Estos son los efectos en el cuerpo de comer banana todos los días

La banana aporta potasio, fibra y carbohidratos que participan en funciones esenciales del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Incluir banana en la alimentación cotidiana puede aportar nutrientes que participan en funciones esenciales del organismo. Comer esta fruta todos los días puede sumar potasio, fibra y energía. Pero sus efectos dependen del resto de la dieta, porción y situación clínica de cada persona.

Cuáles son los efectos de comer banana todos los días

La banana aporta potasio, un mineral necesario para el funcionamiento de los nervios, la contracción muscular y la función cardíaca. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indica que el organismo también lo requiere para la función adecuada de los riñones y para la transmisión nerviosa.

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A través de los alimentos, una mayor ingesta de potasio puede contribuir al control de la presión arterial en adultos. La Organización Mundial de la Salud recomienda aumentar el potasio procedente de los alimentos para reducir la presión arterial. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria. Sin embargo, ese efecto se estudia en el marco de la ingesta total de potasio, no como consecuencia aislada de una fruta.

El potasio contribuye al funcionamiento de los nervios, los músculos, el corazón y los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta también puede colaborar con la regularidad intestinal por su aporte de fibra dietética. Una banana mediana contiene cerca de 3 gr de fibra.

La Organización Mundial de la Salud incluye a las frutas y verduras entre los componentes de una alimentación saludable. Aconseja, en adultos, al menos 400 gr diarios de frutas y verduras en conjunto. La variedad importa: una banana no sustituye el consumo de otros vegetales, legumbres, frutas ni cereales integrales.

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Comerla entera, en vez de beberla en jugo, conserva su matriz alimentaria y la fibra. Aporta carbohidratos que el organismo utiliza como fuente de energía.

Una banana mediana contiene aproximadamente 105 calorías, 27 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no determina por sí solo cambios de peso: el balance entre el total de energía consumida y gastada. Así como el patrón alimentario y la actividad física siguen siendo factores relevantes.

No todas las personas deben aumentar el potasio sin orientación profesional. En quienes tienen enfermedad renal crónica, los riñones pueden tener dificultades para eliminarlo.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales advierte que, si el nivel de potasio en sangre es alto, un profesional puede indicar límites en porciones de alimentos que lo contienen. Ciertos medicamentos también pueden elevarlo.

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La fibra de la fruta favorece la regularidad intestinal dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional de la banana

Una banana mediana aporta aproximadamente 105 calorías, 27 gr de carbohidratos, 3 gr de fibra y 422 mg de potasio, de acuerdo con FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las cifras pueden cambiar según el tamaño y el grado de madurez de la fruta.

Además del potasio y la fibra, contiene pequeñas cantidades de magnesio, vitamina C y vitamina B6. No es una fuente relevante de proteínas ni de grasas. Por eso, si se busca una colación que sostenga más la saciedad, puede combinarse con alimentos que aporten proteínas o grasas insaturadas. Siempre que se adecúe a las necesidades individuales.

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Su contenido de azúcares naturales no la convierte en un alimento equivalente a los productos con azúcares libres. La Organización Mundial de la Salud distingue los azúcares naturalmente presentes en las frutas enteras de los azúcares libres; estos segundos están en jugos, concentrados, mieles y preparaciones con azúcar añadida. La recomendación general es priorizar la fruta entera.

El consumo de potasio procedente de los alimentos puede contribuir al control de la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo recomiendan comer bananas

No existe una hora única en la que se recomiende consumir banana. Puede formar parte del desayuno, colación o comida, según el hambre, tolerancia digestiva, nivel de actividad y organización habitual de cada persona.

Para quienes realizan ejercicio, sus carbohidratos pueden resultar una opción práctica antes o después de la actividad. Aunque la necesidad de energía varía según la duración e intensidad del esfuerzo. La pauta más consistente es integrarla en una alimentación variada. Puede ser útil considerar estos criterios:

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Elegir fruta entera y alternar con otras variedades

Ajustar la cantidad al contexto de cada comida y a las necesidades energéticas personales

Consultar con el equipo de salud si existe enfermedad renal crónica, potasio elevado en sangre o uso de medicamentos que alteran ese mineral

Evitar usar una sola fruta como reemplazo de un plan alimentario completo

La banana contiene pequeñas cantidades de magnesio, vitamina C y vitamina B6. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la población general con función renal normal, los Institutos Nacionales de Salud señalan que el potasio de los alimentos y bebidas no ha mostrado causar daño.

La decisión de comer banana a diario, por lo tanto, puede encajar en una dieta saludable cuando se acompaña de diversidad de alimentos y de las indicaciones médicas que correspondan.