Qué es la inmunoterapia parental, el tratamiento de fertilidad orientado a mujeres con abortos recurrentes

Leonardo Fainboim es médico e inmunólogo investigador emérito del CONICET y desarrolló una inmunoterapia parental para casos de infertilidad inexplicada

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Leonardo Fainboim, médico e inmunólogo, describió en Infobae en Vivo el desarrollo y funcionamiento de la inmunoterapia parental, un tratamiento para mujeres con abortos recurrentes e infertilidad no explicada, basado en la inducción de tolerancia inmunológica.

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, Fainboim remarcó: “El embarazo es un trasplante. La mujer alberga en su útero antígenos propios y del marido”. Así justificó la base inmunológica del tratamiento, orientado a evitar el rechazo del componente paterno del embrión.

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Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Fainboim repasó los inicios de su trabajo: “Hace cuarenta años, fundé el centro de inmunogenética en el Hospital de Clínicas y comenzamos a tratar estos casos como una problemática inmunológica”.

Explicó que la inmunoterapia parental consiste en inducir factores inmunosupresores en la mujer a través de la exposición controlada a linfocitos paternos: “Usamos linfocitos paternos porque estos glóbulos blancos tienen moléculas que comparten con el plasma seminal y causan el estímulo”.

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El enfoque del embarazo como trasplante inmunológico

El embarazo es un trasplante porque la mujer alberga antígenos propios y del marido lo que requiere tolerancia inmunológica

Fainboim subrayó: “El sistema inmune de la mujer debe generar mecanismos que eviten que ataquen al componente paterno del embrión”. Explicó que, al igual que en los trasplantes, el cuerpo puede desarrollar anticuerpos contra el componente ajeno: “Hay dos tipos de respuestas: una es la generación de anticuerpos contra el marido, lo que llamamos cross-match, y otra es la presencia de células y hormonas que suprimen la respuesta antipaterna”.

Detalló que estudió cómo se generaban estos mecanismos de tolerancia: “En la primera etapa del ciclo menstrual, la mujer aumenta estas células y, si no hay embarazo, bajan. Además, hay hormonas del sistema inmune que bloquean la respuesta”. El tratamiento busca inducir estos factores en mujeres que no los desarrollan naturalmente, lo que suele suceder en los casos de abortos recurrentes e infertilidad inexplicada.

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El desarrollo de la inmunoterapia parental y su aplicación

La inmunoterapia parental utiliza linfocitos extraídos de la sangre del padre para estimular la respuesta adecuada en el sistema inmune materno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fainboim relató: “Hace más de cuarenta años comenzamos en el Hospital de Clínicas con un protocolo para mujeres con abortos espontáneos y fertilidad inexplicada”. Describió que la técnica se basa en la inyección intradérmica de linfocitos paternos, extraídos de la sangre del padre: “Usamos una gran cantidad de glóbulos blancos, que son purificados para inducir la reacción inmunológica adecuada”.

El especialista señaló que la clave está en identificar los factores bloqueantes correctos: “Mucha gente hace crossmatch, pero eso no nos interesa. Lo fundamental es medir los factores bloqueantes que impiden el rechazo”. Fainboim destacó que la eficacia del método se comprueba con una tasa de éxito que varía según la edad: “Hasta los treinta y cinco años tenemos una tasa del setenta y tres por ciento de embarazos a término. A los cuarenta baja a cuarenta y seis, cincuenta por ciento”.

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La técnica también se utiliza como complemento en tratamientos de fertilización in vitro: “Hicimos estudios retrospectivos y encontramos una diferencia atroz entre quienes hicieron el tratamiento y quienes no. Además, en in vitro, la mediana de transferencias necesarias con inmunoterapia es de uno coma seis, frente a las tres o cinco habituales”.

El especialista resaltó que la correcta identificación de los factores bloqueantes es clave para el éxito del tratamiento inmunológico y luego la búsqueda de embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmunólogo aclaró que la inmunoterapia parental ha tenido “mala prensa” tras ensayos poco rigurosos: “Hubo un ensayo que no fue aprobado por la FDA porque no tomaban los factores que nosotros evaluamos, usaban células congeladas y métodos antiguos”.

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Fainboim remarcó la importancia de la correcta identificación de los factores bloqueantes y del enfoque personalizado: “Solo nosotros hacemos los ensayos basados en la medición de estos factores. Si no, el tratamiento no sirve para nada”.

El investigador destacó el vínculo emocional con sus pacientes: “La sala de espera nuestra es un llanto. El día más feliz es cuando tengo un embarazo:”. Recordó a su primera paciente, una médica que fue alumna suya años después: “Fue la primera persona a término con este tratamiento, y luego fue mi alumna en inmunología en la UBA”.

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La difusión del método sigue siendo limitada: “La gente no lo conoce porque hay polémicas y falta información. El placer de cada embarazo es lo que me sigue motivando”.

La entrevista completa del doctor Leonardo Fainboim

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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