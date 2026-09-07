Salud

Qué es el cuadro respiratorio bronquial por el que fue hospitalizada Mirtha Legrand

La inflamación o infección de los bronquios puede comprometer los pulmones. Los adultos mayores son considerados grupos de riesgo y por eso se indica el monitoreo continuo, según explicaron neumonólogos a Infobae

El look de Mirtha Legrand en una nueva emisión de sus clásicos programas
Los adultos mayores integran los grupos de riesgo frente a las enfermedades respiratorias y por eso requieren más cuidado y seguimiento (Gentileza: La noche de Mirtha)
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A pocas horas de la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, este mediodía las autoridades del centro de salud emitieron el primer parte médico, que indica que la diva “está cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

“Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, señala el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

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Este fin de semana, Juana Viale había explicado al aire que su abuela no pudo estar presente por un cuadro gripal. En la misma línea, Marcela Tinayre señaló que su madre “estaba un poco engripada”.

A partir de ese diagnóstico, dos especialistas consultados por Infobae explicaron en qué consiste este cuadro, cuáles pueden ser sus causas y por qué en adultos mayores requiere un seguimiento más estrecho.

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La médica neumonóloga Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), precisó a Infobae que se trata de “bronquitis, un cuadro vinculado a la inflamación o infección de los bronquios, es a nivel pulmonar, no vías aéreas superiores”. Esto implica que afecta las vías respiratorias bajas y no las superiores, como la garganta o nariz.

En tanto, el neumonólogo y gerontólogo Joselo Viudes del Hospital Italiano de Buenos Aires describió: “La bronquitis es una patología intermedia entre un cuadro viral o gripal que no se resolvió adecuadamente y la complicación posterior por inmunosupresión”, resumió a Infobae.

“Los cuadros gripales se pueden transformar en bronquitis cuando no se resuelven bien”, explicó. El especialista agregó que, en pacientes de edad avanzada, ese cuadro exige “mucho cuidado” para evitar que progrese y derive en cuadros más severos, como una neumonía.

Putruele señaló que la hospitalización responde a una medida de precaución y a la necesidad de seguir de cerca la evolución del cuadro. Según explicó, en estos casos se busca mantener un monitoreo continuo para controlar parámetros clínicos y vitales, como los niveles de sodio y potasio, la presencia de fiebre o posibles signos de deshidratación.

El origen puede ser viral o bacteriano y el cuadro no siempre implica gravedad

Mirtha Legrand sonríe frente a la cámara con un vestido negro brillante de lentejuelas y apliques de plumas en los hombros
La ausencia de Mirtha en su programa del último fin de semana había sido el primer indicio visible de que no se encontraba en condiciones de cumplir con su agenda habitual

Putruele explicó que la bronquitis puede deberse a distintos agentes. “Los cuadros pueden darse por virus respiratorio, como la influenza H3N2, que este año ha traído cuadros complicados, o pueden ser provocados el virus sincicial respiratorio (VSR) o de origen bacteriano”.

La especialista también aclaró que una internación no necesariamente supone un deterioro grave en la salud. En el caso de Mirtha Legrand, “está en una habitación común, no terapia ni intermedia ni intensiva, no pareciera de gravedad”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “por precaución se realiza la hospitalización, y para mayor tranquilidad, para hacer un monitoreo continuo, para evaluación de los parámetros vitales, cómo está sodio, potasio o si hubo caso de fiebre, si hubo deshidratación”.

Además, remarcó que en los mayores cualquier cuadro respiratorio merece mayor atención. “Cualquier cosa que pase en edades avanzadas debe monitorearse porque son grupos de riesgo”, advirtió. En ese sentido, los especialistas señalaron que los adultos mayores integran, al igual que los bebés, los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, por lo que estos cuadros exigen más cuidado y seguimiento.

Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)

En mayores de 75 años la inflamación bronquial puede generar complicaciones

Viudes explicó que este tipo de procesos suele verse en adultos mayores después de una gripe o de un cuadro viral que no termina de resolverse.

“La inflamación genera inmunosupresión, sobre todo en los adultos mayores, y esta inmunosupresión puede producir bronquitis, que es el paso siguiente después de la gripe cuando no se resuelve debidamente”, afirmó.

Según Viudes, ese fenómeno se observó con frecuencia en los últimos meses. “Estamos viendo muchos pacientes adultos mayores, sobre todo mayores de 75 años, que a pesar de haberse aplicado la vacuna antigripal para esta variante de la gripe, tuvieron internaciones porque desencadenaron un cuadro muy inflamatorio”, indicó.

Viudes detalló que el desequilibrio inflamatorio puede abrir la puerta a infecciones sobreagregadas. “El desbalance inflamatorio hace que los gérmenes que todos tenemos en los pulmones aprovechen la inmunosupresión parcial causada por la inflamación viral. Esto puede derivar en una infección de tipo bronquítica, que a veces se traduce en neumonía”, explicó.

Entre los síntomas que pueden aparecer, mencionó “más flemas, catarro, secreciones y, en algunos casos, broncoespasmo, sibilancias y febrícula”. Si el cuadro no evoluciona bien, agregó, puede progresar hacia una neumonía.

Como parte del seguimiento, el médico consideró apropiado estudiar la evolución con imágenes y, de ser posible, con análisis complementarios. “Me parece adecuada la indicación de internarla y evaluar su evolución con una tomografía. También en estos casos es conveniente, si es posible, estudiar un esputo para determinar si se trata de una neumonía, una bronquitis o simplemente de un proceso gripal que no evoluciona favorablemente”, concluyó.

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