Avena o huevo en el desayuno: cómo influye cada comida en el colesterol, según una especialista

La comparación entre avena y huevo en el desayuno se centra en qué aporta cada alimento para cuidar el colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir entre la avena y el huevo en el desayuno suele parecer una decisión menor, pero la comparación ganó peso a medida que creció la atención sobre el colesterol y la calidad de los alimentos que abren el día.

La discusión actual ya no pasa solo por qué alimento conviene más, sino por qué aporta cada uno cuando el objetivo es cuidar el colesterol LDL.

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Durante años, el huevo quedó asociado a una mala reputación por su contenido de colesterol de la dieta, mientras que la avena se consolidó como una opción más favorable para la salud del corazón.

La avena muestra un efecto más directo sobre el colesterol LDL por su aporte de betaglucano, una fibra soluble (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa división empezó a perder fuerza cuando la investigación puso el foco en otro punto, el efecto del alimento dentro del conjunto de la comida y, en particular, el papel de la grasa saturada.

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De acuerdo con un artículo de Men’s Health, que citó a la dietista Lauren Manaker y retomó un ensayo clínico publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, la avena y el huevo no ocupan el mismo lugar en el desayuno.

La primera muestra un vínculo más directo con la reducción del colesterol LDL. El segundo mantiene valor nutricional, pero su impacto depende en mayor medida del contexto en que se consume.

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Un metaanálisis de 13 ensayos clínicos vinculó el betaglucano de avena con una reducción media de alrededor de 10 mg/dL del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena muestra un efecto más directo sobre el colesterol LDL

La principal característica de la avena es su aporte de betaglucano, una fibra soluble. Manaker explicó que ese compuesto ayuda a retener sustancias que el cuerpo usa para la digestión en el sistema digestivo y favorece su eliminación.

Como el hígado necesita usar colesterol circulante para producir más de esas sustancias, ese proceso puede contribuir a bajar el LDL.

La especialista señaló que un metaanálisis de 13 ensayos clínicos vinculó el consumo de betaglucano de avena con una reducción media de alrededor de 10 mg/dL del colesterol LDL en personas con niveles altos.

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La investigación sobre avena también registró una baja del colesterol total, con pocos cambios en el HDL y los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese trabajo también registró una baja del colesterol total, mientras que el HDL, conocido como colesterol bueno, y los triglicéridos se mantuvieron casi sin cambios.

El huevo conserva valor nutricional, pero sin tanta preocupación

El caso del huevo es distinto. Su presencia en el desayuno suele asociarse al aporte de proteínas y a la saciedad. Manaker indicó que también aporta colina y luteína, dos nutrientes presentes de forma natural en este alimento.

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Durante mucho tiempo, su contenido de colesterol de la dieta bastó para ubicarlo en el centro de las advertencias alimentarias.

Sin embargo, el ensayo clínico aleatorizado y controlado publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró otra relación más consistente. La grasa saturada se asoció con niveles más altos de LDL, mientras que el colesterol de la dieta de los huevos no explicó por sí solo ese aumento.

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El huevo aporta proteínas, saciedad, colina y luteína, pero su impacto sobre el colesterol LDL depende del contexto del desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cambio de foco modifica la discusión. El punto ya no pasa solo por el huevo, sino por el desayuno completo y por los alimentos que suelen acompañarlo, como mantequilla o carnes procesadas.

La comparación cambia cuando se observa el plato completo

Si el criterio principal es la reducción del colesterol LDL, la ventaja queda del lado de la avena. En la explicación de Manaker, ese alimento tiene un mecanismo identificado, una relación clara con la fibra soluble y resultados concretos en investigación clínica. El huevo no aparece con ese mismo efecto reductor.

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Un ensayo clínico publicado en el American Journal of Clinical Nutrition asoció la grasa saturada con niveles más altos de colesterol LDL por encima del colesterol de la dieta de los huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la comparación pierde precisión si se plantea como una disputa entre un alimento adecuado y otro problemático. Manaker sostuvo que un huevo acompañado por tocino, salchichas o grandes cantidades de mantequilla no tiene el mismo perfil que uno servido con pan integral, frutas o verduras.

Del mismo modo, un plato de avena también cambia si se le agregan ingredientes con alto contenido de azúcares o grasas saturadas.

El valor de la comparación está en corregir una idea simplificada

El interés de este tema está en responder una pregunta concreta y frecuente: si conviene reemplazar el huevo por avena para cuidar el colesterol. Las fuentes permiten una respuesta acotada.

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El desayuno completo modifica la comparación entre avena y huevo, ya que mantequilla, carnes procesadas, azúcares y grasas saturadas cambian el perfil nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo puntual es mejorar el LDL, la avena ofrece más respaldo. Si la pregunta es si el huevo debe ser excluido del desayuno por ese motivo, ni la especialista ni el estudio sostienen esa conclusión automática.

Manaker indicó que la Asociación Americana del Corazón recomienda que las personas sanas incluyan hasta un huevo entero al día dentro de una alimentación cardiosaludable.

La especialista también advirtió que quienes tienen colesterol LDL alto u otros factores de riesgo cardiovascular deben prestar más atención al colesterol y a la grasa saturada de la dieta.

La información disponible no habilita a presentar una receta universal. Lo que sí permite es una distinción clara. La avena muestra un vínculo más directo con la reducción del colesterol LDL, mientras que el huevo conserva un lugar posible en el desayuno cuando se evalúa dentro del patrón general de la comida.