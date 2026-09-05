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Aeróbico: clave para mantenerse en forma tras la menopausia

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VIERNES, 4 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio aeróbico que acelera el corazón puede potenciar habilidades clave de pensamiento entre las mujeres tras la menopausia, según un nuevo estudio.

Las mujeres posmenopáusicas que practicaron ejercicio aeróbico cuatro días a la semana durante medio año obtuvieron mejores resultados en pruebas cognitivas que aquellas que se centraron en estiramientos y tonificación, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Alzheimer's Disease.

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Las mujeres que practicaron aeróbic específicamente mejoraron en su función ejecutiva -- las habilidades cerebrales que ayudan a las personas a planificar, gestionar tareas, mantenerse concentradas y mantener la independencia, según los resultados.

"Todas las participantes comenzaron el estudio con niveles de condición cardiorrespiratoria por debajo de la media y no hacían ejercicio regularmente, lo que hace que los resultados sean directamente relevantes para las mujeres típicas de mediana edad y mayores, no solo para las que ya están activas", dijo la investigadora principal Sharon Sanz Simon en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 93 mujeres sanas de entre 20 y 67 años y asignaron la mitad a aeróbic y la otra mitad a ejercicios de flexibilidad y core. El aeróbic podía realizarse en una cinta de correr, una elíptica o una bicicleta estática.

El estudio duró seis meses, durante los cuales las mujeres se sometieron a pruebas cognitivas regulares. Unas 8 de cada 10 completaron al menos tres meses, y 7 de cada 10 los seis meses completos, según los investigadores.

"Las mujeres posmenopáusicas que completaron ejercicio aeróbico mostraron mayores mejoras en la función ejecutiva --medidas mediante evaluaciones estandarizadas de la velocidad de cambio de tarea y manejo de errores-- en comparación con las mujeres del grupo de estiramiento y con más mujeres premenopáusicas que realizaban el mismo programa aeróbico", explicó Sanz Simon.

"Observamos ganancias cognitivas medibles a los tres meses de iniciado el programa, y esos beneficios continuaron fortaleciéndose durante el periodo de prueba de seis meses", añadió.

Curiosamente, otras habilidades de pensamiento como la memoria o la velocidad de procesamiento no mostraron los mismos beneficios del ejercicio aeróbico, según los investigadores.

"Muchas mujeres informan que cambian más fácilmente entre tareas, mejor capacidad para planificar y organizar, mejor concentración y flexibilidad mental, y sentirse más nítidas en las actividades diarias", explicó Sanz Simon.

Basándose en estos resultados, los investigadores delinearon un programa práctico de ejercicio aeróbico que podría contribuir a la salud cerebral.

El programa contempla de tres a cuatro sesiones por semana, que incluyen entre 10 y 15 minutos de calentamiento y estiramientos suaves, seguidos de 45 minutos de actividad aeróbica continua como caminar rápido, correr ligero, ciclismo, entrenamiento en elíptica, natación, aeróbic acuático o cardio basado en la danza, según los investigadores.

Más información

El Instituto de Salud Cerebral de Rutgers tiene más información sobre cómo mantenerse en forma tras la menopausia.

FUENTE: Universidad Rutgers-New Brunswick, comunicado de prensa, 31 de agosto de 2026

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