Alergia al maní: cómo reconocer una reacción de emergencia

Las reacciones alérgicas al maní pueden variar en intensidad y algunas exigen atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las reacciones alérgicas al maní pueden tener distinta intensidad, por lo que reconocer cuándo requieren atención inmediata resulta clave.

En la infancia, la posibilidad de una exposición accidental obliga a mantener vigilancia e identificar qué señales exigen actuar sin demora. No todas las respuestas del organismo presentan la misma gravedad. Algunas quedan limitadas a una sola zona del cuerpo y otras pueden avanzar con rapidez.

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Según publicó Cleveland Clinic, una reacción que en un comienzo parece leve puede evolucionar hacia una anafilaxia, una emergencia que puede poner en riesgo la vida.

La alergista Jaclyn Bjelac advirtió que las reacciones alimentarias siempre deben tomarse con seriedad. También remarcó que cualquier persona a cargo de un niño con alergia al maní debe saber reconocer una reacción y responder de forma adecuada.

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Cleveland Clinic advirtió que una reacción alérgica al maní que parece leve puede progresar hacia una anafilaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reacción previa leve no permite anticipar cómo será la siguiente

Uno de los puntos centrales que señaló Bjelac es que no existe una manera confiable de predecir cuán grave será la próxima reacción alérgica.

Según explicó la especialista, una persona que en exposiciones previas solo tuvo manifestaciones leves puede presentar una respuesta mucho más intensa en un contacto posterior con maní.

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Ese dato modifica la forma en que se interpreta el antecedente clínico. Haber atravesado episodios menores no significa que el riesgo futuro sea bajo. Por eso, la evaluación de lo que ocurre no debe apoyarse solo en la experiencia previa, sino en la evolución concreta del cuadro en ese momento.

La anafilaxia puede comenzar de manera súbita, pero también puede iniciarse con molestias que parecen moderadas y agravarse después. Según explicó Bjelac, esa evolución obliga a observar de cerca cualquier cambio, porque una reacción que al inicio no parezca crítica puede transformarse en una emergencia médica en poco tiempo.

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Jaclyn Bjelac señaló que una reacción previa leve al maní no permite predecir la gravedad de una exposición futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de la especialista agrega un criterio de cuidado importante. Cuando hay antecedentes de alergia al maní, la ausencia de episodios graves previos no funciona como garantía para una exposición futura. Esa posibilidad, según planteó, es la que vuelve necesario actuar con rapidez ante cualquier modificación del cuadro.

Dificultad para respirar o síntomas en más de un área del cuerpo exigen actuar sin demora

Ante el cuadro, Bjelac indicó que se debe administrar la epinefrina recetada de inmediato, el fármaco indicado por el médico tratante, y llamar a los servicios de emergencia si aparecen síntomas graves, como pueden ser: dificultad para respirar, sensación de garganta cerrada, hinchazón marcada, mareos o desmayo. También recomendó actuar sin esperar si los síntomas afectan más de una zona del cuerpo.

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La anafilaxia por maní puede comenzar con síntomas moderados y agravarse en poco tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epinefrina es el medicamento indicado para responder a una reacción alérgica grave. Al tiempo que la alergista recomendó intervenir de inmediato cuando aparecen signos compatibles con una situación de riesgo y no esperar que el cuadro mejore por sí solo.

Según explicó Bjelac, incluso la presencia de un solo signo de gravedad después de la exposición al maní debe tratarse como una emergencia.

A eso se suma otra situación de alerta: cuando hay síntomas en dos o más áreas del cuerpo, aunque cada uno por separado no parezca extremo. Esa combinación también puede indicar un cuadro serio que exige una respuesta inmediata.

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En bebés y niños pequeños, la identificación puede ser más compleja. Según explicó Bjelac, pueden aparecer los mismos síntomas que en niños mayores, pero también formas de presentación algo distintas.

La dificultad para respirar, la sensación de garganta cerrada, la hinchazón marcada, los mareos y el desmayo son signos de emergencia por alergia al maní (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa variación vuelve todavía más importante que cuidadores, familiares y personal a cargo conozcan de antemano qué observar y cómo proceder. En esa franja etaria, la lectura de las señales puede requerir más atención porque no siempre se expresan de la misma manera que en chicos más grandes.

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La preparación previa ordena la respuesta ante un episodio que puede avanzar rápido

Además del reconocimiento de los síntomas, el artículo puso el foco en la necesidad de contar con un plan de acción para emergencias por alergia al maní. La lógica de esa preparación es simple: en una situación que puede avanzar rápido, reducir la duda es parte de la respuesta.

Según sostuvo Jaclyn Bjelac, ante una emergencia por exposición al maní, lo central es no demorar la puesta en marcha de ese plan. La especialista insistió en que no hay que esperar para ver si los síntomas graves ceden solos.

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En bebés y niños pequeños, la alergia al maní puede ser más difícil de identificar y exige mayor atención de cuidadores y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación, además, no se limita al momento de la crisis. La especialista señaló la importancia de anticiparse y asegurarse de que todas las personas que forman parte de la vida del niño sepan qué hacer frente a una reacción.

Esa organización previa incluye conocer los signos compatibles con una emergencia y tener claro cuándo corresponde usar la medicación indicada y pedir ayuda médica urgente.

En ese mismo sentido, Bjelac sostuvo que la preparación puede reemplazar parte de la incertidumbre por una secuencia concreta de acción.

En el artículo, la alergista planteó que convivir con el riesgo de una reacción grave puede generar temor, pero que la respuesta no pasa por vivir con miedo, sino por estar listos para actuar.

El plan de acción ante una alergia al maní debe incluir epinefrina, pedido de ayuda médica urgente y prevención de la exposición accidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bjelac también remarcó que la prevención cotidiana sigue siendo una parte importante del cuidado. La exposición accidental puede ocurrir, pero conocer dónde puede estar presente el maní y revisar los productos forma parte de la estrategia general para reducir riesgos.

Una reacción alérgica al maní requiere atención especial cuando hay señales respiratorias, compromiso de la garganta, hinchazón marcada, mareos, desmayo o manifestaciones en más de un área corporal.

Según indicó Bjelac, ante esos cuadros corresponde actuar de inmediato con la medicación indicada y solicitar asistencia de emergencia.