El llamativo comentario de Rusherking a una participante de Es mi Sueño que impactó a todos: "Qué peligrosa"

El artista que formó parte del jurado del programa de Guido Kaczka sorprendió a la compañera de Jonás Gutiérrez luego de su interpretación de “Una ráfaga de amor”

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Lejos de las devoluciones tajantes o de los análisis técnicos sobre la voz de los participantes, Rusherking sorprendió con una picante respuesta a Delfina Caballero este viernes en Es mi sueño (Eltrece). El cantante celebró la potencia de la concursante con una frase que generó risas en el estudio.

Caballero, compañera del exfutbolista Jonás Gutiérrez, se presentó junto a él para interpretar “Una ráfaga de amor”, el clásico de Ráfaga. Tras la actuación, ambos consiguieron el pase a la próxima instancia del certamen.

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Antes de escuchar las devoluciones, Delfina contó que se había sentido cómoda sobre el escenario y que había disfrutado de la experiencia. Luego, hizo una parte de la canción a capela, una instancia que permitió al jurado apreciar su registro vocal sin el acompañamiento musical.

Fue entonces cuando Rusherking tomó la palabra y eligió un comentario alejado de una evaluación convencional. “Vos, Delfina, ¡qué peligrosa la petisa! ¡Qué potencia en la voz!”, le dijo a la participante.

Rusherking elogió la potencia vocal de Delfina Caballero durante su participación en el programa Es mi sueño

Ella respondió entre risas y siguió el tono de la intervención: “Las petisas somos así”. El intercambio sumó distensión al momento posterior a la presentación y dejó una de las escenas de la noche en el programa.

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La devolución de Rusherking se complementó con las palabras de Abel Pintos, quien puso el foco en el desempeño de Caballero frente a las cámaras. “Me sorprendió mucho tu manejo en el escenario. Es hermoso descubrir esos talentos”, expresó.

El músico también destacó el recorrido de la concursante fuera de la televisión y el valor de que pueda mostrar esa faceta en el ciclo. “Estar ahí dando lo suyo, trabajando a diario, me alegra mucho que existan estos espacios para que te conozcan. Felicidades”, completó.

La interpretación de “Una ráfaga de amor” convenció al jurado y le permitió a la dupla avanzar en la competencia. Caballero y Gutiérrez continuarán en la siguiente etapa de Es mi sueño.

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El Puma Rodríguez y Jimena Barón mantuvieron un cruce en el programa Es mi sueño tras una presentación de tango (Video: Es mi sueño, Eltrece)

Días antes del comentario de Rusherking a Delfina Caballero, Es mi sueño tuvo otro intercambio entre sus jurados. Jimena Barón cuestionó a José Luis “El Puma” Rodríguez luego de que el cantante no activara su palanca verde tras la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal.

La dupla interpretó “Nada”, tango compuesto por Horacio Sanguinetti y José Dames. Aunque los demás integrantes del jurado aprobaron la actuación, la palanca de Rodríguez permaneció sin activarse. El conductor Guido Kaczka advirtió esa diferencia en vivo y abrió el debate en el estudio.

Barón reaccionó de inmediato y le pidió explicaciones al cantante venezolano. “Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?”, lanzó la artista, que manifestó su desacuerdo con el criterio aplicado a la presentación.

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El Puma sostuvo que su decisión se debía al desempeño vocal de Fregenal. “El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...”, afirmó.

La respuesta no conformó a Barón, quien planteó que las devoluciones del jurado suelen quedar divididas. “Esto es así, Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada”, expresó, en alusión a las diferencias entre los evaluadores.

Fregenal, de 20 años, tomó la palabra para referirse a su actuación y señaló que los nervios influyeron en su desempeño. También explicó que la tonalidad del tango le resultaba baja y recordó que era su primera experiencia en un escenario televisivo. “Pero también se trata de divertirse”, agregó.

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Barón volvió a respaldar al participante antes de que terminara el intercambio. “Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario”, remarcó la jurado ante la evaluación de El Puma Rodríguez.