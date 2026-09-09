Economía

Elección caliente en la SRA: Pino le ganó a Pereda y seguirá como presidente de la entidad que representa a la aristocracia del campo

El actual titular de la Sociedad Rural Argentina obtuvo 1.441 votos contra los 592 de su vice en la elección más disputada de los 160 años de historia de la entidad

Nicolás Pino obtuvo 1.441 votos contra los 592 de Marcos Pereda en la asamblea de la Sociedad Rural Argentina
Nicolás Pino obtuvo 1.441 votos contra los 592 de Marcos Pereda en la asamblea de la Sociedad Rural Argentina
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Nicolás Pino se impuso con 1.441 votos sobre los 592 que obtuvo Marcos Pereda en la asamblea de este miércoles de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la elección más reñida en los 160 años de historia de la entidad. Con el 64,6% de los sufragios sobre un total de 2.229 votantes, el actual presidente se aseguró un nuevo mandato al frente del principal foro del agro nacional.

Los números lo colocaron más cerca de la proyección que su propio espacio había anticipado. Fuentes cercanas al oficialismo esperaban un resultado de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales; la diferencia final —64,6% contra 26,6%— reflejó una victoria holgada, aunque algo más ajustada que la prevista. Pereda, vicepresidente de la entidad, había sostenido hasta el cierre de la votación que los suyos “estaban contando los últimos porotos” con optimismo. Hubo, al final de la elección 24 votos en blanco; también se contabilizaron los sufragios de los socios adherentes, que totalizaron 172.

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La definición electoral no cierra la jornada en la sede social del barrio de Palermo. La asamblea general ordinaria, que comenzó su segundo llamado a las 16.30, sesiona hasta las 18 horas y tiene pendiente la votación del balance de la gestión —calificado por el oficialismo como “uno de los mejores de la historia de la institución”— y otros temas estatutarios.

La interna más dura de la historia de la SRA había arrancado dos meses atrás

El enfrentamiento entre Pino y Pereda escaló durante más de dos meses de campaña marcados por denuncias cruzadas sobre supuestas irregularidades administrativas y una disputa sobre los límites estatutarios a la reelección. El detonante fue el quiebre de un acuerdo de alternancia que Pereda asegura haber sellado de palabra con Pino: ambos habían ganado juntos la conducción en 2020 y renovado el mandato en 2022.

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Ilustración en acuarela de dos hombres sonrientes con chaquetas y corbatas, con una grieta de papel rasgado que los separa.
Una ilustración en acuarela presenta a dos hombres sonrientes con trajes formales divididos por una rasgadura de papel en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro de la controversia apareció el proyecto de modernización tecnológica de los registros genealógicos, contratado a la empresa Mobile Computing SA —luego rebautizada Grid Dynamics Holdings—, que se extendió por dos años, el cuádruple del plazo original, y cuyo costo trepó hasta los $9.023 millones —unos USD 6 millones— entre el desarrollo del software y las previsiones por facturas impagas. La empresa proveedora se negó a someterse a la auditoría externa que la entidad le ordenó.

“También queremos avanzar en genética y genómica para que Argentina cuente con laboratorios propios, y no dependa del exterior” (Pino)

La relación de cada candidato con el Gobierno nacional fue otro eje de la campaña. Pino sostiene un vínculo directo con la administración de Javier Milei y reclama públicamente la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. El martes, en la previa al cierre de la votación, visitó el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, según confirmaron a Infobae fuentes de Balcarce 50. Pereda, por su parte, había cuestionado la injerencia oficial en la interna gremial y advirtió sobre el riesgo de que la SRA perdiera autonomía frente al Ejecutivo.

Días atrás, Pino planteo antes este medio cuáles eran los desafíos que iba a tener en una eventual nueva gestión. “Hay que resolver definitivamente el tema del software y cerrar el litigio judicial por el predio de Palermo. También queremos avanzar en genética y genómica para que Argentina cuente con laboratorios propios, y no dependa del exterior. Hacia afuera, seguimos trabajando contra los derechos de exportación y buscando mejores condiciones de infraestructura y líneas de crédito productivas para los productores”, destacó.

Con respecto al distanciamiento de su ahora contrincante y ex aliado política, había dicho: “No hubo pelea, no es algo personal. Pereda no entendió su rol, el lugar importante que tenía y el funcionamiento que planteamos. Gestionamos con presencia y recorriendo el país, y vemos a la Rural como una institución gremial, no sólo como una empresa”.

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