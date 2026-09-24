Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Los pagos continúan según la terminación del DNI y contemplan un incremento de 2,11% en los montos de las prestaciones

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Las prestaciones previsionales y las asignaciones aumentaron un 2,11 % en septiembre con base en la variación del índice de precios
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 24 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y otras prestaciones. Las fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, las prestaciones previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 2,11 %, definido a partir de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Quiénes cobran hoy, 24 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima cobran hoy si su DNI termina en 4 o 5.

Prestación por desempleo Plan 1

La prestación por desempleo Plan 1 se acredita este 24 de septiembre para las personas con DNI terminados en 4 y 5.

La ANSES liquida la prestación por desempleo Plan 1 a los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5 (REUTERS/Francisco Loureiro)
La ANSES liquida la prestación por desempleo Plan 1 a los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5 (REUTERS/Francisco Loureiro)

La prestación alcanza a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas a su voluntad, siempre que reúnan los aportes necesarios. El monto y la duración dependen de los ingresos y de los períodos de cotización previos al cese laboral.

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Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
El haber mínimo jubilatorio asciende a $428.633,20 en septiembre y alcanza los $498.633,20 con la inclusión del bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La Asignación Universal por Hijo tiene un valor bruto de $154.031 y liquida de forma mensual un 80 % directo al titular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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