La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

Ocurrió en 1995: el delantero goleó primero al defensor, que reaccionó

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Le dio cerveza a un chimpancé en el cumpleaños de su hijo, provocó una batalla campal contra Vélez en Brasil, abandonó a la Fiorentina en plena lucha por el Scudetto para irse al carnaval de Río y condujo ebrio a 100 km/h antes de matar a tres personas. Edmundo Alves de Souza Neto, el delantero apodado Animal por el narrador Osmar Santos, es probablemente el futbolista brasileño más polémico de su generación, y también uno de los más talentosos. Una contradicción ambulante que acumuló títulos, escándalos judiciales, conflictos con dirigentes y compañeros, y frases para el bronce, con la misma naturalidad con la que metía goles.

Nacido el 2 de abril de 1971 en Niterói, en el estado de Río de Janeiro, Edmundo construyó una carrera singular que lo llevó desde los barrios populares de la región metropolitana carioca hasta los estadios de Italia, Japón y las canchas del Mundial de Francia 1998. Su formación en las Inferiores del Botafogo ya anticipaba lo que vendría: apenas llegado al albergue juvenil del club, fue expulsado por pasearse desnudo por el recinto. La anécdota, en retrospectiva, suena casi como una advertencia.

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Con su tía María como principal sostén, Edmundo se abrió paso en el fútbol a fuerza de talento bruto y un temperamento que ningún cuerpo técnico logró domar del todo. Cinco tarjetas rojas en una sola temporada, suspensiones por empujar árbitros en la cara, peleas a trompadas con sus propios compañeros de equipo: el Animal no era solo un apodo marketinero, era una descripción bastante precisa. Y sin embargo, los números hablan por sí solos. En su carrera profesional, disputó 377 partidos y convirtió 177 goles con clubes de Brasil, Italia y Japón, entre ellos Palmeiras, Vasco da Gama -el club con el que más identificado estuvo-, Flamengo, Fiorentina y Napoli. Con la selección brasileña acumuló más de 39 partidos internacionales y 10 goles entre 1992 y 2000, con participaciones en tres Copas América y el Mundial de 1998. Tiene en su haber récords que nadie le discute: 29 goles en un campeonato, 6 en un solo partido y el gol más rápido de su liga, a los 30 segundos de iniciado el juego.

El carnaval que le costó el Scudetto a la Fiorentina

En 1997, el presidente de la Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, desembolsó cerca de 7 millones de dólares para llevarlo a Florencia y armarlo en un tridente letal junto a Rui Costa y Gabriel Batistuta. El plan era conquistar el primer Scudetto del club en 30 años. Al cabo de la primera rueda, la Viola lideraba la Serie A y todo parecía posible. Entonces Batistuta fue baja por una lesión, en febrero. Con el goleador argentino en el banco, Edmundo era el hombre llamado a sostener la candidatura al título. Fue en ese momento cuando el brasileño invocó una cláusula de su contrato que le permitía ausentarse para asistir al carnaval de Río.

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Cuando regresó, la Fiorentina había perdido el liderato. Terminaría la temporada a 14 puntos del Lazio, tercero en la tabla. Batistuta no se mordió la lengua: “Era el hombre adecuado si alguien quería divertirse”, admitió el delantero argentino. “Pero para ganar algo, no era el adecuado”, completó Bati.

Secuencia de video emitida por FIFA TV que muestra una jugada de fútbol durante un partido entre Vasco da Gama y Manchester United. En las imágenes se observa al futbolista Edmundo conduciendo el balón, superando a la defensa rival en el área y anotando un gol, seguido de su celebración mientras corre por el campo.

La relación de Edmundo con el carnaval era, en efecto, una constante irrompible. Ni los contratos millonarios ni la presión institucional lograron interponerse. En Ecuador, en 1995, su frustración por haber fallado un penal en la Copa Libertadores lo llevó a patear a un camarógrafo local. Terminó detenido por la policía ecuatoriana, y solo la intervención diplomática del gobierno brasileño consiguió sacarlo del país.

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El episodio de Vélez Sársfield ese mismo año es otro de los capítulos que forman parte de su leyenda. El 3 de octubre de 1995, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Supercopa, Flamengo goleaba al conjunto argentino por 3-0 en Minas Gerais. Edmundo, autor de uno de los goles, empezó a regatear y a burlarse de los jugadores rivales. El defensor Flavio Zandoná recibió especial atención: primero un manotazo en la cara, luego el brasileño se paró a su lado y le mostró tres dedos —la cantidad de goles que Vélez había encajado esa noche— antes de propinarle una bofetada. La respuesta de Zandoná fue una trompada por la espalda que mandó a Edmundo al suelo. Romario entró al ruedo con una patada voladora en defensa de su compañero, y lo que siguió fue una batalla campal que derivó en la suspensión del partido. Años después, Zandoná reflexionó sobre el episodio con una honestidad desconcertante: “Con Edmundo tengo una a favor y una en contra. A favor que le pegué en Brasil, y en contra que le pegué de atrás. Me hubiese gustado pegarle de frente”.

