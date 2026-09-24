Salud

Ansiedad y presión arterial: cuál es la relación que analizan los expertos y por qué advierten que pueden confundirse

Las manifestaciones físicas del estrés, como palpitaciones o sudoración, suelen generar dudas frente a una afección que habitualmente no presenta síntomas visibles. Especialistas de Mayo Clinic y estudios científicos recientes explican cómo diferenciarlas y cuándo requieren evaluación médica

Ilustración de una persona con la mano en la sien y un tensiómetro rojo que explota en su brazo rodeado de humo y chispas.
La liberación de hormonas durante episodios de estrés acelera el ritmo cardíaco y estrecha los vasos sanguíneos para responder a un peligro percibido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ansiedad se expresa como preocupación o tensión y puede acompañarse de manifestaciones físicas, entre ellas sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y sensación de alerta. Estas reacciones forman parte de la respuesta del organismo ante el estrés, aunque pueden adquirir intensidad o persistencia en los trastornos de ansiedad.

La presencia de síntomas físicos puede generar confusión, en particular cuando aparecen palpitaciones, falta de aire o malestar general. La hipertensión, en cambio, suele no presentar síntomas, por lo que la medición de la presión arterial y la evaluación profesional son necesarias para diferenciar ambas situaciones y establecer si hay una condición que requiere tratamiento.

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La distinción resulta relevante porque la ansiedad puede provocar aumentos temporales de la presión arterial, sin que eso implique por sí solo hipertensión sostenida. Según la Mayo Clinic, los episodios de ansiedad pueden elevar la presión de forma transitoria, mientras que la ansiedad no causa presión alta a largo plazo.

Los episodios de ansiedad pueden elevar la presión

Durante una situación percibida como amenazante o estresante, el organismo libera hormonas que aceleran el ritmo cardíaco y estrechan los vasos sanguíneos. Jayne Leonard, psicoterapeuta de Medical News Today, indicó que ambas respuestas pueden elevar la presión arterial durante ese momento y que, al disminuir la ansiedad, esos valores habitualmente vuelven a su nivel previo.

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Hombre de mediana edad sentado en un sillón, con un manguito de monitor de presión arterial en el brazo izquierdo. Mira un monitor digital sobre una mesa junto a frascos de pastillas.
Los picos transitorios de presión arterial repetidos con frecuencia pueden lesionar los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones según la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Wheaton, profesor asistente de psicología en Barnard College, explicó a Verywell Mind que este proceso se vincula con la respuesta de lucha o huida. Según el especialista, el incremento de la frecuencia cardíaca y de la activación fisiológica prepara al cuerpo para responder a un peligro percibido, lo que puede elevar temporalmente la presión.

La diferencia entre un pico circunstancial y la hipertensión es central. Mayo Clinic señaló que los aumentos transitorios repetidos con mucha frecuencia, incluso a diario, pueden afectar los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones de una manera similar al daño asociado con la presión elevada de larga duración. Esta advertencia no equivale a afirmar que toda persona con ansiedad desarrollará hipertensión, sino que subraya la importancia de considerar la frecuencia y el contexto de esos episodios.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Neuroscience & Biobehavioral Reviews encontró una asociación entre ansiedad e hipertensión en adultos. El trabajo reunió varios estudios y registró una asociación tanto en investigaciones transversales como prospectivas. En los estudios prospectivos, que observan a las personas a lo largo del tiempo, el resultado fue compatible con una mayor presencia de hipertensión entre quienes tenían ansiedad, aunque el diseño no permite establecer por sí mismo una relación causal directa.

Una mujer con cabello oscuro y jersey gris se sujeta la cabeza con ambas manos. Su boca está ligeramente abierta y sus ojos miran al frente.
La coexistencia de ansiedad e hipertensión dificulta la adherencia al tratamiento médico y reduce la calidad de vida de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro estudio, publicado en International Journal of Hypertension, también examinó la coexistencia de ambas condiciones. Los autores describieron una relación compleja y bidireccional: la ansiedad puede vincularse con factores que favorecen la presión elevada, mientras que convivir con hipertensión o con un tratamiento que no logra controlarla puede generar preocupación y ansiedad.

Esa interacción puede afectar el seguimiento de la salud. La revisión de International Journal of Hypertension señaló que la coexistencia de ansiedad e hipertensión se asocia con menor adherencia terapéutica, peor funcionamiento cotidiano y menor calidad de vida relacionada con la salud. Por ese motivo, el trabajo plantea la necesidad de detectar ambos problemas y evaluar sus factores de riesgo en conjunto.

Qué puede elevar la presión arterial

Los hábitos cotidianos forman parte de la explicación posible, aunque no representan una causa única ni tienen el mismo efecto en todas las personas. Mayo Clinic indicó que quienes atraviesan ansiedad o estrés pueden ser más propensos a fumar, consumir alcohol o comer en exceso, conductas que pueden elevar la presión arterial.

Hombre de espaldas en una revisión médica mientras le colocan un tensiómetro junto a un modelo anatómico de corazón.
La evaluación médica especializada permite diferenciar los picos circunstanciales de tensión de un diagnóstico de hipertensión sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de International Journal of Hypertension identificó como factores compartidos para ansiedad e hipertensión la edad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, la exposición al plomo y el ruido del tránsito. Los autores describieron mecanismos potenciales, como inflamación, estrés oxidativo y alteraciones de la microbiota intestinal, pero aclararon que se requieren más investigaciones para comprender con precisión cómo intervienen estos procesos en la coexistencia de ambas afecciones.

El consumo de alcohol puede elevar la presión de forma dependiente de la cantidad, según la revisión académica. El mismo trabajo señaló que fumar puede alterar la regulación de la presión por el sistema nervioso autónomo y que la obesidad se vincula con alteraciones de la función renal y la reabsorción de sodio. A su vez, estos factores de estilo de vida pueden influir sobre la ansiedad y sobre el riesgo cardiovascular.

Algunos tratamientos también deben considerarse dentro de la evaluación. Mayo Clinic informó que ciertos medicamentos indicados para la ansiedad y otras condiciones de salud mental pueden elevar la presión arterial. La presencia de este posible efecto no supone suspender o modificar una medicación, ya que esa decisión requiere valoración del equipo de salud.

La consulta profesional adquiere especial importancia cuando la ansiedad dificulta las actividades cotidianas o cuando aparecen síntomas recurrentes que podrían corresponder a un problema cardiovascular. Mayo Clinic indicó que un profesional de salud mental puede ayudar a definir el tratamiento de la ansiedad, mientras que la evaluación médica permite determinar si existen cifras elevadas persistentes de presión arterial y cuáles son los abordajes adecuados para cada caso.

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