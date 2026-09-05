Rodrigo Paz ordenó una investigación “minuciosa” sobre la doble explosión en el cuartel militar de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó el viernes su solidaridad con las víctimas de la doble explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha, que dejó hasta el momento dos muertos, siete desaparecidos y 81 heridos, y ordenó una investigación “minuciosa, técnica y transparente” para determinar las causas y eventuales responsabilidades.

“Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha”, escribió Paz en su perfil de la red social X.

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El mandatario sostuvo que la prioridad del Estado es “proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”. En ese sentido, subrayó que el Ministerio de Defensa activó desde el primer momento los mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área, en coordinación con otras instituciones.

Una de las explosiones en el cuartel militar en Bolivia.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó y sentenció: “Vamos a actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad”.

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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la investigación se abrió por los presuntos delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.

Las explosiones ocurrieron por la tarde en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Bolívar”, en Viacha, municipio situado a unos 35 kilómetros de La Paz. La onda expansiva también afectó viviendas cercanas al cuartel.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que se produjeron dos detonaciones de consideración. La primera “habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico” almacenado en la instalación. “Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud. La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente”, señaló el funcionario.

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El ministro confirmó el saldo de dos personas fallecidas, siete desaparecidos y 81 heridos, de los cuales dos permanecen en estado de gravedad. Los lesionados reciben atención en hospitales de La Paz y El Alto.

La segunda explosión en el cuartel ubicado en la ciudad de Viacha, Bolivia.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, informó que unas 25 familias resultaron afectadas. Las autoridades trabajan para permitir el regreso a las viviendas, aunque el Ministerio de Defensa advirtió que esa medida dependerá de las evaluaciones de seguridad.

Justiniano explicó que se estableció un perímetro de seguridad para resguardar las casas evacuadas y prevenir robos. Las familias serán alojadas de forma temporal en la Escuela Militar de Música del Ejército, donde se concentrará la ayuda humanitaria.

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El Gobierno también busca restablecer el suministro eléctrico en la zona, después de que la explosión dañara varios postes de luz. La distribuidora Delapaz informó que cerca de 20 barrios quedaron inicialmente sin suministro a causa del incidente.

“Lo más importante esta noche es proteger a las personas, atender a los heridos, continuar la búsqueda de quienes todavía no han sido localizados y garantizar que las familias puedan retornar a sus hogares únicamente cuando existan condiciones de seguridad”, agregó Justiniano.

Unidades de emergencia en las cercanías al cuartel miran los escombros de la doble explosión.

La empresa Delapaz comunicó que el servicio se recuperó a las 16:44, hora local. Sin embargo, vecinos indicaron a medios locales que algunas zonas continuaron sin electricidad hasta después de las 18:00.

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El acceso restringido al área afectada impide completar las tareas de reparación en parte de las viviendas. Las autoridades pidieron a los residentes que busquen un lugar alternativo para pasar la noche, ya que el perímetro permanecerá cerrado y bajo custodia policial y militar. El Ministerio de Defensa ordenó el aislamiento del sector, el despliegue de recursos para atender a los heridos y la asistencia a las familias y vecinos afectados.

(Con información de EFE)