Edmundo, fiel a su estilo, zanjó el asunto en pocas palabras al finalizar el encuentro: “Lo importante es que seguimos en la competición y ellos no”.

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La noche de la Lagoa y el largo camino judicial

En el Palmeiras, Edmundo había llegado a su consagración definitiva. Fue allí donde Osmar Santos lo bautizó Animal en televisión, un apodo que sintetizaba tanto su fútbol desbordante como su carácter imposible de encuadrar. Su fichaje posterior por el club alviverde por una cifra récord de 2 millones de dólares generó revuelo, y el presidente del Vasco, Eurico Miranda, no disimuló la satisfacción: declaró que se alegraba de deshacerse de un jugador que había sido “un problema para el vestuario”. En Palmeiras, Edmundo formó un ataque de época junto a Rivaldo y Roberto Carlos durante la era “Parmalat”, cuando el club acumuló títulos nacionales y se proyectó como potencia continental. Antes, en Vasco da Gama, lo había hecho junto a Bebeto.

Su paso por el Flamengo, en cambio, fue breve y turbulento. Llegó en 1995 para integrar el ataque más promocionado del país junto a Romário y Sávio, en el año del centenario del club, y se fue por la puerta de atrás meses después. En una entrevista al podcast Flow Sports Club, años más tarde, Edmundo no tuvo contemplaciones: “Era mucha desorden. Las personas que estaban al frente no tenían la menor condición de estar ahí. El equipo era muy malo. Muy malo. Yo y Romário”.

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Edmundo y Romario celebran el gol ante el Manchester United

Fue precisamente durante esa etapa cuando ocurrió el episodio que marcaría su vida para siempre. En la madrugada del 2 de diciembre de 1995, Edmundo conducía un Jeep Cherokee a 100 km/h en una zona habilitada para 65 km/h por el suburbio de Lagoa, en la zona sur de Río de Janeiro. Había salido de fiesta. El vehículo colisionó con un Fiat Uno y se estrelló contra un poste telefónico. Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas. El Flamengo rescindió su contrato de inmediato.

En la versión que Edmundo sostuvo durante años, no estaba borracho ni a alta velocidad. “Yo tengo culpa, sí, concurrente, de estar en aquel lugar, en aquella hora. No había bebido, no estaba en alta velocidad. Todo eso fue probado en la época”, declaró en una entrevista a UOL Esporte. Sin embargo, en otro testimonio —reproducido por el portal R7— el relato tiene más matices: “Fuimos a una cervecería donde, lo juro, no bebí nada. Después paramos en un bar, donde tomé una cerveza y un agua. Cuando estaba yendo a una discoteca con un amigo, acabé llevando a dos chicas. Y fue en ese trayecto que ocurrió el accidente. Tal vez por estar conversando, distraído, no vi que un coche se metió delante de mí en una curva acentuada”.

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El proceso judicial se extendió por más de una década. En marzo de 1999, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro lo condenó a cuatro años y medio de prisión en régimen semiabierto por homicidio culposo. La defensa presentó 21 recursos solo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), además de otros tantos ante el Supremo Tribunal Federal (STF). En junio de 2011, Edmundo llegó a pasar una noche en prisión tras una orden de detención, antes de ser liberado por un habeas corpus. Meses después, el ministro Joaquim Barbosa declaró extinguida la punibilidad por prescripción: los ocho años que establece el Código Penal para ese tipo de penas habían vencido en 2007, antes incluso de que el recurso llegara al STF.

Para Edmundo, la resolución fue una absolución. “Yo fui linchado públicamente por la TV Globo. Ahora, recientemente, fui absuelto por el STF, 26 años después”, declaró en el podcast Inteligência Ltda. Para amplios sectores de la opinión pública brasileña, fue simplemente la confirmación de que en el fútbol, como en tantas otras cosas, las reglas no se aplican de la misma manera para todos.

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Con el tiempo, Edmundo aprendió a convivir con el peso de esa madrugada, aunque nunca logró desprenderse de él del todo.

La Copa del 98, Romario y el precio de decir lo que se piensa

La relación de Edmundo con Romário es uno de los capítulos más ricos y más enredados de su historia. Fueron amigos, rivales, compañeros de equipo y enemigos públicos, a veces todo en el mismo mes. “Fui muy amigo de él”, contó Edmundo en el podcast Inteligência Ltda. “Torcía y quería mucho su éxito. Cuando pasamos a jugar juntos, ahí empieza... Cuando empezamos de hecho a disputar espacio en la selección, partidos de voleibol en la playa, mujeres en la noche, empezamos a pelear”.

