Garbanzos vs. porotos blancos: cuál contiene mayores niveles de fibra

La regularidad y la diversidad son claves para aumentar el consumo de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los garbanzos y porotos blancos aportan fibra y proteína vegetal en una misma porción. Los garbanzos tienen una ventaja moderada en el aporte de fibra. Aunque la diferencia no desplaza el valor nutricional de los porotos blancos dentro de una alimentación variada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que los adultos consuman al menos 25 gr diarios de fibra presente de forma natural en los alimentos y señala a las legumbres como una de las fuentes recomendadas de carbohidratos. La meta debe contemplarse dentro del conjunto de la dieta y no como una obligación de cubrirla con un único alimento.

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Alternar garbanzos y porotos blancos favorece una alimentación variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de garbanzos cocidos reúne 13 gramos de fibra

Los garbanzos, también llamados garbanzos secos o chícharos garbanzos según la región, contienen cerca de 13 gr de fibra y 15 gr de proteína vegetal por taza cocida. Su combinación de fibra y proteína puede aportar saciedad durante las comidas.

La dietista Patricia Bannan, magíster en Ciencias y nutricionista dietista registrada, indicó a EatingWell, sitio especializado en alimentación, que esa combinación resulta muy recomendable. Contribuye a que los platos resulten más saciantes y puede ayudar a controlar el hambre.

Los garbanzos aportan más fibra que los porotos blancos por taza cocida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la dietista Jessica Cording, magíster en Ciencias, explicó que las legumbres suman carbohidratos complejos y micronutrientes, además de fibra y proteína.

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En el caso de los garbanzos, parte de su fibra incluye almidón resistente y componentes con efecto prebiótico, que sirven de sustrato para las bacterias intestinales. La preparación también importa: remojar y cocinar las legumbres puede reducir los fitatos, compuestos que interfieren con la absorción de minerales como el hierro.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) incluye a los frijoles, arvejas y lentejas entre las fuentes de proteína vegetal que conviene priorizar dentro de un patrón alimentario favorable para la salud cardiovascular. La entidad destaca que las legumbres aportan fibra, minerales y proteína sin las grasas saturadas presentes en algunas fuentes animales.

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Las legumbres combinan fibra y proteína vegetal en una misma porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos blancos aportan más proteína, hierro y potasio

La categoría de porotos blancos abarca variedades como los cannellini, grandes del norte y navy. Sus perfiles cambian levemente según el tipo, por lo que los valores deben interpretarse como una referencia. Una taza cocida aporta alrededor de 11 gr de fibra y 17 gr de proteína, según la comparación publicada por EatingWell.

Bannan señaló que estos porotos contienen fibra soluble e insoluble. Ambas forman parte de los alimentos con fibra, aunque actúan de manera diferente en el proceso digestivo. El mismo artículo indica que, frente a los garbanzos, los porotos blancos contienen más hierro y cerca del doble de potasio.

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El potasio participa en el equilibrio de líquidos del organismo y en funciones vinculadas a la presión arterial. La OMS recomienda que los adultos obtengan al menos 3.510 mg de potasio al día a partir de los alimentos, salvo que una indicación médica individual establezca otra pauta.

Los porotos blancos ofrecen más proteína, hierro y potasio que los garbanzos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección práctica depende del plato y la constancia

La diferencia de dos gramos de fibra por taza favorece a los garbanzos, pero ambos alimentos son fuentes relevantes para acercarse a la recomendación diaria. Cording sugirió, en declaraciones recogidas por EatingWell, alternarlos para evitar la monotonía y elegirlos de acuerdo con la preparación.

Los garbanzos pueden incorporarse a ensaladas, sopas o tostados. Los porotos blancos, por su textura cremosa, funcionan en sopas, salsas y untables.

La Asociación Americana del Corazón prioriza las legumbres como fuente de proteína vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma de sumar estas legumbres sin concentrarlas en una sola comida es incorporarlas en porciones de media taza. Algunas opciones son:

Añadir garbanzos a ensaladas, guisos o preparaciones con verduras

Usar porotos blancos en sopas, pastas o purés

Alternar distintas legumbres durante la semana

Enjuagar las variedades en conserva para reducir parte del sodio

El remojo y la cocción reducen los fitatos presentes en las legumbres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de datos FoodData Central, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, reúne información nutricional de alimentos y permite consultar las diferencias entre variedades y formas de preparación.

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Para quienes buscan aumentar la fibra, el criterio principal es la regularidad y diversidad. Garbanzos y porotos blancos pueden integrarse con frutas, verduras y cereales integrales, los otros grupos que la OMS identifica como fuentes alimentarias de este nutriente.