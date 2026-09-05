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Tomás Etcheverry le dedicó su mejor actuación en el US Open a su papá: “Está atravesando una situación complicada”

El platense clasificó a octavos de final en Nueva York tras vencer a Mariano Navone en el duelo de argentinos

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Tomás Etcheverry disfruta de su mejor actuación en el US Open: derrotó a Mariano Navone por 6-4, 6-4 y 6-3 y avanzó por primera vez a los octavos de final del Grand Slam estadounidense. Tras el partido, enumeró las claves que lo llevaron al triunfo e hizo una dedicatoria muy especial.

“Otra vez estoy en una segunda semana de Grand Slam luego de Roland Garros 2023. Lo venía buscando. Había perdido varias terceras rondas después de aquella vez”, mencionó el número 32 del mundo, que en aquella edición alcanzó los cuartos de final, hasta hoy la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría.

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Etcheverry fue más preciso en los momentos decisivos y logró quebrar el servicio de su compatriota en el décimo game tanto del primer como del segundo set. En el tercero volvió a conseguir una ventaja en el tramo final y cerró el partido después de dos horas y 26 minutos.

Tomás Etcheverry sigue adelante en el US Open (Crédito: REUTERS/Edgar Su)
Tomás Etcheverry sigue adelante en el US Open (Crédito: REUTERS/Edgar Su)

Luego, en declaraciones a ESPN, el platense remarcó el que, según su parecer, fue el factor decisivo en el resultado. “Sabía que iba a estar más entero que él desde lo físico. Aproveché eso y me sentí muy bien dentro de la cancha, sobre todo con el saque. Gané muchos puntos importantes y estuve muy enfocado. Ya en ventaja, pude soltarme un poco más con mi tenis y jugar más liberado”, explicó.

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Navone llegaba al encuentro después de una gira sobre cemento que había incluido resultados destacados y, especialmente, después de haber dado el gran golpe en la presente edición del US Open al derrotar al serbio Novak Djokovic en la primera ronda. Luego, el tenista de 9 de Julio logró otro triunfo de peso: superó al italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del ranking y actual 43°, en la segunda fase.

Marian venía haciéndolo muy bien. Hizo una gira increíble en cemento, ganó muchos partidos”, reconoció Etcheverry, y destacó la dificultad adicional que implicaba enfrentarse a un compatriota con el que, además, mantiene un vínculo cercano. “Jugar contra un amigo como él nunca es fácil. Nos conocemos mucho y entonces ya tenés el partido en la cabeza. Él también me conoce muchísimo”, explicó.

Etcheverry agregó una definición que resumió la tónica del encuentro. “Cuando jugás contra él sabés que va a ser un partido de ajedrez, muy táctico. Es rapidísimo, tiene una solidez increíble y hay que tener paciencia. Sin paciencia, no ganás”, subrayó.

Tomás Etcheverry en el Madrid Open 2026
Tomás Etcheverry derrotó a Mariano Navone en el duelo de argentinos (Instagram: @tomasetcheverry123)

En otro tramo de la nota, el tenista de 27 años contó que su padre, Fernando, lo acompaña en Nueva York. “Vino la familia. Vino mi papá, que está atravesando una situación complicada. Es la primera vez en el año que viene a verme”, contó.

Y amplió: “Me motiva que mi papá esté acá y poder jugar para él como cuando era chiquito. En mi época de Sub-10, Sub-12 y Sub-14, cuando íbamos a los Nacionales viajando con el auto”.

La imagen que eligió Etcheverry muestra la distancia recorrida desde aquellos primeros torneos hasta la actualidad. “Uno mira 20 años atrás y hoy estoy en segunda semana de US Open, algo que veía muy lejano. La verdad que es muy gratificante”, afirmó.

Hasta este año, Retu nunca había podido superar la tercera ronda. En su camino a octavos derrotó al checo Vit Kopriva (69°), al británico Jacob Fearnley (101°) y ahora a Navone (49°). Y se ilusiona con llegar todavía más lejos. Su próximo rival será el estadounidense Alex Michelsen (46°), quien superó al español Daniel Mérida (39°) por 7-6 (5), 6-4 y 6-3, en otro de los encuentros de este viernes.

El resultado además le permitió a Etcheverry convertirse en el segundo argentino en alcanzar la cuarta ronda del US Open durante esta década, después de Diego Schwartzman en 2021.

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