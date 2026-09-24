América Latina

Ecuador y EEUU abatieron a un miembro de Los Choneros vinculado a grupos narcos de Colombia y México

Según el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, el criminal era “uno de los objetivos militares de más alto valor” en el país andino. “Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos”, sostuvo el presidente Daniel Noboa

"Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias Charlie", escribió Noboa (@DanielNoboaOk)
"Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias Charlie", escribió Noboa (@DanielNoboaOk)
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que las Fuerzas Armadas abatieron a un delincuente, alias “Charlie”, señalado por el Gobierno como presunto operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico, en una operación coordinada con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

El mandatario comunicó el resultado del operativo desde Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”, escribió en la red social X junto a imágenes que mostraban los cuerpos de tres hombres abatidos.

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El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, felicitó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y definió la acción como una “exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros”. En ese sentido, afirmó que Ecuador demostró “una vez más” su determinación de enfrentar a organizaciones criminales violentas.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que alias “Charlie” integraba Los Choneros y el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Añadió que el hombre mantenía vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que su misión consistía en “sembrar terror” en Ecuador.

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El comandante del Comando Sur de EEUU calificó la acción como una "exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros" (@DanielNoboaOk)
El comandante del Comando Sur de EEUU calificó la acción como una "exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros" (@DanielNoboaOk)

Según el funcionario, el fallecido era “uno de los objetivos militares de más alto valor en suelo ecuatoriano”. Las otras dos personas muertas durante la operación formaban parte de su seguridad.

Antes del anuncio, Noboa reclamó ante la ONU una mayor cooperación internacional contra el crimen organizado. El presidente señaló que estas redes dejaron de ser un asunto interno de los países y constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. “Ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras”, afirmó.

Noboa consideró “inadmisible” que las organizaciones criminales coordinen acciones más allá de las fronteras mientras los países mantienen estrategias aisladas. “Los criminales ya globalizaron su cooperación”, afirmó, y presentó tres propuestas para reforzar el rastreo financiero, el intercambio de información y la cooperación entre Estados.

La primera medida propone crear dentro de la ONU una herramienta internacional destinada a identificar, rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos relacionados con las redes de crimen organizado. La segunda iniciativa plantea una plataforma permanente para el intercambio de datos entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. Noboa indicó que el mecanismo facilitaría el cruce de información y permitiría a los Estados detectar movimientos de las organizaciones antes de que ejecuten delitos. Como tercer punto, el mandatario solicitó que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como prioridad en la prevención de conflictos.

Ecuador's President Daniel Noboa addresses the 81st United Nations General Assembly (UNGA) at UN headquarters in New York City, US, September 23, 2026. REUTERS/CAITLIN OCHS
Ecuador's President Daniel Noboa addresses the 81st United Nations General Assembly (UNGA) at UN headquarters in New York City, US, September 23, 2026. REUTERS/CAITLIN OCHS

Ecuador y Estados Unidos reforzaron su cooperación militar y antinarcóticos en los últimos meses. El Comando Sur confirmó operaciones conjuntas con el Gobierno ecuatoriano contra embarcaciones que, según Washington, funcionaban como puntos de reabastecimiento para redes de narcotráfico vinculadas con Los Choneros en el Pacífico oriental.

Noboa declaró en 2024 una “guerra” contra grupos criminales ecuatorianos, a los que su Gobierno clasificó como organizaciones terroristas. Estados Unidos también designó como organizaciones terroristas extranjeras a Los Choneros, Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones.

El mandatario ecuatoriano se reunió el miércoles con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para abordar la necesidad de una respuesta internacional coordinada frente a las redes criminales ligadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. El encuentro tuvo lugar en medio de los llamados de Noboa para que la ONU refuerce los mecanismos de apoyo a los países que enfrentan al crimen organizado transnacional.

(Con información de EFE)

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