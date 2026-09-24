Gira por New York: Milei se reunirá con Netanyahu y disertará en el Club Económico antes de regresar a Buenos Aires

Milei y Netanyahu se reunirán en Naciones Unidas para profundizar las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel

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(Desde New York, Estados Unidos) Durante su último día en Manhattan, adonde ya se siente el frío otoñal y oscurece más temprano, Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu para analizar la crisis en Medio Oriente y almorzará en el Club Económico, adonde ratificará la soberanía nacional en las Islas Malvinas y describirá su mirada sobre la inteligencia artificial.

Milei forjó una alianza estratégica Israel, y su encuentro con Netanyahu en Naciones Unidas servirá para ratificar sus vínculos geopolíticos y personales.

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El líder conservador enfrenta una compleja elección a fines de octubre que podría desembocar en el epílogo de su larguísima trayectoria política.

Donald Trump no concedió a Netanyahu una cita en New York, mientras que Milei extendió su gira por Estados Unidos para reunirse con el premier israelí.

El presidente argentino analizará con Netanyahu la crisis en Medio Oriente, y aún no se sabe si incluirá en la agenda del cónclave la particular situación de una compañía israelí que participa de manera ilegal en la exploración petrolera de las Islas Malvinas.

Navitas Petroleum es La empresa petrolera de origen israelí que participa en la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

Navitas actúa como operadora principal del proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado en la cuenca norte de las islas, controlando el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a la compañía de capitales británicos Rockhopper Exploration.

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-¿El presidente Milei dialogará con el premier Netanyahu acerca de la compañía israelí que opera de manera ilegal en las Islas Malvinas?-, preguntó Infobae a Pablo Quirno.

-No lo sé. Se trata una conversación privada entre ambos jefes de Estado-, replicó el canciller.

Hace unos largos meses, Milei trató este asunto con Netanyahu en Jerusalem. “No puedo hacer nada, es una empresa privada”, se atajó el primer ministro ante el planteo del Presidente.

En ese contexto, la administración libertaria meditó la posibilidad de suspender el anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalem, como una vía de presión indirecta contra Navitas Petroleum.

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Pero todo quedó en suspenso para evitar una confrontación diplomática con Netanyahu, que estaba arrinconado por sus controvertidos métodos militares para derrotar al grupo terrorista Hamas que atacó a Israel en octubre de 2023.

Javier Milei durante su discurso ante la ONU, (New York, Estados Unidos)

Antes de su encuentro con Netanyahu, el presidente disertará ante una influyente audiencia convocada a un almuerzo que se servirá en el Club Económico, una histórico centro de poder que sirvió de escenario a John F. Kennedy, Winston Churchill y Henry Kissinger, en otros speakers.

Milei llegará acompañado por Luis Caputo -ministro de Economía-, Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- y el canciller Quirno.

En sus discursos pronunciados en la ONU y la Fundación Federalismo y Libertad, el jefe de Estado ratificó la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas.

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Al respecto, Milei sostuvo lo siguiente:

-“Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacionaly es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.

-Quiero reiterar también la situación de la población de las Islas, como esta misma Asamblea ha determinado en numerosas resoluciones, el principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”.

“Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional, y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre explotación de nuestros recursos naturales”.

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Este discurso geopolítico, sin fisuras diplomáticas y legales, será la base de la disertación que Milei protagonizará en el Club Económico.

Milei durante su exposición en la Fundación Federalismo y Libertad, (New York, Estados Unidos)

Además de explicitar su defensa de la Causa Malvinas, el presidente aprovechará el almuerzo en el Club Económico para fijar posición sobre la inteligencia artificial.

“De allí, donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith, la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más, puede transformar nuestras economías, nuestra medicina, nuestra educación e incluso nuestra forma de gobernar, afirmó Milei en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

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Esta argumentación dialéctica, que parte del supuesto de evitar los controles a priori en el desarrollo de la inteligencia artificial, será la base discursiva de la disertación presidencial en el Club Económico.

Milei regresa está noche a Buenos Aires.