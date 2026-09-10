Salud

Empezar a entrenar con pesas después de los 50 años: los cambios que puede experimentar el cuerpo

Revisiones científicas relacionan el trabajo de resistencia con menos malestar emocional en adultos mayores y con una mayor estabilidad corporal, lo que puede reducir caídas. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Un hombre de cabello canoso con camiseta azul levanta una mancuerna en un playón deportivo al aire libre.
Una investigación observacional en más de 147.000 personas, seguida hasta 30 años, vinculó entrenar fuerza 90 a 119 minutos por semana con menos muertes totales, cardiovasculares y neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Llegar a los 50 años suele venir acompañado de señales físicas que muchos dan por inevitables. Sin embargo, los especialistas coinciden en que incorporar el entrenamiento con pesas en la rutina semanal puede revertir buena parte de ese declive. “No hay límite de edad para la capacidad del músculo de ganar fuerza o masa muscular”, afirma Debra Atkinson, entrenadora certificada, en declaraciones con la revista Prevention.

El argumento de fondo es claro: a partir de los 30 años el cuerpo comienza a perder masa muscular de forma progresiva, y ese proceso se acelera después de los 60. Los expertos consultados por Prevention detallaron qué le ocurre al organismo cuando se empieza a entrenar con resistencia después de los 50, y por qué postergar esa decisión tiene un costo directo en calidad de vida.

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Un estudio publicado en junio de 2026 en el British Journal of Sports Medicine —que siguió a más de 147.000 adultos durante hasta 30 años— encontró que quienes realizaban entre 90 y 119 minutos semanales de entrenamiento de fuerza tenían un 13% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, un 19% menos de riesgo de muerte cardiovascular y un 27% menos de riesgo de muerte por enfermedades neurológicas, en comparación con quienes no levantaban pesas. La reducción fue más pronunciada en mujeres y en quienes también practicaban ejercicio aeróbico.

El músculo se regenera a cualquier edad y combate la sarcopenia

Infografía con ilustraciones de adultos mayores haciendo ejercicios con pesas y esquemas anatómicos sobre la masa muscular y el metabolismo.
El entrenamiento de fuerza después de los 50 años contribuye a la preservación muscular, el fortalecimiento óseo y la mejora del equilibrio corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento con pesas genera microdesgarros en las fibras musculares que luego se reparan y producen tejido más fuerte. Pooja Gidwani, médica certificada en medicina interna y medicina de la obesidad en California y Florida, lo explica en términos directos: “El entrenamiento de resistencia crea microrroturas en las fibras musculares, que luego se reparan y reconstruyen más fuertes”, indicó en declaraciones al medio.

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La sarcopenia, la pérdida progresiva de fuerza y función muscular asociada al envejecimiento, es “uno de los mayores predictores del declive funcional en adultos mayores”, según la médica estadounidense Gabrielle Lyon. La especialista sostiene que la perspectiva a largo plazo es determinante. “Si quieres estar en forma a los 80, debes entrenar con intención en tus 50. Cuanto más fuerte seas ahora, más resiliente serás después”, señaló.

Las pesas fortalecen los huesos y protegen contra la osteoporosis

El impacto mecánico que ejercen las pesas sobre el esqueleto activa los osteoblastos, las células encargadas de formar tejido óseo nuevo. Según la doctora Gidwani, el entrenamiento de fuerza “es una de las pocas formas naturales de estimular la densidad ósea sin medicación”, y representa una alternativa concreta frente a la osteoporosis.

Científicos descubren un interruptor que podría detener la osteoporosis y fortalecer los huesos en la vejez
Una revisión científica halló que las rutinas de resistencia se relacionan con una menor carga de síntomas depresivos en personas de 60 años o más

A los 50 años, los huesos comienzan a degradarse más rápido de lo que se regeneran. En mujeres posmenopáusicas, ese proceso se intensifica por la caída de los niveles de estrógeno, hormona que cumple un papel protector sobre el tejido óseo.

Un metaanálisis de 17 estudios con casi 700 mujeres posmenopáusicas, publicado en 2025, encontró que el entrenamiento de resistencia mejoró de forma significativa la densidad mineral ósea en la columna lumbar, el cuello del fémur y la cadera total, con mayores beneficios en quienes entrenaron con mayor intensidad tres veces por semana.

El cerebro, el metabolismo y el equilibrio también ganan con las pesas

Vista de espaldas de una mujer de cabello cano que sostiene dos mancuernas de pie sobre una colchoneta dentro de un gimnasio.
Un metaanálisis de 17 estudios con casi 700 mujeres posmenopáusicas reportó aumentos significativos de densidad mineral ósea en columna, cuello femoral y cadera total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios van más allá de lo físico. Investigaciones recientes indican que el entrenamiento de fuerza puede producir cambios cerebrales que favorecen la función cognitiva en adultos mayores, y una revisión científica encontró que reduce síntomas de depresión en personas de 60 años o más.

Desde el punto de vista metabólico, el músculo es el tejido con mayor actividad en el organismo: mejora la sensibilidad a la insulina, regula el azúcar en sangre y colabora en el control del peso. El entrenamiento de fuerza trabaja sobre los músculos estabilizadores —core, piernas, caderas y tobillos— y mejora la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo de saber dónde se encuentra en el espacio, lo que se traduce en mejor coordinación y menor riesgo de caídas.

Para quienes recién comienzan, los especialistas recomiendan iniciar con dos sesiones semanales de pesas y avanzar gradualmente hasta tres o cuatro. El peso elegido debe permitir completar entre 15 y 20 repeticiones por serie con buena técnica.

Antes de comenzar, conviene consultar al médico y trabajar con un entrenador certificado que conozca las necesidades físicas propias de esa etapa de la vida.

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