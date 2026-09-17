No toda descamación es caspa: las señales que pueden ayudar a identificar el problema

El color, el tamaño y la distribución de las escamas ayudan a diferenciar la caspa del cuero cabelludo seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las escamas en el cabello suelen atribuirse de inmediato a la caspa, aunque distinguir entre caspa y cuero cabelludo seco resulta clave para elegir el tratamiento adecuado. Ambas molestias pueden causar picazón y descamación, pero responden a mecanismos diferentes: una se asocia con inflamación y actividad de una levadura presente en la piel; la otra, con la pérdida de hidratación o la irritación de la barrera cutánea.

Dermatólogos consultados por Prevention señalan que observar el color, el tamaño y la distribución de las escamas ofrece las primeras pistas. Si el problema persiste o se acompaña de dolor, ardor o caída del cabello, recomiendan una consulta médica.

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Las escamas amarillas y grasosas orientan hacia la caspa

La caspa se vincula con la dermatitis seborreica, una afección inflamatoria de la piel. Heather Woolery-Lloyd, dermatóloga y directora de la División de Piel de Color de la Universidad de Miami, explicó al medio que el cuadro puede provocar “picazón, ardor, descamación y escamas” en el cuero cabelludo.

Las señales más frecuentes son partículas grandes, de tonalidad blanca o amarillenta, con una apariencia oleosa. También puede haber enrojecimiento e inflamación. La picazón puede estar presente, aunque no ocurre en todos los casos.

La localización ayuda a diferenciarla de la sequedad simple. Caroline N. Opene, directora médica de la clínica de Piel de Color de UCLA Health, indicó que la descamación relacionada con la dermatitis seborreica puede aparecer además en cejas, pliegues junto a la nariz, orejas y barba.

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La caspa se asocia con dermatitis seborreica y suele presentar escamas grandes, amarillas o blanquecinas, con aspecto grasoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés puede agravar los síntomas de la caspa, según Woolery-Lloyd. La producción elevada de sebo también influye en el problema y puede relacionarse con cambios hormonales, tensión o hábitos alimentarios, explicó Noah Gratch, dermatólogo certificado de MDCS Dermatology.

La levadura Malassezia genera una reacción inflamatoria en la piel

La aparición de caspa no implica una falta de higiene. De acuerdo con Opene, la condición se debe a una respuesta inflamatoria exagerada frente a la levadura Malassezia, un microorganismo común en la piel de la mayoría de las personas.

En quienes tienen un cuero cabelludo más graso, la combinación de aceite, levadura e inflamación favorece la dermatitis seborreica. Jason Miller, dermatólogo de Schweiger Dermatology, señaló que esas variables suelen coexistir en los pacientes con caspa.

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El abordaje suele apuntar a disminuir la acumulación de sebo y a controlar la actividad de los microorganismos. Los especialistas citados por Prevention recomiendan lavar el cabello aproximadamente día por medio, una frecuencia que puede resultar útil para limitar el exceso de grasa.

Los champús de venta libre o con receta que incluyen agentes antifúngicos son una opción habitual. Entre los componentes que pueden figurar en la etiqueta están el piritionato de zinc, sulfuro de selenio, ketoconazol y ácido salicílico. La indicación concreta depende de las características de cada persona y de la intensidad del cuadro.

El cuero cabelludo seco deja escamas pequeñas y blancas

El cuero cabelludo seco provoca escamas pequeñas y blancas, sensación de tirantez y falta de humedad en la barrera cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo seco se origina por una falta de humedad. Sus escamas acostumbran a ser pequeñas, blancas y de aspecto seco, a diferencia de las placas más grandes o amarillentas que pueden acompañar a la caspa.

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La sensación predominante suele ser de tirantez. Puede coexistir con cabello reseco y picazón, pero por lo general no provoca el ardor, la inflamación marcada ni la oleosidad asociados a la dermatitis seborreica.

El clima seco, los lavados excesivos, la acumulación de productos y el uso de champús agresivos pueden alterar la barrera de la piel y favorecer este problema. Los productos con fragancias, colorantes, parabenos u otros ingredientes irritantes también pueden ser un factor para algunas personas.

Gratch advirtió que la sequedad puede ser, además, una manifestación de dermatitis atópica —conocida como eccema— o de una dermatitis seborreica que aún no fue diagnosticada. Por eso, una evaluación profesional resulta importante cuando la molestia no mejora.

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Reducir los lavados y usar productos suaves puede aliviar la sequedad

Las estrategias para tratar ambas afecciones son distintas. Mientras los lavados frecuentes pueden ayudar a controlar la caspa, repetirlos demasiado puede empeorar un cuero cabelludo seco al eliminar los aceites naturales que retienen la hidratación.

Limitar el uso de herramientas de calor y elegir champús y acondicionadores hidratantes forma parte del tratamiento para la sequedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la sequedad, los especialistas aconsejan espaciar el lavado según la necesidad personal, limitar el uso de herramientas de calor y elegir champús y acondicionadores hidratantes. Mantener una buena hidratación general también forma parte de las medidas sugeridas.

Opene plantea incorporar un tratamiento capilar después del lavado para ayudar a conservar la humedad. Sin embargo, el uso de aceites o fórmulas densas requiere cautela si hay sospecha de caspa, ya que el exceso de oleosidad puede contribuir al desequilibrio que caracteriza a la dermatitis seborreica.

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Las rutinas deben considerar el tipo de cabello. Woolery-Lloyd indicó que los champús anticaspa, tanto los de venta libre como los recetados, pueden resecar las fibras de los cabellos rizados o muy texturados. En esos casos, el dermatólogo puede optar por tratamientos tópicos antiinflamatorios y reducir la dependencia del lavado frecuente.

El dolor, las lesiones y la caída de cabello requieren una consulta

La atención con un dermatólogo está indicada cuando los productos habituales no logran controlar la descamación o cuando persisten las dudas sobre el diagnóstico. Examinar el cuero cabelludo permite descartar afecciones con manifestaciones similares y definir un plan específico.

La consulta cobra mayor importancia si aparecen caída del cabello, picazón intensa, ardor o llagas. Esos síntomas no deben tratarse únicamente con cambios de champú, ya que pueden requerir una evaluación clínica y medicación indicada por un profesional.

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