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Grito de gol de O Animal ante Inglaterra

La ruptura definitiva llegó cuando Romario abrió un chiringuito en Río que tenía, en uno de los baños, una caricatura de Edmundo pintada en la pared. Cuando el “Baixinho” se negó a retirarla, la amistad se terminó. Lo que siguió fue un circo mediático de primera magnitud, especialmente cuando ambos coincidieron en el Vasco da Gama. Romario había sido contratado “solo para el Mundial de Clubes”, según le aseguraron a Edmundo los dirigentes. Pero cuando el capitán volvió de vacaciones —después de fallar el penal decisivo en la final que el Vasco perdió ante Corinthians—, Romario seguía en el plantel y había sido designado para usar la cinta de capitán, un cargo que hasta ese momento era de Edmundo. “Me negué a jugar”, resumió el delantero, sin más rodeos. La respuesta pública fue la famosa frase: “Pregunten al príncipe de São Januário. Romário es el príncipe”. Romário le contestó desde la cancha, tras marcar tres goles al Olaria: “Ahora todos están felices: el rey, el príncipe y el bobo”.

Hoy, con los años encima, Edmundo no guarda rencor explícito, pero tampoco simula una reconciliación que no existe. “Prefiero estar con los míos, con quien pueda vivir en comunión. El egocentrismo atrapa. Eso me fue hiriendo y me fue alejando”, dijo en conversación con el diario Extra.

En la Copa del Mundo de Francia 1998, Edmundo llegó con el mejor momento de su carrera: 38 goles en 44 partidos habían llamado la atención de media Europa y lo habían llevado a la Fiorentina. Pero en la selección, nunca fue titular indiscutido. Cuando Romario fue cortado por lesión, reclamó su lugar públicamente, a través de los medios. Mario Zagallo se irritó y lo dejó afuera. “El Mundial de 1998 es mi gran tristeza. Yo vivía un óptimo momento como profesional y no había entrenado ni una vez como titular. La rebeldía habló más fuerte, reclamé una oportunidad por la prensa, Zagallo se irritó y no me dio ninguna chance”, reconoció en Extra.

La noche previa a la final contra Francia, Edmundo vio a Ronaldo sufriendo una convulsión en el baño de la concentración. El astro jugó igual. Brasil perdió 3 a 0. En entrevistas posteriores, Edmundo insinuó que presiones comerciales habían incidido en la decisión de alinear a Ronaldo pese a su estado de salud. “Aprendí a respetar a los más viejos, y respeté a Zagallo, pero él se equivocó feo. Si vendieron el Mundial, no lo sé, porque mi parte no la recibí. Hay cosas que uno no sabe. Yo estaba allí. ¿Tú crees que, si yo supiera de algo, no lo habría contado?”, disparó en una entrevista al SBT. Y sobre Ronaldo agregó, entre la ironía y la seriedad: “Yo le digo a él: ‘Una parte de tu fortuna se la debes a mí’”.

Fuera de las canchas, Edmundo sumó otras polémicas que completaron el cuadro. En 1997, tras ser expulsado en un partido entre Vasco y América-RN, se refirió al árbitro Dacildo Mourão con una frase de connotación regional despectiva. La condena fue de 100.000 reales por daños morales. En 1999, fue fotografiado ofreciendo cerveza y whisky a un chimpancé durante el primer cumpleaños de su hijo, lo que desató la ira de organizaciones de defensa animal. Y en televisión, ya como comentarista, protagonizó un cruce en vivo con el periodista Paulo Vinícius Coelho que terminó con Edmundo diciéndole: “La última palabra siempre tiene que ser tuya, porque tú siempre cuestionas mi opinión. Los periodistas siempre tienen razón, yo estoy aquí de intruso”. Cuando su colega intentó disculparse, la respuesta fue tajante: “No disculpo porque no es la primera vez”.

Tras las rencillas, Edmundo y Romario se reencontraron en partidos de exhibición y de showbol

En noviembre de 2002, mientras jugaba en el Tokyo Verdy, en Japón, su hermano Luís Carlos Alves de Souza fue asesinado por traficantes en Río de Janeiro. Edmundo no pudo volver para el entierro. “El fútbol no me dejó despedirme de él. Cuando falleció, yo no pude estar en el entierro”, dijo en Inteligência Ltda, con una emoción que contrasta con el tono combativo que suele mostrar cuando habla de fútbol o de dirigentes.

En 2019, el periodista Sérgio Xavier publicó Edmundo – Instinto animal: a história do mais ousado craque de futebol brasileiro, una biografía de 184 páginas editada por el Grupo Editorial Pensamento que recorre toda esa trayectoria: la infancia en Niterói, los títulos con Palmeiras y Vasco, el accidente de 1995, la Copa del 98, la relación con Romário y la reinvención como comentarista. Una vida que, a los 54 años, Edmundo sigue contando en podcasts, programas de televisión y entrevistas, siempre con la misma intensidad con la que jugó al fútbol. Para bien y para mal: “Yo nunca fui un santo, pero en el fútbol parece que tener personalidad es un crimen”.