"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

Sabrina Rojas contó su reencuentro con Pepe Chatruc y reveló si se besaron

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Sabrina Rojas admitió en vivo que José Pepe Chatruc todavía le gusta “un poquito” y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro romántico si ambos llegan solteros al cumpleaños del exfutbolista en noviembre. La confesión se produjo este viernes en Pasó en América (América TV), después de que el propio Chatruc confirmara en un móvil con el mismo canal que los dos bailaron juntos en el boliche Tequila y que se fue con un abrazo y “buena onda”.

El exfutbolista habló sin rodeos en declaraciones al programa SQP (América TV). Contó que ambos coincidieron primero en un restaurante, luego se sumaron al mismo boliche y terminaron la noche bailando. “Coincidimos, comimos, nos quedamos tomando algo y después estuvimos bailando juntos. Nos dimos un abrazo. Nos separamos hace muy poquito y no nos peleamos, entonces tenemos buena onda”, relató. Ante la consulta de si esa buena onda podría derivar en una reconciliación, fue cauto: “No lo sé, no lo sé. Eso no se puede saber, pero sí tenemos lindo vínculo”, afirmó Chatruc.

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El cronista del programa señaló que, según fuentes del ciclo, la pareja estuvo a segundos de besarse esa noche. Chatruc esquivó la afirmación sin desmentirla: “Es difícil no tenerle ganas a Sabrina, le atrae a mucha gente”, reconoció, para cerrar con que la separación se dio “en buenos términos” y que ella “es una mujer muy linda”.

El exfutbolista y la conductora tuvieron un breve encuentro en un boliche porteño (Video: SQP-América TV)

Lo que convirtió el episodio en un momento televisivo fue la reacción de Carolina Molinari, panelista del programa y amiga íntima de Rojas. Molinari se enteró de los detalles del reencuentro por la pantalla, no por su propia amiga, y lo dijo sin rodeos: “Estoy mirando a Pepe tirar una data que yo no me enteré por mi amiga”. Fingiendo indignación, reconstruyó al aire cada detalle del encuentro, le preguntó si hubo beso y recibió como respuesta que sí hubo abrazo, aunque con “manito” de por medio, según la propia panelista.

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Rojas intentó quitarle dramatismo a la situación: “Coincidimos en un restaurante, él se vino a mi mesa, nos quedamos charlando un rato largo y después fuimos a Tequila. Bailamos, tomamos algo y en un momento dije: Me voy. Chau, Pepín, me voy a otro lado”. La conductora se retiró con sus amigas y Chatruc se quedó con los suyos.

El momento más comentado llegó cuando Molinari la llevó a imaginar el cumpleaños de Chatruc en noviembre. Rojas confirmó que iría si estuviera soltera —“no saben lo que son los festejos de Chatruc, tocan bandas, fiestón”— y que si los dos estuvieran libres, podría pasar algo. “Todavía me gusta un poquito”, admitió ante el panel. Luego intentó aclarar que era un chiste, pero desde la mesa le respondieron que no lo era.

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Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc

“Si estamos al pedo los dos, hacemos lo que hay que hacer y nos fuimos”, llegó a decir Rojas, antes de reírse y relativizar sus palabras. El panel celebró la confesión entre risas y efectos de sonido.

En el mismo móvil con SQP, Chatruc aclaró su relación con Priscila Crivocapich, actriz con quien fue fotografiado en un evento y con quien, según ella misma, comparten amistad. “Yo estudié Periodismo Deportivo con ella y es fanática de Racing. Es amiga, nos reímos mucho. Juega al pádel en mi cancha y tenemos una linda relación”, explicó el exfutbolista, según consignó Infobae. La separación de Rojas y Chatruc fue anunciada públicamente el 10 de agosto. En los días previos al reencuentro, la conductora había explicado en redes sociales qué espera de un hombre: Que esté bien plantado en la vida, que sea simple, divertido, seguro. Me seduce alguien que es más fuerte que yo, que me hace sentir minita, escribió en su cajita de preguntas de Instagram.

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