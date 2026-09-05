ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 4

El calendario de ANSES de septiembre aplica una suba del 2,1% por el Decreto 274/2024 y suma un bono de $70.000 para haberes mínimos

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre de 2026 a lo largo de todo el mes mediante un cronograma escalonado que organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia, sin superposiciones que puedan afectar la operatoria bancaria.

Particularmente para los titulares con documento terminado en 4, el calendario de septiembre comienza el 10 de septiembre y se extiende hasta el 24 de septiembre, según la prestación y el esquema de acreditación previsto en cada caso. Algunas prestaciones, como la Asignación por Maternidad o las Asignaciones de pago único, no distinguen por terminación de DNI y están disponibles para todos los beneficiarios durante ventanas más amplias del mes.

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Los haberes del período se actualizaron conforme al Decreto 274/2024, que fija un mecanismo de ajuste mensual atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El porcentaje de incremento aplicado en septiembre es del 2,1%, calculado sobre el dato de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los beneficiarios que perciben haberes mínimos reciben además un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el lunes 14 de septiembre. El monto total para este período es de $498.633,20: $428.633,20 en concepto de haber con el aumento mensual aplicado y $70.000 del bono extraordinario. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA con haberes superiores al mínimo vigente deberán aguardar hasta el jueves 24 de septiembre para ver el dinero disponible en su cuenta, una fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 5. La jubilación máxima fijada para septiembre asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Las jubilaciones y pensiones mínimas del SIPA con DNI terminado en 4 se acreditan el 14 de septiembre por un total de $498.591,22 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el lunes 14 de septiembre. El valor de la AUH es de $154.031 por hijo, en tanto la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $77.025 en el primer tramo de ingresos. Para los casos de hijo con discapacidad, el monto de la AUH asciende a $501.537.

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Asignación Universal por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el miércoles 16 de septiembre. El monto vigente para el período es de $154.016. Las titulares que residan en zonas geográficas desfavorables —denominadas zona 1, que incluyen la Patagonia y otras áreas con mayores costos de vida— perciben un valor diferencial de $200.221, en reconocimiento de esa disparidad regional.

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 4 cobrarán el lunes 14 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El monto base, correspondiente a familias con ingresos de hasta $1.170.269, es de $77.025, con valores decrecientes según los tramos de ingresos superiores.

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Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona desde el 10 de septiembre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Su valor equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La AUE con DNI terminado en 4 se cobra el 16 de septiembre y ANSES fija un monto de $154.016, que sube a $200.221 en zona 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre. Los montos dependen del tipo de prestación y de la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período vigente.

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Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 4 cobrarán el jueves 10 de septiembre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 5. El haber para este mes es de $370.043,24: $300.043,24 en concepto de haber con el ajuste mensual y $70.000 del bono extraordinario.

Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. Sus montos no son fijos: varían según el tipo de asignación —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, entre otras— y según el nivel de ingresos del grupo familiar, por lo que cada beneficiario debe consultar el valor que le corresponde a través de Mi ANSES.

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Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el jueves 24 de septiembre para los beneficiarios con DNI terminado en 4, junto con quienes tienen el dígito 5. El Plan 2, en cambio, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 1 de octubre y el 9 de octubre para todos los titulares.