Salud
Agregar Infobae enGoogle

Qué es la inmunoterapia parental, el tratamiento de fertilidad orientado a mujeres con abortos recurrentes

El inmunólogo investigador emérito del CONICET Leonardo Fainboim explicó en Infobae en Vivo cómo funciona este abordaje terapéutico para parejas gestantes

Leonardo Fainboim es médico e inmunólogo investigador emérito del CONICET y desarrolló una inmunoterapia parental para casos de infertilidad inexplicada
Guardar

Leonardo Fainboim, médico e inmunólogo, describió en Infobae en Vivo el desarrollo y funcionamiento de la inmunoterapia parental, un tratamiento para mujeres con abortos recurrentes e infertilidad no explicada, basado en la inducción de tolerancia inmunológica.

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, Fainboim remarcó: “El embarazo es un trasplante. La mujer alberga en su útero antígenos propios y del marido”. Así justificó la base inmunológica del tratamiento, orientado a evitar el rechazo del componente paterno del embrión.

PUBLICIDAD

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Fainboim repasó los inicios de su trabajo: “Hace cuarenta años, fundé el centro de inmunogenética en el Hospital de Clínicas y comenzamos a tratar estos casos como una problemática inmunológica”.

Explicó que la inmunoterapia parental consiste en inducir factores inmunosupresores en la mujer a través de la exposición controlada a linfocitos paternos: “Usamos linfocitos paternos porque estos glóbulos blancos tienen moléculas que comparten con el plasma seminal y causan el estímulo”.

PUBLICIDAD

El enfoque del embarazo como trasplante inmunológico

El embarazo es un trasplante porque la mujer alberga antígenos propios y del marido lo que requiere tolerancia inmunológica
El embarazo es un trasplante porque la mujer alberga antígenos propios y del marido lo que requiere tolerancia inmunológica

Fainboim subrayó: “El sistema inmune de la mujer debe generar mecanismos que eviten que ataquen al componente paterno del embrión”. Explicó que, al igual que en los trasplantes, el cuerpo puede desarrollar anticuerpos contra el componente ajeno: “Hay dos tipos de respuestas: una es la generación de anticuerpos contra el marido, lo que llamamos cross-match, y otra es la presencia de células y hormonas que suprimen la respuesta antipaterna”.

Detalló que estudió cómo se generaban estos mecanismos de tolerancia: “En la primera etapa del ciclo menstrual, la mujer aumenta estas células y, si no hay embarazo, bajan. Además, hay hormonas del sistema inmune que bloquean la respuesta”. El tratamiento busca inducir estos factores en mujeres que no los desarrollan naturalmente, lo que suele suceder en los casos de abortos recurrentes e infertilidad inexplicada.

El desarrollo de la inmunoterapia parental y su aplicación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inmunoterapia parental utiliza linfocitos extraídos de la sangre del padre para estimular la respuesta adecuada en el sistema inmune materno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fainboim relató: “Hace más de cuarenta años comenzamos en el Hospital de Clínicas con un protocolo para mujeres con abortos espontáneos y fertilidad inexplicada”. Describió que la técnica se basa en la inyección intradérmica de linfocitos paternos, extraídos de la sangre del padre: “Usamos una gran cantidad de glóbulos blancos, que son purificados para inducir la reacción inmunológica adecuada”.

El especialista señaló que la clave está en identificar los factores bloqueantes correctos: “Mucha gente hace crossmatch, pero eso no nos interesa. Lo fundamental es medir los factores bloqueantes que impiden el rechazo”. Fainboim destacó que la eficacia del método se comprueba con una tasa de éxito que varía según la edad: “Hasta los treinta y cinco años tenemos una tasa del setenta y tres por ciento de embarazos a término. A los cuarenta baja a cuarenta y seis, cincuenta por ciento”.

La técnica también se utiliza como complemento en tratamientos de fertilización in vitro: “Hicimos estudios retrospectivos y encontramos una diferencia atroz entre quienes hicieron el tratamiento y quienes no. Además, en in vitro, la mediana de transferencias necesarias con inmunoterapia es de uno coma seis, frente a las tres o cinco habituales”.

Hombre y mujer embarazada sentados en un sofá. Él, con camisa vaquera, acaricia la barriga de ella, vestida de rosa. Ambos sonríen en una sala bien iluminada.
El especialista resaltó que la correcta identificación de los factores bloqueantes es clave para el éxito del tratamiento inmunológico y luego la búsqueda de embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmunólogo aclaró que la inmunoterapia parental ha tenido “mala prensa” tras ensayos poco rigurosos: “Hubo un ensayo que no fue aprobado por la FDA porque no tomaban los factores que nosotros evaluamos, usaban células congeladas y métodos antiguos”.

