El historial de clubes que obtuvieron un título nacional disputando un solo partido

Racing levanta el título del Trofeo de Campeones que le ganó a Boca en 2022 (Luciano Bisbal)

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Esta tarde, desde las 17 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, se disputará la quinta edición de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, duelo que tendrá un título de copa nacional en juego (más allá de que su nomenclatura indique lo contrario). Será el trofeo número 44 que se otorgará en Argentina a un equipo que solamente necesitará vencer un partido para levantarlo. A lo largo de la historia, 16 clubes se bordaron una estrella y tanto el Pincha como el Canalla están incluidos en esta nómina. Vale aclarar que Central se clasificó a esta final como primero de la Tabla Anual 2025 (tras recibir el polémico título de liga) y Estudiantes llegó a esta instancia como campeón del Trofeo de Campeones 2025.

Todas estas copas a un solo encuentro fueron celebradas por cada uno de los campeones como es debido, pero es válido darles el valor correspondiente e identificar la relevancia del título en sí considerando que apenas bastó un triunfo para la consagración. En este rubro, hay que remarcar que la competencia que más títulos (23) entregó bajo esta metodología de partido único es la Copa Ibarguren, que enfrentó al campeón de la Liga de Buenos Aires con la de Rosario desde 1913 hasta 1942, cuando siguió algunos años con el cruce del campeón de Primera División de la AFA con el ganador de la Copa Presidente de la Nación, que era disputada por equipos de ligas regionales (por eso ostentan un título combinados de Córdoba y Mendoza).

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Los más laureados en la Copa Ibarguren fueron Racing, Boca (5), River (4), Huracán e Independiente (2), mientras que también la ganaron en una oportunidad los rosarinos Newell’s, Central y Tiro Federal, más los representativos de la Liga Cordobesa y Mendocina antes mencionados. El Canalla, que le ganó su final a Racing en 1915 (hubo desempate porque el primer cruce terminó 0-0), tendrá la chance de obtener su segunda estrella en este ámbito.

El último campeón de la Supercopa Internacional fue Vélez

Ya en la era profesional, la copa de un partido que más estrellas (11) repartió es la Supercopa Argentina, disputada desde el retorno de la Copa Argentina en 2012 entre el campeón de dicho certamen y el ganador del torneo regular de AFA. River es el que más veces la ganó (3), mientras que Boca y Vélez lo siguen con 2. El Pincha contará con la oportunidad de bordar esta estrella el próximo 11 de noviembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza en cancha de Belgrano de Córdoba. Es decir que el León, que apuesta casi todas sus fichas en las semifinales de la Copa Libertadores 2026, podría obtener dos conquistas extras contra Central y la Lepra cuyana en el corto plazo.

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El Trofeo de Campeones, con seis ediciones desde su implementación en 2019 (con el título vacante que debieron disputar Boca y River en 2020 y cancelado indefinidamente en año pandémico), es la tercera competencia que más estrellas cedió. Justamente Estudiantes ganó las últimas dos ediciones y los otros que gritaron campeón -también en dos oportunidades- fueron Racing y Vélez. El próximo sábado 19 de diciembre se disputará otra final entre Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura) y el campeón del vigente Clausura.

El complejo sistema de disputa del fútbol argentino llevó a los dirigentes a tomar la decisión de condecorar a los equipos que mayor cantidad de puntos hacían a lo largo de una temporada ya que no le era otorgado un título: así surgió la Supercopa Internacional, que llamativamente celebró sus dos primeras ediciones en el exterior (Abu Dabi y Paraguay), pero ya albergó la pasada en Buenos Aires y ahora será en Santiago del Estero aunque no modificó su nombre y su disputa fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA pese a que reglamentariamente a partir de 2026 el primero de la Tabla Anual será “campeón de Liga” y que el campeón del Trofeo de Campeones justamente ya se adjudica un título en una final paralela.

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Estudiantes de La Plata ganó dos títulos de un partido: las últimas dos ediciones del Trofeo de Campeones

Con el correr de los años, también se otorgaron otros cuatro títulos a un solo partido: la Copa de Oro 1936 que River le ganó a San Lorenzo para unificar a los campeones de torneos cortos de ese año; la Superfinal 2013 en la que Vélez derrotó a Newell’s, la Copa Campeonato 2014 en la que el Millonario volvió a vencer al Ciclón; y la Copa del Bicentenario 2016 que se disputó entre Racing y Lanús (campeones de los Torneos de Primera 2014 y 2016, respectivamente), con victoria 1-0 del Granate en el Cilindro de Avellaneda.

En los últimos días, la AFA y Liga Profesional confirmaron que en 2027 se desarrollará un nuevo título: la Recopa de Campeones, que será un triangular conformado por el campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Supercopa Argentina y el campeón de la Supercopa Internacional.

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En síntesis, si bien estos títulos de “partido único” están homologados por AFA y otorgan una estrella a los escudos de los clubes, se suman con aquellos certámenes que implican una campaña más extensa y con un mayor nivel de dificultad como los campeonatos y hasta copas nacionales por eliminación directa.

Tabla histórica de títulos nacionales obtenidos en un solo partido

Tabla histórica de títulos de clubes por un partido

11 River (4 Copa Ibarguren, 3 Supercopa Argentina, 2 Trofeo de Campeones, 1 Copa Campeonato y 1 Copa de Oro)

8 Racing (5 Copa Ibarguren, 2 Trofeo de Campeones y 1 Superfinal)

7 Boca (5 Copa Ibarguren y 2 Supercopa Argentina)

4 Vélez (2 Supercopa Argentina, 1 Superfinal y 1 Supercopa Internacional)

3 Huracán (2 Copa Ibarguren y 1 Supercopa Argentina)

2 Independiente (2 Copa Ibarguren), Lanús (1 Supercopa Argentina y 1 Copa Bicentenario) y Estudiantes (2 Trofeo de Campeones)

1 San Lorenzo (1 Supercopa Argentina), Newell’s (1 Copa Ibarguren), Rosario Central (1 Copa Ibarguren), Talleres de Córdoba (1 Supercopa Internacional), Arsenal (1 Supercopa Argentina), Tiro Federal de Rosario (1 Copa Ibarguren), Liga Mendocina (1 Copa Ibarguren) y Liga Cordobesa (1 Copa Ibarguren)