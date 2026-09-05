La frase de Hernán Galíndez sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador

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Hernán Galíndez volvió a abrir la puerta a una convocatoria con la selección de Ecuador después del empate 1-1 entre Huracán y Belgrano, un partido que terminó con tensión hasta la última jugada. El Pirata tuvo un penal para llevarse la victoria, pero el remate chocó contra el travesaño y dejó el marcador igualado en Córdoba.

El arquero de Huracán fue una de las figuras del encuentro y habló con ESPN al finalizar el partido. La consulta se centró en la posibilidad de que Marcelo Gallardo asuma como nuevo entrenador de la selección de Ecuador, una negociación que, según la información difundida, tiene encaminado el acuerdo deportivo entre el técnico argentino y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

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Galíndez, arquero titular de Ecuador durante el Mundial 2026, afirmó que estará disponible para la selección si recibe un llamado, aun cuando tras la Copa del Mundo había comunicado que cerraba su ciclo en la Tri. En ese momento, Enner Valencia también había comunicado una decisión similar. El futbolista de 39 años sostuvo que la eventual llegada de Gallardo representa una oportunidad para el equipo y señaló que su deseo de alejarse no implica una renuncia definitiva.

Hernán Galíndez se refirió a un posible regreso a la selección de Ecuador bajo el mando de Marcelo Gallardo (Reuters/Vincent Carchietta)

“No sé si está confirmado, pero un técnico de ese nivel para la selección de Ecuador es un paso muy importante que da la FEF”, comenzó Galíndez en la entrevista posterior al encuentro. “Yo había dicho en su momento que había terminado muy enojado el Mundial, pero después dije que si me necesitaban iba a estar. Estaré a disposición si me necesitan, es un privilegio ser parte de la selección”, siguió el arquero. La declaración dejó planteada la opción de que figure en una futura lista, incluso si el ciclo de Gallardo comienza durante la Fecha FIFA de septiembre.

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El arquero también vinculó su disponibilidad con la expectativa que genera la posible llegada del entrenador argentino. Galíndez fue una pieza relevante de Ecuador en las dos últimas Copas del Mundo y entiende que el plantel tiene recursos para crecer. En esa línea, evitó presentar el cambio de cuerpo técnico como una solución automática, aunque sí lo relacionó con una chance de progreso para la Tri.

“Un entrenador de la talla de Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores, sin dudas puede ser un paso adelante”, completó el futbolista de Huracán. Sus palabras llegaron después de una noche en la que su equipo no pudo quedarse con los tres puntos, aunque evitó una derrota en la jugada decisiva por el penal que Belgrano envió al travesaño.

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La llegada del Muñeco Gallardo todavía no fue oficializada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El periodista César Luis Merlo informó para Studio Fútbol que las partes ya resolvieron el aspecto deportivo de la negociación y que quedan cuestiones económicas para cerrar antes de la firma. El posible contrato sería por cuatro años, con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Tras la última Copa del Mundo, el arquero ecuatoriano aseguró haber finalizado su ciclo en el conjunto (Reuters/Caean Couto)

“Está confirmado que está a un paso. Hay acuerdo en lo deportivo. Se discutieron aspectos económicos, pero lo deportivo está resuelto. Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”, mencionó Merlo. El periodista agregó que Francisco Egas, presidente de la FEF, demoró su regreso a Ecuador para avanzar en las conversaciones y allanar el camino hacia la formalización del vínculo.

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La dirigencia ecuatoriana pretende sostener un proceso extenso después de la salida de Sebastián Beccacece tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador quedó eliminado en los 16avos de final ante México, el seleccionado anfitrión. Antes de Beccacece, el equipo había sido dirigido por Gustavo Alfaro, otro técnico argentino que condujo a la Tri durante el Mundial de Qatar 2022.

Tras su reciente ciclo en River Plate, Marcelo Gallardo avanza en negociaciones para dirigir a la Tri (REUTERS/Agustin Marcarian)

Si la negociación llega a buen puerto, Gallardo afrontaría una agenda inmediata con Ecuador. La selección tiene prevista una gira asiática de tres partidos durante la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular. El seleccionado local será su rival el 1° de octubre.

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La última presentación de esa gira está prevista para el 5 de octubre, frente al ganador del partido entre Panamá y Nueva Zelanda. Ese calendario podría definir los primeros compromisos de Gallardo como seleccionador, con Galíndez como uno de los futbolistas que ya manifestó públicamente su voluntad de volver si recibe el llamado del nuevo entrenador.

Durante el Mundial 2026, Gallardo trabajó como comentarista de ESPN y se retiró de la cobertura por cuestiones personales. En ese momento descartó que su salida estuviera relacionada con una eventual llegada a Uruguay. “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”.

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El entrenador más exitoso de la historia de River Plate también había explicado que esperaba una propuesta que lo convenciera para volver a dirigir. “Tengo ganas de disfrutar. Veremos como se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. No importa qué, pero algo me tiene que seducir de algún lugar. No hablo de nombres, jerarquías ni nada. Tengo algo en mi que me apasiona y veo otras cosas”.