Niebla mental después de los 50 años: por qué aparece y cuándo es una señal de alarma

Los especialistas señalan que los olvidos ocasionales y las distracciones deben evaluarse según su impacto en la autonomía de la persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dificultad para concentrarse, los olvidos pasajeros o la sensación de estar mentalmente más lenta pueden generar inquietud a partir de cierta edad. Sin embargo, los especialistas advierten que la niebla mental después de los 50 no siempre es señal de una enfermedad neurológica y que, en muchos casos, se relaciona con cambios esperables del envejecimiento, la falta de sueño, el estrés o la transición hormonal.

El tema volvió a quedar en primer plano esta semana, cuando un equipo de UCLA Health publicó en la revista Scientific Reports los resultados de un estudio piloto que evaluó un tratamiento hormonal combinado para aliviar esos síntomas en mujeres menopáusicas.

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“El estrógeno cumple un papel bien documentado en la protección del cerebro, pero todavía no existe un tipo de tratamiento aprobado ni una dosis que apunte específicamente a los síntomas cognitivos que muchas mujeres experimentan durante la menopausia”, afirmó Rhonda Voskuhl, neuróloga e integrante del Comprehensive Menopause Center de UCLA Health. El punto central que subraya la investigación, sin embargo, no es el tratamiento en sí, sino la pregunta que lo precede: cuándo esos síntomas son esperables y cuándo requieren atención médica.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience sostuvo que la niebla mental vinculada con la menopausia suele ser leve, variable y distinta del deterioro progresivo de las enfermedades neurodegenerativas. La revisión señaló además que estas quejas cognitivas suelen generar temor a una demencia temprana, aunque en general responden a un patrón diferente.

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Un estudio sobre la menopausia indicó que la niebla mental suele ser leve, variable y distinta del deterioro progresivo de las enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los olvidos ocasionales pueden ser habituales, pero la pérdida de autonomía es una señal de alerta

Entre las situaciones más frecuentes aparecen: olvidar a qué se iba al entrar a una habitación, tardar en recuperar un nombre o perder el hilo de una conversación. También puede haber una menor rapidez para procesar información, algo que forma parte de los cambios habituales del paso del tiempo.

La diferencia aparece cuando esos episodios dejan de ser esporádicos y empiezan a interferir con actividades básicas. Desorientarse en lugares conocidos, repetir preguntas con frecuencia, tener dificultades para seguir instrucciones simples o mostrar problemas para conducir, hacer compras o administrar tareas cotidianas son señales que requieren atención médica. Cuando los cambios son notados también por el entorno cercano o interfieren con el trabajo y la vida cotidiana, la evaluación neurológica no debería postergarse.

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Ese criterio coincide con lo planteado en la literatura científica. Una revisión difundida en la revista Climacteric describió que las quejas cognitivas en la mediana edad suelen incluir dificultades para recordar palabras o números, distracción, pérdida del hilo del pensamiento y olvidos cotidianos, como dejar objetos en un lugar sin poder ubicarlos después.

La mayoría de las mujeres atraviesa estos cambios dentro de parámetros normales y no desarrollará demencia, aunque Zeballos recomienda no atribuir de manera automática todo al envejecimiento. El criterio más importante, subraya, es el grado de independencia que conserva la persona.

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La menopausia, el insomnio y el estado de ánimo también pueden influir en la niebla mental

Desorientarse en lugares conocidos, repetir preguntas o tener dificultades para seguir instrucciones simples son señales que justifican una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres de mediana edad, la menopausia es uno de los factores más estudiados en relación con este cuadro. La disminución del estradiol, una hormona que participa en distintos procesos cerebrales y corporales, puede coincidir con dificultades en la memoria verbal, la atención y la concentración.

Un análisis de la Universidad de Cambridge sobre datos de casi 125.000 mujeres, publicado en la revista Psychological Medicine, confirmó que las mujeres posmenopáusicas presentan reducciones de materia gris en regiones vinculadas con la memoria y la regulación emocional, aunque los cambios cognitivos medidos de forma objetiva resultaron mínimos en comparación con los síntomas que las propias participantes describían.

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Los síntomas más habituales incluyen fallas en la atención, en la memoria de trabajo (la capacidad de retener información mientras se realiza otra tarea) y en la memoria verbal, con presencia frecuente de trastornos del sueño, estrés y cambios del estado de ánimo.

Un estudio publicado en NPJ Women’s Health que analizó a más de 14.000 mujeres de entre 45 y 55 años encontró que las quejas cognitivas se asociaban más con síntomas como la ansiedad y la depresión que con déficits medibles en pruebas objetivas. Por eso, tratar las condiciones que acompañan este cuadro puede ser una parte importante del abordaje.

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Además de la edad y de la transición hormonal, la niebla mental también puede estar asociada con apnea del sueño, alteraciones tiroideas, déficit de vitaminas o efectos adversos de algunos medicamentos. Por eso, cuando los síntomas persisten, empeoran o interfieren con la vida diaria, la consulta profesional deja de ser una precaución y se vuelve necesaria.