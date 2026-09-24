La OMS advirtió que el Congo tiene escasez de personal sanitario mientras el ébola sigue fuera de control

Equipos de respuesta ante el ébola organizan una demostración pública para generar conciencia sobre la enfermedad en Beni, provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo, el martes 22 de septiembre de 2026 (AP/Sebastien Kitsa Musayi)

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La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta una escasez de personal sanitario en los centros de tratamiento del brote de ébola, mientras los casos aumentaron 73% en tres semanas en la provincia oriental de Kivu del Norte, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote, que se extendió a siete provincias, suma 7.773 casos confirmados y 3.759 muertes, según las cifras más recientes del Gobierno congoleño. La OMS señaló que la emergencia podría superar al brote de África Occidental de 2014 a 2016, el más mortífero registrado hasta ahora, que causó más de 11.000 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

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Catherine Smallwood, responsable de incidentes de ébola de la OMS, indicó que los casos y los fallecimientos en Kivu del Norte comenzaron a disminuir después de varias semanas de subas. Pese a la incorporación diaria de camas, los establecimientos no cuentan con suficientes profesionales ni organizaciones asociadas para sostener su funcionamiento. “La insuficiencia de recursos humanos es una de las mayores brechas”, sostuvo Smallwood.

Anne Ancia, representante de la OMS en Congo, explicó que cada centro de tratamiento de ébola necesita cerca de 300 trabajadores sanitarios, entre anestesistas, especialistas en higiene, enfermeros y médicos generales.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorre el Centro Médico Evangélico (CEM), una de las instalaciones que se encuentran a la vanguardia de la respuesta al brote de ébola, en Bunia, provincia de Ituri, RDC (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Archivo)

La situación muestra evoluciones distintas según la provincia. Entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre, los contagios cayeron 26% en Ituri, foco inicial del brote, y 15% en Haut-Uele, explicó Marie Roseline Belizaire, directora regional de emergencias de la OMS para África. “Aunque los casos y las muertes disminuyen en algunas provincias, siguen aumentando en otras”, afirmó Belizaire y sumó: “El brote todavía no está bajo control y continúa extendido en una amplia zona geográfica”.

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La agencia atribuyó las dificultades en la respuesta a la inseguridad, el desplazamiento de población y la huelga de trabajadores sanitarios. Estos factores también complican la detección temprana de enfermos y el traslado hacia los centros especializados.

“Estamos construyendo centros de tratamiento de ébola, pero no siempre contamos con los recursos humanos necesarios para operarlos”, señaló Ancia. “A esos trabajadores sanitarios hay que pagarles”.

En Ituri, personal de primera línea inició previamente una huelga por atrasos en el pago de salarios, una situación que agravó las dificultades de acceso a la atención. El ministro de Salud, Roger Kamba, afirmó en julio que el Gobierno verificaba las nóminas tras detectar la inclusión de personas ajenas a la respuesta sanitaria. Los trabajadores señalaron que las autoridades prometieron cancelar las deudas, pero algunos no recibieron pagos y otros percibieron solo una parte de los montos adeudados.

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Personal sanitario congoleño, equipado con equipos de protección individual (EPI), traslada a niños que han dado negativo en las pruebas de ébola y han recibido el alta desde el orfanato de San Nicolás hasta el Centro Médico Evangélico (CME), situado dentro de la zona segura de respuesta al ébola (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Foto de archivo)

La OMS también alertó sobre la mortalidad entre niños menores de cinco años, cuya tasa de letalidad supera el 60%, frente a cerca del 40% entre los adultos. Smallwood explicó que identificar contagios en ese grupo resulta más difícil porque los menores no siempre pueden describir sus síntomas y las manifestaciones de la enfermedad pueden causar confusión.

Por su parte, Estados Unidos liberó USD 267 millones adicionales para apoyar la respuesta contra el brote de ébola en RDC, informó el Departamento de Estado. Con esta nueva partida, Washington elevó a USD 887 millones el total de la asistencia sanitaria y humanitaria directa destinada a combatir la epidemia.

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La administración estadounidense aseguró que fue el principal proveedor de ayuda para el último brote de ébola en la RDC.

El país africano afronta el actual brote con la experiencia acumulada tras más de una docena de epidemias de ébola desde la identificación del virus en 1976. El país declaró en diciembre de 2025 el fin de otro brote, localizado en Kasai. El virus se identificó por primera vez durante una doble epidemia que tuvo uno de sus focos en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, que dio nombre a la enfermedad.

(Con información de Associated Press)