Citologías sin cita previa en Bogotá: 23 sedes atenderán a mujeres para detectar a tiempo el cáncer cervical

Las mujeres afiliadas a Capital Salud, Sanitas, Famisanar o Coosalud podrán acceder al tamizaje de lunes a viernes, de 7.00 a 16.00, en 23 sedes de atención - crédito Secretaría de Salud

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La Subred Sur Occidente E.S.E. facilitará citologías sin cita previa para mujeres de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, como parte de una estrategia de la Secretaría de Salud para ampliar la detección temprana del cáncer de cuello uterino y fortalecer el acceso a mamografías y colposcopias.

Las usuarias afiliadas a Capital Salud, Sanitas, Famisanar o Coosalud que cumplan los criterios establecidos podrán acceder al tamizaje de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., en 23 sedes de atención. La medida busca reducir barreras para el diagnóstico oportuno y mejorar el seguimiento de quienes requieran atención posterior.

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Quiénes pueden acceder a la citología sin cita

La toma de citología estará disponible para mujeres entre 25 y 29 años que no se hayan practicado este examen durante los últimos tres años. También podrán asistir las mujeres entre 30 y 65 años que no hayan realizado un tamizaje de cáncer de cuello uterino en los últimos cinco años.

Andrea Hurtado, gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E., explicó que la entidad mantendrá la agenda abierta y reforzará las acciones en los territorios. “La estrategia busca reducir barreras de acceso y facilitar que más mujeres puedan realizarse este examen de manera oportuna”, señaló.

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La citología sin cita estará disponible para mujeres de 25 a 29 años sin examen en los últimos tres años y para mujeres de 30 a 65 años sin tamizaje en los últimos cinco años - crédito RABIZO/ SALUDORRIBUS

La citología consiste en la toma de una muestra de células de la vagina y el cuello uterino, que luego se examinan en un microscopio. Según la Universidad de La Salle, esta prueba puede apoyar la identificación de infecciones, lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino y alteraciones en fases tempranas.

El resultado puede ser normal o presentar hallazgos que requieran un tratamiento o seguimiento médico. La Universidad de La Salle indica que los resultados también pueden clasificarse como atípicos, displasia, carcinoma in situ, cáncer no invasivo o cáncer, según el análisis realizado a la muestra.

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La estrategia está dirigida a mujeres que cumplan las condiciones de afiliación y edad definidas para el tamizaje. La Subred indicó que las actividades de educación en salud y los equipos extramurales complementarán la atención en los centros asistenciales.

Mamografías y colposcopias para asegurar el seguimiento

La Subred Sur Occidente también anunció acciones para incrementar la demanda de mamografías, facilitar el acceso a ese examen y disminuir la inasistencia a las citas de colposcopia. Las medidas apuntan a usar la capacidad disponible y garantizar que las usuarias con resultados que requieren revisión reciban la atención correspondiente.

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La Secretaría de Salud busca reducir barreras de acceso al diagnóstico oportuno y fortalecer el seguimiento con mamografías y colposcopias - crédito Secretaría de Salud Bogotá

David Peñuela Jiménez, director de Servicios Ambulatorios de la Subred Sur Occidente E.S.E., pidió no esperar a que aparezcan síntomas para acudir a los servicios preventivos. “Queremos fortalecer la cultura del autocuidado, la prevención y la detección temprana”, afirmó.

El funcionario señaló que las mujeres deben asistir a los tamizajes y cumplir las citas de seguimiento asignadas. En caso de no poder acudir, deberán informar con anticipación para facilitar la reorganización de la atención y la asignación del cupo a otra usuaria.

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La entidad hizo un llamado a mantener actualizado el número telefónico y los demás datos de contacto registrados en la historia clínica. Contar con esa información permite confirmar citas, entregar resultados que necesiten seguimiento y orientar a cada paciente sobre los pasos posteriores.

Recomendaciones antes de asistir al examen

Antes de la citología, las usuarias no deben encontrarse en periodo menstrual. La Subred recomienda esperar a que finalice el ciclo para acudir a la toma de la muestra.

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La entidad pidió mantener actualizados el teléfono y los datos de contacto para confirmar citas, entregar resultados y orientar el seguimiento médico - crédito Secretaría de Salud

También se debe evitar tener relaciones sexuales durante las 48 horas previas al examen. La misma restricción aplica para el uso de óvulos, cremas y duchas vaginales durante ese lapso.

La Universidad de La Salle recomienda no realizar lavados internos, no utilizar desodorantes vaginales y evitar baños con jabón íntimo antes del procedimiento. Estas condiciones buscan evitar alteraciones que puedan afectar la muestra obtenida.

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En Puente Aranda, las citologías se realizarán en los centros de salud Trinidad Galán, Asunción Bochica y Alcalá Muzú. En Kennedy estarán habilitados los puntos de Tintal, Mexicana, Patios, Abastos, Britalia, Catalina, Carvajal y Alquería.

Las mujeres de Bosa podrán asistir a Olarte, La Estación, Pablo VI Bosa, José María Carbonell, El Porvenir, Villa Javier y el Hospital de Bosa. En Fontibón, los servicios estarán disponibles en los centros de salud Internacional, San Pablo, Centro Día, Puerta de Teja y Zona Franca.

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