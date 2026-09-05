Costa Rica: Detienen a transportista panameño tras encontrar a una mujer nicaragüense oculta

El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, informó que sistema de escaneo confirmó que la mujer nicaragüense estaba escondida en el dormitorio del cabezal. (Cortesía: Redes sociales)

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Un ciudadano panameño fue detenido este viernes 4 de septiembre después de que las autoridades de Costa Rica localizaran a una mujer adulta nicaragüense oculta dentro del dormitorio del cabezal de un camión con contenedor en el Centro de Control Integrado de Paso Cánovas, provincia de Puntarenas.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Profesional de Migración y la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública. La intervención ocurrió en el sector destinado al ingreso de transportistas al país, según informó el director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda.

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El hallazgo se produjo durante un control de rutina en el puesto fronterizo. Los agentes inspeccionaron el vehículo de carga mediante un escáner y detectaron a la mujer en el área de descanso del conductor, situada dentro del cabezal.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer permanecía escondida en ese espacio cuando el camión se disponía a ingresar al país. Las autoridades no precisaron en la información inicial si la ciudadana nicaragüense contaba con documentación migratoria ni las circunstancias en las que abordó el vehículo.

El Ministerio Público ordenó la custodia policial del conductor panameño mientras avanza la investigación penal sobre el traslado. (Cortesía: Redes sociales)

Miranda indicó que el uso del sistema de escaneo permitió identificar la presencia de una persona en el interior del cabezal. Tras esa señal, efectivos de Migración y de la Policía de Fronteras realizaron la revisión del vehículo y confirmaron que se trataba de una mujer nicaragüense mayor de edad.

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La intervención derivó en la comunicación inmediata del caso al Ministerio Público, ante la posible comisión del delito de tráfico ilícito de personas. La calificación corresponde a la hipótesis investigada por las autoridades y deberá ser determinada en el avance del proceso judicial.

“El Ministerio Público solicita la detención de este ciudadano panameño”, afirmó el director de la Policía Profesional de Migración al referirse a las medidas dispuestas tras el operativo.

Transportista panameño quedó bajo custodia

El conductor, quien trasladaba un contenedor, quedó bajo custodia policial por orden de la Fiscalía. La autoridad migratoria no difundió su identidad ni dio detalles sobre la carga que transportaba el camión al momento del control.

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Según explicó Miranda, el ciudadano panameño será presentado ante el Ministerio Público de la localidad este mismo día. En esa instancia, la Fiscalía deberá definir los pasos procesales posteriores y valorar los elementos reunidos durante el procedimiento fronterizo.

La Policía Profesional de Migración y la Policía de Fronteras intervinieron en el caso detectado durante un control de rutina a transportistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer localizada dentro del vehículo quedó a disposición de las autoridades competentes. No se informó si recibiría asistencia consular, atención médica o medidas de protección mientras se esclarecen las condiciones de su traslado.

El caso se originó en el Centro de Control Integrado de Paso Cánovas, donde las instituciones encargadas de la vigilancia fronteriza realizan verificaciones sobre vehículos, cargas y personas que buscan ingresar al país.

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La investigación deberá establecer si el conductor conocía que la mujer se encontraba oculta en el dormitorio del cabezal, cómo se organizó el traslado y si existen otras personas vinculadas con el presunto hecho. También corresponde determinar la situación migratoria de la ciudadana nicaragüense y las eventuales responsabilidades penales que puedan surgir del expediente.