Fainboim remarcó la importancia de la correcta identificación de los factores bloqueantes y del enfoque personalizado: “Solo nosotros hacemos los ensayos basados en la medición de estos factores. Si no, el tratamiento no sirve para nada”.

El investigador destacó el vínculo emocional con sus pacientes: “La sala de espera nuestra es un llanto. El día más feliz es cuando tengo un embarazo:”. Recordó a su primera paciente, una médica que fue alumna suya años después: “Fue la primera persona a término con este tratamiento, y luego fue mi alumna en inmunología en la UBA”.

La difusión del método sigue siendo limitada: “La gente no lo conoce porque hay polémicas y falta información. El placer de cada embarazo es lo que me sigue motivando”.

La entrevista completa del doctor Leonardo Fainboim

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

FertilidadInfertilidadInmunoterapia parentalEmbarazoInfobae en VivoInfobae a las NueveÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio reveló que el orden del nacimiento puede determinar la salud de los hermanos

Investigadores de la Universidad de Chicago y Columbia analizaron millones de familias en Estados Unidos y detectaron que el riesgo de enfermedades varía según la posición que cada hijo ocupa en la familia

Un estudio reveló que el orden del nacimiento puede determinar la salud de los hermanos

Ciclosporiasis: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó dos muertes en EEUU

La infección por Cyclospora cayetanensis originó el mayor brote de ciclosporiasis en décadas en Michigan, con más de 11.000 casos y un impacto regional que afecta la confianza en los alimentos frescos

Ciclosporiasis: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó dos muertes en EEUU

Dengue local en el sur de Florida: qué saber sobre los síntomas, el tratamiento y cómo evitar las picaduras

Las autoridades sanitarias de Palm Beach y Miami-Dade emitieron alertas tras detectar mosquitos portadores del virus en ambos condados, en plena temporada de mayor riesgo

Dengue local en el sur de Florida: qué saber sobre los síntomas, el tratamiento y cómo evitar las picaduras

Científicos lograron reparar la retina desde adentro en un experimento con células madre en el laboratorio

Ingenieros biomédicos en los Estados Unidos reprogramaron células madre humanas, las convirtieron en células de los vasos sanguíneos del ojo y las inyectaron en ratones con enfermedades retinales. Un paso alentador para el desarrollo de terapias para enfermedades oculares

Científicos lograron reparar la retina desde adentro en un experimento con células madre en el laboratorio

Cómo es el nuevo anillo inteligente que monitorea la glucosa y el alcohol en sangre

Ingenieros de la Universidad de California diseñaron un dispositivo totalmente integrado para el rastreo bioquímico continuo a partir del sudor

Cómo es el nuevo anillo inteligente que monitorea la glucosa y el alcohol en sangre

DEPORTES

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

El impactante mercado del Chelsea: 16 caras nuevas y una inversión de 400 millones que le generará un dilema a Xabi Alonso

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton por sus extravagantes looks en las carreras

Boca Juniors lanzó su nueva camiseta titular con un cambio en su escudo

Las imágenes del impactante último adiós a la leyenda del fútbol Franco Baresi en Milan

River Plate acordó con Olympiakos de Grecia y encaminó la llegada de su octavo refuerzo

TELESHOW

Homero Pettinato vive su historia de amor más insólita con Astrid, su pareja de cartón

Homero Pettinato vive su historia de amor más insólita con Astrid, su pareja de cartón

La original fiesta de cumpleaños que organizó Yanina Latorre para Diego: amor en familia y una temática perruna

La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”

La emoción de María Becerra por la vuelta de Virginia Lago a la televisión: “Te veía con mi abuelita”

Wanda Nara resumió su agitado viaje por Europa: postales familiares, moda y un mensaje de resiliencia

INFOBAE AMÉRICA

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lideran un proyecto de 200 millones de dólares para salvar 100 especies amenazadas

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lideran un proyecto de 200 millones de dólares para salvar 100 especies amenazadas

Paraguay registró una inflación del -0,1% en julio por las bajas en alimentos y bienes importados

El Gobierno y la Policía de Bolivia se contradicen sobre la aprehensión de Evo Morales tras casi dos años sin ejecución

Quién es Héctor Huanca, el nuevo canciller de Bolivia que llega a la diplomacia desde la mediación de conflictos

Magnicidio de Fernando Villavicencio: la Fiscalía señaló a un ex ministro de Rafael Correa como presunto financista