Salud

Alergia al maní: cómo reconocer una reacción de emergencia

La alergista Jaclyn Bjelac, de Cleveland Clinic, advirtió que estos episodios no siempre se comportan del mismo modo y que requieren un plan de acción claro

Ilustración de una mano presionando un autoinyector contra un muslo y un maní dentro de un círculo rojo sobre una mesa de madera.
Las reacciones alérgicas al maní pueden variar en intensidad y algunas exigen atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las reacciones alérgicas al maní pueden tener distinta intensidad, por lo que reconocer cuándo requieren atención inmediata resulta clave.

En la infancia, la posibilidad de una exposición accidental obliga a mantener vigilancia e identificar qué señales exigen actuar sin demora. No todas las respuestas del organismo presentan la misma gravedad. Algunas quedan limitadas a una sola zona del cuerpo y otras pueden avanzar con rapidez.

PUBLICIDAD

Según publicó Cleveland Clinic, una reacción que en un comienzo parece leve puede evolucionar hacia una anafilaxia, una emergencia que puede poner en riesgo la vida.

La alergista Jaclyn Bjelac advirtió que las reacciones alimentarias siempre deben tomarse con seriedad. También remarcó que cualquier persona a cargo de un niño con alergia al maní debe saber reconocer una reacción y responder de forma adecuada.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic advirtió que una reacción alérgica al maní que parece leve puede progresar hacia una anafilaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cleveland Clinic advirtió que una reacción alérgica al maní que parece leve puede progresar hacia una anafilaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reacción previa leve no permite anticipar cómo será la siguiente

Uno de los puntos centrales que señaló Bjelac es que no existe una manera confiable de predecir cuán grave será la próxima reacción alérgica.

Según explicó la especialista, una persona que en exposiciones previas solo tuvo manifestaciones leves puede presentar una respuesta mucho más intensa en un contacto posterior con maní.

Ese dato modifica la forma en que se interpreta el antecedente clínico. Haber atravesado episodios menores no significa que el riesgo futuro sea bajo. Por eso, la evaluación de lo que ocurre no debe apoyarse solo en la experiencia previa, sino en la evolución concreta del cuadro en ese momento.

La anafilaxia puede comenzar de manera súbita, pero también puede iniciarse con molestias que parecen moderadas y agravarse después. Según explicó Bjelac, esa evolución obliga a observar de cerca cualquier cambio, porque una reacción que al inicio no parezca crítica puede transformarse en una emergencia médica en poco tiempo.

Dos mujeres en un parque. Una mujer sentada en el césped tiene rostro y brazos enrojecidos. La otra mujer arrodillada abre una mochila y sostiene un auto-inyector.
Jaclyn Bjelac señaló que una reacción previa leve al maní no permite predecir la gravedad de una exposición futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de la especialista agrega un criterio de cuidado importante. Cuando hay antecedentes de alergia al maní, la ausencia de episodios graves previos no funciona como garantía para una exposición futura. Esa posibilidad, según planteó, es la que vuelve necesario actuar con rapidez ante cualquier modificación del cuadro.

Dificultad para respirar o síntomas en más de un área del cuerpo exigen actuar sin demora

Ante el cuadro, Bjelac indicó que se debe administrar la epinefrina recetada de inmediato, el fármaco indicado por el médico tratante, y llamar a los servicios de emergencia si aparecen síntomas graves, como pueden ser: dificultad para respirar, sensación de garganta cerrada, hinchazón marcada, mareos o desmayo. También recomendó actuar sin esperar si los síntomas afectan más de una zona del cuerpo.

Mujer de mediana edad con cabello rubio sentada en un sillón envejecido, con la mano en el pecho y expresión de esfuerzo para respirar en una sala.
La anafilaxia por maní puede comenzar con síntomas moderados y agravarse en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epinefrina es el medicamento indicado para responder a una reacción alérgica grave. Al tiempo que la alergista recomendó intervenir de inmediato cuando aparecen signos compatibles con una situación de riesgo y no esperar que el cuadro mejore por sí solo.

Según explicó Bjelac, incluso la presencia de un solo signo de gravedad después de la exposición al maní debe tratarse como una emergencia.

A eso se suma otra situación de alerta: cuando hay síntomas en dos o más áreas del cuerpo, aunque cada uno por separado no parezca extremo. Esa combinación también puede indicar un cuadro serio que exige una respuesta inmediata.

En bebés y niños pequeños, la identificación puede ser más compleja. Según explicó Bjelac, pueden aparecer los mismos síntomas que en niños mayores, pero también formas de presentación algo distintas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dificultad para respirar, la sensación de garganta cerrada, la hinchazón marcada, los mareos y el desmayo son signos de emergencia por alergia al maní (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa variación vuelve todavía más importante que cuidadores, familiares y personal a cargo conozcan de antemano qué observar y cómo proceder. En esa franja etaria, la lectura de las señales puede requerir más atención porque no siempre se expresan de la misma manera que en chicos más grandes.

