Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

Cvitanich, Figueiras y Carolina, la mejor amiga de la empresaria, durante la cena en Anchoíta

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Una cena, tres comensales sonrientes y un gesto que Ivana Figueiras no tardó en compartir con sus seguidores. El exdelantero Darío Cvitanich tuvo un detalle con su novia durante una velada en Anchoíta, el restaurante del piloto y cineasta Enrique Piñeyro, y ella lo subió a sus redes con una frase escueta: “Mi novio el más romántico”.

La velada tuvo a tres protagonistas. Junto a la pareja estuvo Carolina —mejor amiga de Figueiras, con cuenta en Instagram bajo el usuario @carolinelineline—, quien también inmortalizó el momento desde su perfil. En una de las imágenes que circuló por las redes, las dos amigas aparecen en el salón del local, sentadas frente a frente y brindando con sus copas, con la pared de ladrillos a la vista que caracteriza al lugar. La diseñadora etiquetó a Carolina como “My bff” en esa publicación, que significa precisamente “mi mejor amiga”.

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Fue Figueiras quien reveló de qué se trató el gesto de Cvitanich: una tableta de chocolate negro con las palabras “Te amo” trazadas sobre su superficie. El mensaje acompañó la imagen sin más texto que la breve leyenda de la modelo. Por su parte, la cuenta de Carolina también registró una foto grupal de los tres juntos, con mención directa a @figueirasivana y @daricvitaok.

El mensaje que Cvitanich le escribió a su novia sobre una tableta de chocolate negro y que ella compartió con la frase "Mi novio el más romántico"

La cena en Anchoíta llegó pocas semanas después de que la pareja mostrara una escapada a Bariloche, donde compartieron días de ski, jacuzzi con vista a la cordillera y momentos en el alojamiento. Fue durante ese viaje cuando Figueiras fotografió a Cvitanich en las pistas con la leyenda “El mejor alumno” —en alusión a una caída sobre la nieve— y también registró instantes más íntimos, como una selfie frente al espejo donde el exdelantero le daba un beso en la mejilla.

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El pie de foto que eligió la diseñadora para cerrar ese posteo fue una sola palabra: “Siempre”. Cvitanich respondió en los comentarios sin demoras: “Sos mi felicidad absoluta, gracias por estos días, TE AMO!!!”, según consignó Infobae.

El viaje a Bariloche fue, según lo que la propia Figueiras compartió, uno de los más completos que vivieron juntos. El lodge elegido contaba con jacuzzi exterior con vista panorámica al lago y la cordillera, chimenea encendida y atardeceres sobre las cumbres nevadas. La modelo fotografió cada escena con detalle: desde el vapor sobre el agua del jacuzzi hasta el cielo con tonos anaranjados sobre las cumbres, pasando por una foto de Figueiras sentada sobre un barril de madera, de espaldas a la cámara, con el horizonte abierto de la cordillera como fondo.

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Figueiras y su amiga Carolina celebraron la noche con un brindis

La pareja también compartió esa escapada con otras dos personas, según se vio en una foto grupal en un deck con vista a los cerros nevados, todos con equipamiento de ski y el cielo azul de fondo. En las pistas, el exdelantero tuvo su propio capítulo: Figueiras lo retrató con bastones y anteojos azules, parado sobre la nieve con el telesilla de fondo. Para acompañar esa imagen, eligió cuatro emojis de fuego como único comentario. También hubo espacio para el humor: otra foto lo muestra doblado sobre la pista mientras alguien lo ayuda a levantarse, con los esquís cruzados y los bastones desparramados.

El viaje al sur quedó así como el antecedente más cercano a la velada en Anchoíta, donde Cvitanich volvió a dejar una marca, esta vez sobre una tableta de chocolate negro. La pareja, que no esquiva las muestras públicas de afecto, sumó con esa cena una nueva escena a una serie de gestos que ambos eligieron compartir abiertamente con sus seguidores en redes. La cena en Anchoíta y el chocolate con “Te amo” escrito son la imagen más reciente de ese vínculo.

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