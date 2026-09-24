De las micropausas a la alimentación: hábitos recomendados por expertos que ayudan a disminuir la fatiga mental

La fatiga mental altera la capacidad de atención, dificulta la toma de decisiones y provoca agotamiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acumulación de tareas, las interrupciones digitales y la falta de descanso pueden afectar la atención durante la jornada. Frente a ese escenario, una serie de hábitos cotidianos pueden ayudar a reducir la fatiga mental y a sostener la energía disponible para actividades que exigen concentración.

La fatiga mental suele manifestarse con dificultades para seguir una lectura, retener información, tomar decisiones o terminar tareas que antes resultaban manejables. También puede alterar el ánimo y favorecer una sensación de agotamiento físico, aun cuando la exigencia principal haya sido cognitiva.

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El problema no se resuelve siempre con dormir unas horas más. La organización de la jornada, la exposición a las pantallas, las pausas y la alimentación influyen en la recuperación. Una revisión de estudios publicada en PLOS One respalda, en particular, la utilidad de los descansos breves para mejorar el bienestar durante el trabajo.

Un escritorio ordenado ayuda a reducir las distracciones

El entorno de trabajo es uno de los primeros factores que pueden ajustarse. Un escritorio con objetos acumulados, documentos sin clasificar o elementos innecesarios añade estímulos que compiten por la atención. Según explicó GQ, dedicar unos minutos a ordenar el espacio antes de comenzar puede contribuir a disminuir la sensación de saturación.

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La limpieza no requiere una transformación completa de la oficina o la casa. Retirar basura, guardar lo que no se utilizará y dejar a mano solo los materiales necesarios permite crear un campo visual más simple. Ese cambio puede facilitar el inicio de una tarea, sobre todo cuando hay una lista extensa de pendientes.

Un entorno de trabajo ordenado reduce los estímulos visuales que compiten por la concentración durante la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la organización del lugar conviene sumar un plan breve para el día. Definir prioridades antes de iniciar la jornada permite identificar qué actividad necesita más atención y cuál puede esperar. Esta práctica también evita alternar de manera constante entre obligaciones, un hábito que consume tiempo y puede aumentar la tensión.

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Una lista realista debe reservar momentos para detenerse. La evidencia recopilada por PLOS One incluyó 19 investigaciones y 22 muestras independientes, con un total de 2.335 participantes. El análisis observó que las micropaussas elevaron el vigor y redujeron la fatiga, aunque su efecto general sobre el rendimiento fue más limitado.

Las pausas breves favorecen el bienestar, pero no reemplazan el descanso

Las micropausas son interrupciones cortas entre tareas laborales. Pueden incluir levantarse de la silla, tomar agua, mirar a distancia, caminar unos minutos o realizar una actividad ajena a la exigencia principal. El objetivo es cortar la acumulación de carga mental antes de que afecte la concentración.

La revisión señaló un efecto pequeño, pero consistente, de estas pausas sobre el vigor y el cansancio. En cambio, el aumento del desempeño global no fue concluyente. Los investigadores detectaron beneficios en tareas con menor demanda cognitiva y observaron que los descansos más largos se asociaron con una mejora mayor del rendimiento.

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Un estudio publicado en PLOS One respaldó el uso de pausas breves para elevar el vigor y disminuir el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato es relevante para quienes enfrentan actividades complejas, como redactar, analizar información o resolver problemas técnicos. Las tareas cognitivamente exigentes pueden requerir pausas de más de 10 minutos para una recuperación suficiente, de acuerdo con las conclusiones del estudio. Un intervalo de cinco minutos puede aliviar la tensión, aunque no siempre alcanza para recuperar por completo la capacidad de atención.

Limitar las pantallas protege el sueño y la concentración

La tecnología forma parte de las obligaciones laborales y de la vida cotidiana, por lo que eliminar las pantallas no suele ser una opción viable. Sin embargo, establecer límites puede reducir el tiempo destinado a estímulos que no aportan a una tarea concreta y que prolongan la actividad mental hasta la noche.

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El uso prolongado de teléfonos, computadoras y plataformas de entretenimiento puede desplazar las horas de descanso y dificultar la desconexión. Cuando esa exposición ocurre cerca de la hora de dormir, el problema puede trasladarse al sueño y, al día siguiente, agravar la sensación de agotamiento.

Fijar horarios para desconectar los dispositivos digitales protege la calidad del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa consiste en fijar un horario para dejar los dispositivos y reemplazar parte de ese tiempo por actividades de baja exigencia digital. Leer en papel, hacer juegos de lógica, escuchar música o aprender una habilidad manual son opciones que permiten variar el tipo de estímulo. La clave es que el descanso no se convierta en otra sucesión de alertas, mensajes y contenidos breves.

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El movimiento, la comida y la hidratación sostienen la energía

La actividad física también puede incorporarse como respuesta a la fatiga mental. Caminar, estirar el cuerpo o realizar ejercicio regular favorece el movimiento después de períodos prolongados de sedentarismo y puede contribuir a regular el estrés. No es necesario recurrir a rutinas extensas: la constancia resulta más útil que concentrar todo el esfuerzo en una sola sesión semanal.

La actividad física regular y una nutrición equilibrada aportan una fuente de energía constante contra el desgaste cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación y la hidratación completan ese esquema. Los momentos de cansancio pueden aumentar el deseo de consumir productos ultraprocesados o recurrir a la cafeína como única solución inmediata. Sin embargo, una dieta con proteínas, frutas, verduras, frutos secos, grasas saludables y granos enteros aporta energía de forma más estable.

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El consumo de café puede formar parte de la rutina, siempre que se modere y no se traslade a las últimas horas del día. Mantener agua disponible y planificar colaciones nutritivas reduce la posibilidad de llegar a una jornada extensa sin combustible suficiente. La combinación de un entorno organizado, descansos programados, menos pantallas y hábitos básicos de cuidado puede ofrecer una respuesta concreta ante el desgaste mental cotidiano.