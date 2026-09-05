¿Los suplementos de colágeno sirven realmente para la piel y las articulaciones? Qué dice la ciencia

Una revisión de 113 ensayos clínicos analizó el rol de los suplementos de colágeno la hidratación y elasticidad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los suplementos de colágeno ganaron lugar en las rutinas de cuidado personal y en las consultas por la piel y el dolor articular. Con la publicación de revisiones más amplias, los estudios empezaron a mostrar con más claridad en qué aspectos puede haber beneficios y en cuáles los resultados siguen abiertos a discusión.

Una revisión publicada en enero de 2026 en el Aesthetic Surgery Journal Open Forum reunió 16 metaanálisis con 113 ensayos clínicos aleatorizados y 7.983 participantes en total. Se trata de la síntesis más amplia disponible hasta ahora sobre este tema.

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El trabajo encontró resultados favorables en dos áreas concretas: la salud de la piel y el alivio de síntomas en la osteoartritis, una enfermedad que desgasta de forma progresiva el cartílago de las articulaciones. En otras áreas, como la salud bucal y algunos indicadores cardiovasculares y metabólicos, los resultados fueron variables entre estudios. De todos modos, antes de comenzar a consumir estos suplementos, se recomienda la consulta con un profesional de la salud.

La piel muestra mejoras en hidratación y elasticidad

Los estudios más amplios registraron mejoras en la hidratación y la elasticidad de la piel, pero no encontraron el mismo respaldo para arrugas profundas ni cambios estructurales visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área dermatológica, la revisión encontró mejoras con alta certeza en dos medidas concretas: elasticidad e hidratación. Los resultados surgen de análisis que reunieron a más de 1.200 participantes para el primer caso y a cerca de 1.000 para el segundo. Un metaanálisis previo de 26 ensayos clínicos y más de 1.700 participantes también registró mejoras en ambos puntos después de al menos 8 semanas de suplementación continua.

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El posible mecanismo de acción no es directo. Los péptidos de colágeno, que son fragmentos de la proteína obtenidos al dividirla en partes más pequeñas, se absorben en el intestino y pasan al torrente sanguíneo.

El organismo no los envía de manera selectiva a la piel ni a otro tejido en particular. Su acción consistiría en estimular a los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno de forma natural. Por eso, la mejora no aparece de inmediato y los estudios de corta duración suelen mostrar resultados más modestos.

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La situación cambia cuando se analizan las arrugas profundas y la densidad de la dermis, la capa media de la piel. Un metaanálisis publicado en 2026 en el Journal of Cosmetic Dermatology, con 35 ensayos y 2.534 participantes, mostró que los beneficios en esos dos puntos no fueron consistentes entre estudios. En cambio, la hidratación y la elasticidad mantuvieron resultados más estables.

En osteoartritis, los resultados son más consistentes

El colágeno oral mostró alivio del dolor y la rigidez en personas con osteoartritis, aunque la evidencia no indica que revierta el desgaste del cartílago ni reemplace tratamientos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las articulaciones, los resultados se repiten con mayor consistencia. La revisión del Aesthetic Surgery Journal Open Forum registró reducciones con alta certeza en varios indicadores de dolor y rigidez en pacientes con osteoartritis. El dolor informado por los propios pacientes bajó de forma consistente en 25 ensayos con casi 2.700 participantes.

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La escala visual analógica, una regla del 0 al 10 en la que cada persona califica su dolor, mostró descensos en 7 ensayos con 572 participantes. El índice WOMAC, una herramienta validada que mide dolor, rigidez y limitación funcional en la artrosis, también mejoró tanto en la puntuación total como en el componente específico de rigidez.

Según los autores, este efecto podría relacionarse con una mayor producción de la matriz extracelular, la red de proteínas que sostiene las células del cartílago, y con una menor actividad de procesos inflamatorios vinculados con su deterioro.

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La revisión también señaló un perfil de seguridad favorable en los estudios analizados. Aun así, los investigadores aclaran que se trata de una ayuda sintomática, no de una intervención capaz de frenar o revertir el daño estructural de la articulación.

El tiempo de uso parece pesar más que la dosis diaria

Los beneficios no aparecen de inmediato: las revisiones más recientes indican que la duración del consumo pesa más que la dosis, y que los cambios en elasticidad suelen requerir al menos 12 semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más relevantes es que la duración del consumo podría influir más que la cantidad ingerida por día. El metaanálisis publicado en 2026 en el Journal of Cosmetic Dermatology sugirió que los resultados sobre la piel se observaron con mayor frecuencia en los estudios de más duración. En esa revisión, los cambios en elasticidad aparecieron sobre todo en ese grupo. La hidratación, en cambio, mostró mejoras antes en otras revisiones.

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En las articulaciones, la revisión del Aesthetic Surgery Journal Open Forum describió un patrón parecido: los mejores resultados en dolor y rigidez aparecieron en los estudios con mayor duración.

En personas con osteoartritis diagnosticada, conviene consultar con un médico antes de iniciar la suplementación. El colágeno puede funcionar como complemento de tratamientos farmacológicos o kinesiológicos ya indicados, pero no como reemplazo de esas intervenciones.

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