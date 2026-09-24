5 alimentos con más fibra que pocos incluyen en su dieta diaria, según una experta

El consumo promedio de fibra ronda los 17 gramos diarios, una cifra por debajo de los 22 a 38 gramos recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pocos nutrientes tienen un déficit tan extendido y tan silencioso como la fibra dietética. No se trata de un problema de acceso ni de información: la mayoría de los adultos simplemente no la consume en la cantidad que el organismo necesita.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tiene los números para probarlo: solo el 6% llega al mínimo recomendado cada día.

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La recomendación vigente establece entre 22 y 38 gramos diarios según edad y sexo, pero el consumo promedio ronda los 17 gramos, una brecha que el USDA asocia a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos digestivos.

Sin embargo, varios alimentos de consumo habitual permiten cubrir parte de ese déficit con aportes concretos por porción, sin necesidad de suplementos.

La brecha en el consumo de fibra aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health identificó cinco de esos alimentos con la participación de Stephani Johnson, doctora en ciencias de la nutrición y dietista-nutricionista certificada.

Johnson es profesora adjunta del Departamento de Nutrición Clínica y Preventiva de la Facultad de Profesiones de la Salud de la Universidad de Rutgers.

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1. La chirivía, casi siempre pierde ante la zanahoria

La chirivía encabeza la lista: una taza en rodajas contiene 7 gramos de fibra, 100 calorías, 2 gramos de proteína y 24 gramos de carbohidratos. A pesar de esos valores, es uno de los vegetales menos frecuentes en los carritos de compra.

Una taza de chirivía en rodajas contiene 7 gramos de fibra y aporta carbohidratos y proteínas a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A veces se pasa por alto la chirivía en favor de las zanahorias”, señaló Johnson. La especialista destacó que su sabor ligeramente dulce la hace versátil: combina bien asada junto con zanahorias y papas, en sopas y guisos, o hecha puré con coliflor.

2. La alcachofa, una de las hortalizas más completas

Una alcachofa mediana aporta 6,84 gramos de fibra, 3,47 gramos de proteína y apenas 63,6 calorías. Johnson advirtió sobre una distinción importante para quienes optan por las versiones procesadas: “Los corazones de alcachofa por sí solos quizás no aporten tanta fibra como comer la pulpa de la alcachofa entera”, indicó.

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La pulpa de la alcachofa entera aporta más fibra que los corazones procesados de esta hortaliza (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pueden resultar un poco intimidantes de preparar, pero con un poco de práctica y una buena receta, se pueden añadir a ensaladas, platos de pasta, bowls o tortillas”, afirmó Johnson.

3. El caqui, el fruto que compite con la manzana

Un caqui de tamaño estándar contiene 6,05 gramos de fibra, 31,2 gramos de carbohidratos y 118 calorías. Es uno de los frutos con mayor densidad de fibra por unidad, aunque su presencia en las mesas es considerablemente menor que la de manzanas o peras.

El caqui registra 6,05 gramos de fibra por unidad y ofrece una alta densidad de este nutriente por fruta (Pexels)

“Cuando estén maduros, córtalos en rodajas y agrégalos a la avena, el yogur o las ensaladas, o disfrútalos solos”, indicó Johnson. La especialista señaló que combinan bien con canela y nueces, y que su textura suave los hace compatibles tanto con preparaciones saladas como con opciones de desayuno.

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4. La pera, una fruta familiar con aporte real

La pera es, según Johnson, uno de los alimentos cuyo contenido de fibra suele subestimarse. Una pera mediana contiene aproximadamente 5,5 gramos, y parte de ese valor está concentrado en la cáscara. “No les quites la piel, ya que contribuye al contenido de fibra de la fruta”, advirtió la especialista.

La cáscara de la pera concentra una parte importante del contenido de fibra de esta fruta (Sader)

En cuanto a su uso, Johnson señaló que las peras funcionan como tentempié fresco, en rodajas sobre avena o ensaladas, horneadas con canela o combinadas con queso y frutos secos. Su alto contenido de agua contribuye además a la sensación de saciedad, un factor relevante para quienes buscan distribuir mejor la ingesta calórica a lo largo del día.

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5. Las coles de Bruselas, el vegetal que cuida el microbioma

Entre los cinco alimentos, las coles de Bruselas registran el menor aporte de fibra por porción: 3 gramos por taza cocida, con 38 calorías, 3 gramos de proteína y 8 gramos de carbohidratos.

Sin embargo, el tipo de fibra que contienen las distingue del resto. Johnson explicó que se trata de fibra prebiótica, un tipo de fibra que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y contribuye al equilibrio del microbioma, el conjunto de microorganismos que habita el tracto digestivo y que participa en procesos metabólicos e inmunológicos.

Las coles de Bruselas aportan fibra prebiótica que alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Asarlas es una de las maneras más fáciles y deliciosas de prepararlas, ya que comienzan a caramelizarse en el horno”, afirmó Johnson. La especialista sugirió mezclarlas con aceite de oliva y añadir vinagre balsámico, parmesano, frutos secos, semillas o arándanos secos, y destacó que crudas y ralladas también pueden dar lugar a una ensalada fresca y nutritiva.

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Johnson señaló que incorporar este tipo de alimentos de forma regular, combinados con otras fuentes vegetales, es una de las vías más accesibles para acercarse al umbral mínimo recomendado por el USDA sin recurrir a suplementos ni cambios drásticos en la dieta.