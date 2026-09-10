Un estudio científico reveló el impacto del yogur griego en la microbiota intestinal y su relación con la grasa visceral

Un estudio publicado en BMC Microbiology asoció el consumo de yogur griego con cambios en la microbiota intestinal y con una menor grasa visceral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El yogur griego se consolidó como uno de los alimentos más presentes en las dietas cotidianas, impulsado por su perfil nutricional y su versatilidad. Su elaboración, que incluye el filtrado de parte del suero, le otorga una textura más espesa y una composición distinta a la de la versión tradicional.

Más allá de esas características, distintas investigaciones analizaron sus posibles efectos positivos sobre la salud. El interés científico se concentró, entre otros aspectos, en su vínculo con la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita el aparato digestivo, y con indicadores asociados a la salud metabólica.

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Un estudio publicado en BMC Microbiology encontró una asociación entre el consumo de yogur, cambios en la composición del microbioma intestinal y diferencias en la grasa visceral. Los resultados no permiten establecer una relación de causa y efecto, pero aportan datos a una discusión que requiere distinguir entre los beneficios evaluados por la ciencia y las afirmaciones que aún necesitan mayor respaldo.

Las personas que consumían yogur presentaban menor grasa visceral y un patrón alimentario de mayor calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué reveló el estudio sobre el impacto del yogur griego

La investigación publicada en BMC Microbiology analizó la relación entre el consumo de yogur y la microbiota intestinal en más de 4.000 participantes. Dentro de ese grupo, los investigadores examinaron datos microbiológicos de más de 1.000 gemelos británicos, en su mayoría mujeres, junto con información sobre su alimentación, composición corporal y marcadores metabólicos.

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Según el estudio, las personas que consumían el lácteo presentaban una menor cantidad de grasa visceral, que se acumula alrededor de los órganos del abdomen, y un patrón alimentario de mayor calidad. Tras ajustar los resultados por edad, sexo, índice de masa corporal y características de la dieta, la asociación con una menor masa de grasa visceral se mantuvo.

El análisis también encontró una mayor cantidad de Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium animalis subsp. lactis, dos bacterias que se utilizan en la elaboración de algunos yogures. Su presencia en el intestino parece ser temporal: pueden detectarse después de consumir el alimento, aunque no implica que permanezcan allí de forma estable. Los investigadores también vincularon a Bifidobacterium animalis subsp. lactis con 13 sustancias presentes en las heces, llamadas metabolitos. Una de ellas fue el ácido 3-hidroxioctanoico, que otros trabajos asociaron con procesos relacionados con el control de la inflamación intestinal.

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Los autores señalaron que esas bacterias del yogur parecen tener una presencia temporal en el intestino y no permanecen de forma estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra revisión, publicada en Current Nutrition Reports, llegó a una conclusión similar: el yogur puede integrarse en patrones alimentarios asociados con una menor presencia de factores de riesgo metabólico, aunque todavía faltan estudios que determinen qué variedad ofrece mayores beneficios y en qué condiciones.

El carácter observacional del trabajo constituye una limitación central. Los consumidores de yogur también mostraban hábitos dietarios más saludables, por lo que el estudio establece asociaciones, pero no demuestra que el yogur sea la causa directa de los cambios en la microbiota o en la grasa visceral.

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Cuáles son los beneficios del yogur griego para la salud

Puede favorecer la saciedad. al concentrar más proteínas que el tradicional, puede ayudar a prolongar la sensación de llenura y a reducir los antojos entre comidas, indicó la nutricionista Julia Zumpano a Cleveland Clinic .

Podría contribuir al control de factores de riesgo metabólico dentro de una dieta equilibrada. La revisión de Current Nutrition Reports evaluó estudios e indicó que la mayoría informó efectos favorables sobre factores asociados al síndrome metabólico.

Puede resultar más tolerable para algunas personas con sensibilidad a la lactosa. El filtrado reduce parte del suero y, con él, una proporción de la lactosa. Aun así, el griego no está libre de este azúcar natural de la leche, por lo que puede causar molestias en personas con intolerancia, según explicó la dietista Paloma Vega a Parade .

Su aporte es limitado si se consume solo. La versión griega contiene poca fibra, un nutriente necesario para el tránsito intestinal y para alimentar a parte de la microbiota. Combinarlo con frutas, semillas, frutos secos o cereales integrales puede completar mejor su perfil nutricional, de acuerdo con la revista Parade.

El yogur griego aporta más proteínas que el tradicional, puede favorecer la saciedad y resulta más útil para la salud intestinal si se combina con alimentos ricos en fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impacta el yogur griego en la microbiota intestinal

La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en el intestino. Muchas de ellas participan en la digestión y en el funcionamiento habitual del organismo. Bajo este panorama, el yogur griego puede aportar bacterias vivas, siempre que el producto contenga cultivos activos, que llegan al aparato digestivo después de su consumo.

El estudio publicado en BMC Microbiology encontró que las personas que consumían yogur tenían una mayor presencia de algunas bacterias usadas durante su elaboración, como Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium animalis subsp. lactis. En términos simples, los investigadores hallaron rastros de esos microorganismos en el intestino de quienes incluían yogur en su alimentación.

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Eso no significa que permanezcan para siempre ni que transformen por sí solas la microbiota. Según los autores, su presencia parece temporal: aumentan cerca del momento de consumo y luego pueden disminuir. El efecto también depende del tipo de yogur, de las cepas que contenga y de la alimentación general de cada persona.

Por lo tanto, puede ser una opción dentro de una dieta variada, sobre todo si se elige una versión natural y con cultivos vivos y activos. Para la salud intestinal, también resulta útil acompañarlo con alimentos ricos en fibra, como frutas, semillas, frutos secos o cereales integrales, que sirven de alimento para muchas de las bacterias que ya viven en el intestino.

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