La preparación previa ordena la respuesta ante un episodio que puede avanzar rápido

Además del reconocimiento de los síntomas, el artículo puso el foco en la necesidad de contar con un plan de acción para emergencias por alergia al maní. La lógica de esa preparación es simple: en una situación que puede avanzar rápido, reducir la duda es parte de la respuesta.

Según sostuvo Jaclyn Bjelac, ante una emergencia por exposición al maní, lo central es no demorar la puesta en marcha de ese plan. La especialista insistió en que no hay que esperar para ver si los síntomas graves ceden solos.

Un niño con erupción roja en la espalda sentado en una cama de hospital. Una enfermera inyecta su hombro y un adulto lo apoya
En bebés y niños pequeños, la alergia al maní puede ser más difícil de identificar y exige mayor atención de cuidadores y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación, además, no se limita al momento de la crisis. La especialista señaló la importancia de anticiparse y asegurarse de que todas las personas que forman parte de la vida del niño sepan qué hacer frente a una reacción.

Esa organización previa incluye conocer los signos compatibles con una emergencia y tener claro cuándo corresponde usar la medicación indicada y pedir ayuda médica urgente.

En ese mismo sentido, Bjelac sostuvo que la preparación puede reemplazar parte de la incertidumbre por una secuencia concreta de acción.

En el artículo, la alergista planteó que convivir con el riesgo de una reacción grave puede generar temor, pero que la respuesta no pasa por vivir con miedo, sino por estar listos para actuar.

El plan de acción ante una alergia al maní debe incluir epinefrina, pedido de ayuda médica urgente y prevención de la exposición accidental (Imagen Ilustrativa Infobae)
El plan de acción ante una alergia al maní debe incluir epinefrina, pedido de ayuda médica urgente y prevención de la exposición accidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bjelac también remarcó que la prevención cotidiana sigue siendo una parte importante del cuidado. La exposición accidental puede ocurrir, pero conocer dónde puede estar presente el maní y revisar los productos forma parte de la estrategia general para reducir riesgos.

Una reacción alérgica al maní requiere atención especial cuando hay señales respiratorias, compromiso de la garganta, hinchazón marcada, mareos, desmayo o manifestaciones en más de un área corporal.

Según indicó Bjelac, ante esos cuadros corresponde actuar de inmediato con la medicación indicada y solicitar asistencia de emergencia.

Temas Relacionados

AlergíasFrutos SecosIntoleranciaNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

Un estudio en adultos que habían bajado de peso con un plan reducido en hidratos de carbono, halló que la respuesta biológica luego de la reintroducción de estos alimentos variaba según su origen, con mayor activación inmunológica en quienes incorporaron almidones refinados

Qué pasa en el cuerpo cuando se cambia de una dieta baja en carbohidratos a una alta

Un estudio científico reveló el impacto del yogur griego en la microbiota intestinal y su relación con la grasa visceral

La investigación halló una asociación entre este lácteo, ciertos cambios en el intestino y una menor masa abdominal profunda

Un estudio científico reveló el impacto del yogur griego en la microbiota intestinal y su relación con la grasa visceral

Cebolla morada o blanca: qué variedad concentra más antioxidantes y cuál puede resultar más digestiva

Aunque sus perfiles son similares en calorías y macronutrientes, difieren en algunos pigmentos, micronutrientes y compuestos que influyen en la tolerancia intestinal

Cebolla morada o blanca: qué variedad concentra más antioxidantes y cuál puede resultar más digestiva

Cemento magnetizable: qué es y cómo se aplica el invento patentado por un estudiante argentino de diseño industrial

En Infobae en Vivo a las Nueve, el salteño Marcos Secchi contó en qué consiste el sistema constructivo que logra fijar en paredes objetos sin clavos ni perforaciones

Cemento magnetizable: qué es y cómo se aplica el invento patentado por un estudiante argentino de diseño industrial

Las consecuencias de ignorar el sufrimiento infantil: por qué es una deuda histórica que pone vidas en riesgo

El desprecio por el sufrimiento de bebés, niñas, niños y adolescentes persiste entre respuestas fragmentadas y promesas que no se traducen en recursos, equipos especializados ni políticas sostenidas. Mientras las señales de alarma se multiplican, la escucha y el acompañamiento llegan tarde o no llegan

Las consecuencias de ignorar el sufrimiento infantil: por qué es una deuda histórica que pone vidas en riesgo

DEPORTES

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El Como de Nico Paz vence al Leipzig en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

Las tres razones por las que Scaloni no está seguro de renovar su contrato como entrenador de la selección argentina

TELESHOW

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

INFOBAE AMÉRICA

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras

El presidente Bukele compartió un informe de un banco privado que destaca las reformas fiscales y el acuerdo entre El Salvador y el FMI

Presos políticos en Nicaragua: las denuncias sobre salud, incomunicación y atención médica que vuelven a encender las alarmas

Excampeón mundial nicaragüense Ricardo “El Matador” Mayorga volverá al ring en noviembre