España no se despide del calor de “pleno verano”: la Aemet adelanta que el termómetro solo bajará en estas regiones

Una mujer en la playa de San Lorenzo, a 13 de septiembre de 2026. (EFE/ Eloy Alonso)

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El verano sigue dando sus últimos coletazos. El fin de semana, con temperaturas que rozaban los 40 grados, hemos comprobado que el calor se resiste a abandonar España. No va a hacerlo tampoco durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana de calor “intenso”, lluvias escasas y cielos despejados.

“Seguiremos con una situación anticiclónica, tiempo estable y temperaturas más altas”, detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, que avisa de que este lunes llega “más calor, que podemos calificar como de pleno verano, puesto que se alcanzarán 34 a 36 grados en zonas del interior de Galicia, del valle del Ebro y amplias zonas del nordeste”.

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En Canarias, también será caluroso el inicio de la semana, con más de 36 grados en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y, temperaturas de 32 a 34 grados en Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

Siete comunidades en aviso por calor, calima y viento intenso

Con este escenario, la Aemet ha activado este lunes los avisos en siete comunidades autónomas, aunque en el nivel más inferior, el amarillo, que implica “peligro bajo”.

Así, a partir del mediodía y hasta última hora de la tarde, Asturias, Cantabria y Cataluña tendrán aviso por temperaturas máximas de hasta 34 grados. Por su parte, Extremadura y Galicia lo tienen por máximas de hasta 38 grados.

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Andalucía también estará en este nivel ante la previsión de que el mercurio alcance los 38 grados, pero también por fuerte viento, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y fenómenos costeros por viento de Levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

En el Atlántico, Lanzarote y Fuerteventura tendrá nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados y calima, con visibilidad de 3.000 metros y posibles reducciones puntuales por debajo de 1.000 metros.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

España no se despide del calor

Las termómetros subirán el martes. Ciudades como Pamplona o Huesca podrían alcanzar 35 grados, mientras que Zaragoza o Lleida rondarán los 38 grados. En la zona centro y la mitad sur, también durante el martes, se alcanzarán temperaturas de 34 a 36 grados y de 36 a 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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De este modo, la semana empieza “con valores diurnos de temperatura entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, incluso más de 10 grados por encima de lo normal en la mitad norte de la península”, detalla Del Campo .

A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero el escenario que bajara la Aemet es el de una bajada del mercurio, pero solo en la mitad norte peninsular y en el archipiélago canario. En el sur, seguirían sin cambios y durante la segunda mitad de la semana las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal. “Seguiríamos hablando de calor intenso para la época en zonas especialmente del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur”, avisa Del Campo.

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En cuanto al estado de los cielos, la previsión marca que podría haber lluvias “no muy abundantes” en el Cantábrico y cielos despejados en el resto del país. “Se alargan, por lo tanto, las condiciones veraniegas en este mes de septiembre”, apostilla el portavoz del organismo público.