Doral.

“Nos volveremos a reunir en noviembre, en China, y posteriormente en la cumbre del G20 en diciembre, en Miami, Florida. Se ha logrado mucho y se logrará aún más”, detalló Trump en Truth Social. Xi extendió la invitación a Trump y a la primera dama, Melania Trump, para asistir a la reunión de APEC. “Les doy la bienvenida, señor presidente y primera dama, a su visita a China”, afirmó el mandatario chino y su par estadounidense respondió: “Nos volveremos a ver, y hablaremos mucho”.

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Si los encuentros se realizan según lo previsto, Trump y Xi mantendrán cuatro reuniones presenciales en 2026, tras la visita del presidente estadounidense a Beijing en mayo y la reciente visita de Estado del líder chino a Washington.

(Con información de AFP)