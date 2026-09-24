Wayne Rooney y el reproche de Ferguson que aún recuerda: “Él sabía que eso me iba a encender, y yo jugaba mejor”

Disney estrena el 24 de septiembre el documental familiar The Real Rooneys sobre la trayectoria de Wayne Rooney (YouTube/Disney Plus UK)

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Wayne Rooney repasa su carrera en el Manchester United, los récords que rompió y por qué el fútbol como entrenador nunca le dio lo que el campo sí le dio, con motivo de la presentación de The Real Rooneys, el documental familiar que estrena Disney+ el 24 de septiembre.

El exdelantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra dialogó con The Guardian junto a su esposa Coleen Rooney y habló con una franqueza poco habitual sobre los dos lados de su vida futbolística: el de las estadísticas que lo convirtieron en leyenda y el de los banquillos que nunca pudo domar.

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La carrera de Wayne Rooney como futbolista profesional es, por los números, difícil de cuestionar. Marcó 253 goles con el Manchester United, cifra que superó el récord histórico de Bobby Charlton y lo instaló como el máximo artillero de la historia del club.

Con la selección de Inglaterra anotó 53 goles, registro que mantuvo como el mayor de todos los tiempos hasta que Harry Kane lo superó en 2023. También ostenta el título de goleador más joven de Inglaterra, con 17 años y 317 días.

Rooney reveló que Sir Alex Ferguson lo reprendió en un partido para incentivar su rendimiento en el campo (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Su palmarés incluye cinco títulos de la Premier League y el galardón al mejor jugador de la temporada 2009/10, otorgado tanto por sus pares como por los periodistas especializados. Fue elegido dos veces mejor jugador joven del año, un reconocimiento que llegó temprano y que anticipó una carrera dominada por la regularidad en los momentos de mayor exigencia.

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La bronca de Ferguson que lo encendió en el campo

Rooney recordó uno de los episodios más ilustrativos de su relación con Sir Alex Ferguson, el mítico entrenador del United: la bronca posterior al descanso de un partido ante Portsmouth. Ferguson lo señaló a él, pero el verdadero destinatario era Cristiano Ronaldo. No quería hacérselo a Ronaldo porque sabía que no podía aguantarlo, explicó Rooney, según recogió The Guardian.

El reproche fue por el exceso de conducción del balón. Rooney replicó en el momento: “¿Por qué me lo dices a mí si Ronaldo es quien dribla?”. Ferguson no cedió. Pero en el campo, Rooney respondió a su modo: había marcado un gol en el primer tiempo y convirtió otros dos después del descanso. “Él sabía que eso me iba a encender, y yo jugaba mejor cuando estaba al límite”, dijo.

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El alcohol y los errores que casi le cuestan la familia

El delantero sumó 53 tantos con la selección inglesa y ostentó el récord de goleador histórico hasta el año 2023

Esa tensión productiva con Ferguson fue, según el propio Rooney, parte de su funcionamiento. Reconoció que cuando acumulaba presión no la verbalizaba ni con su entrenador ni con su esposa, y que esa incapacidad para exteriorizar el estrés derivó en episodios con el alcohol que reconoce como los errores más graves de su vida personal y que podrían haberle costado la familia.

Cuatro equipos, cuatro años y resultados en caída

El contraste entre el jugador y el técnico es el dato más llamativo de la trayectoria reciente de Rooney. Tras retirarse en 2021, a los 35 años, dirigió cuatro equipos en cuatro años con resultados en caída. En Derby County y DC United de Washington D.C. dejó una impronta positiva pese a las circunstancias adversas de ambos clubes, pero sin margen para consolidarse.

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En Birmingham City fue despedido en enero de 2024 tras ganar solo dos de 15 partidos disputados. En Plymouth Argyle completó apenas cuatro victorias en 23 jornadas de la Championship antes de dejar el cargo en diciembre de ese año.

La trayectoria de Rooney como entrenador incluyó el paso por cuatro clubes diferentes tras su retiro en el año 2021 (REUTERS/Hannah Mckay)

“Sabía que si Plymouth no funcionaba, probablemente sería mi último trabajo como entrenador”, admitió ante The Guardian. Y así fue. La aceptación, dijo, no fue traumática: tiene práctica en reconocer cuándo un ciclo termina. Lo mismo hizo como jugador cuando entendió que ya no tenía el nivel para seguir en el United y regresó al Everton sin dilatar la decisión.

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Los cuatro hijos Rooney y el Manchester United

La generación siguiente ya está en marcha. Kai Rooney, de 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Manchester United en julio. Klay, de 13 años, integra la academia del club. Los dos menores, Kit, de diez años, y Cass, de ocho años, también muestran condiciones para el fútbol. Wayne no se aventuró a predecir si los cuatro llegarán al profesionalismo: “No lo sé”, dijo en voz baja, como si no quisiera tentar la suerte.

El padre que prefiere mirar desde lejos

El exfutbolista prefiere mantenerse distante cuando sus hijos buscan fotos y autógrafos de otras figuras del deporte (REUTERS/Darren Staples)

El documental muestra cómo Rooney se dedica a entrenar a sus hijos en la cancha de su jardín. También deja ver que es consciente de los riesgos asociados al ambiente del fútbol de alto nivel. Advirtió: “Si de repente hay un grupo de personas acercándose a Kai después de fichar por el United, lo veremos”.

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Con Cass, el menor, optó deliberadamente por no interferir cuando el niño quiso esperar fuera del centro de entrenamiento del Everton para conseguir autógrafos. En un viaje a Portugal, Cass se apostó fuera de una pista de tenis donde entrenaban Karim Benzema y N’Golo Kanté y regresó con las fotos. Su padre no se acercó. “Porque él solo es un fan”, explicó Rooney.